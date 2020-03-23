2020-03-23T19:53:56+03:00
Общество

Отменят ли Пасху 2020 в Новосибирске из-за коронавируса?

Рассказываем, какого числа отмечается Пасха 2020 в Новосибирске, какие мероприятия отменят и куда все-таки можно будет сходить
Никита МАНЬКО
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Пасха -один из главных праздников для верующих.Пасха -один из главных праздников для верующих.Фото: Дарья МИТРОФАНОВА
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Отменят ли Пасху 2020 в Новосибирске - один из главных вопросов для верующих. Несмотря на угрозу коронавируса, представители Новосибирской епархии РПЦ не будут отменять службы во время одного из важнейших церковных праздников для верующих. В ночь с 18 на 19 апреля врачи будут дежурить у храмов, но мерить температуру на входе не станут. Как пройдет Пасха-2020 во время угрозы коронавируса - рассказали в пресс-службе Новосибирской митрополии РПЦ.

КАКОГО ЧИСЛА ПАСХА В 2020 ГОДУ

В 2020 году верующие отметят Пасху 19 апреля, в воскресенье. По данным пресс-службы Новосибирской митрополии РПЦ, праздник пройдет по плану, но без излишеств - никто не планировал крестный ход, автопробег или хоровые концерты в здании вокзала Новосибирск-Главный, как это бывало в прошлые годы. Связано это с мерами безопасности из-за коронавируса.

ЧТО МОЖНО НА ПАСХУ

1. Прийти на всенощное бдение

В полночь 19 апреля верующие приходят в близлежащий храм на пасхальную службу в честь Воскресения Христова. Священники советуют приходить в удобной, скромной обуви - верующим придется провести на ногах несколько часов. Обычно службы в честь Воскресения Христова продолжаются до 3 часов ночи. Затем прихожане возвращаются домой.

2. Снять запреты Великого поста

После 3 часов ночи 19 апреля 2020 года заканчиваются ограничения Великого Поста. Можно есть мясные, молочные продукты, сладкое, дозволяется выпить церковного вина - кагора. Главными символами праздника на столе являются крашеные яйца и куличи.

3. Освятить кулич

Традиционно на Пасху можно прийти в храм с куличом и освятить его. Священники большинства новосибирских храмов начнут освящать церковное блюдо 19 апреля с 12.00.

4. Позвонить в колокола

Традиционно на Пасху любой прихожанин может прийти в храм и позвонить в колокола. Это символизирует благую весть.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА ПАСХУ

1. Крестить детей

Христианская традиция предполагает, что крестить детей нужно до Пасхи, во время Великого поста.

2. Нельзя венчаться

- Традиция Великого поста и Пасхи призывает к самоограничению и воздержанию. Но через неделю после Пасхи - с 26 апреля - начинается Красная горка, когда можно венчаться и любить в браке. По традиции в эту неделю происходит больше всего венчаний, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Федоров, настоятель храма в часть иконы Божьей Матери «Скоропослушница» на станции Мочище.

БУДУТ ЛИ ВРАЧИ СТОЯТЬ С ГРАДУСНИКАМИ НА ВХОДЕ В ЦЕРКОВЬ?

Нет. В Новосибирской митрополии сообщили, что у храмов в штатном режиме будут дежурить экипажи «Скорой помощи» и полиции. Но никаких дополнительных мер, связанных с угрозой коронавируса, пока принимать не планируют.

КОНКРЕТНО

Адреса храмов на Пасху 2020 в Новосибирске

Храм во имя святителя Митрофана Воронежского

Адрес: ул. Изоляторная, 5

Храм в честь преподобных отцов Киево-Печерских

Адрес: ул. Киевская, 11а

Православный Троице-Владимирский собор

Адрес: ул. Филатова, 14а

Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская»

Адрес: ул. Одоевского, 32

Храм во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Адрес: Лесное шоссе, 1, к. 1

Храм Иоанна Предтечи

Адрес: ул. Приморская, 7, к. 1

Православный приход во имя святителя Николая Чудотворца

Адрес: ул. Зоологическая, 8а

Храм во имя святого мученика Вонифатия Тарсийского

Адрес: ул. Столетова, 17а

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца

Адрес: ул. Оптическая, 71

Храм во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского

Адрес: ул. Лескова, 131

Церковь во имя Архистратига Михаила

Адрес: ул. Приморская, 7

Приход храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского

Адрес: ул. Полярная, 22

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Адрес: ул. Шатурская, 2а

Приход во имя преподобной Евфросинии Полоцкой Новосибирской епархии Русской православной церкви

Адрес: ул. Лазурная, 35

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Адрес: ул. Громова, 19

Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Адрес: ул. Хилокская, 10/1

Храм во имя святого страстотерпца царя Николая

Адрес: ул. Никитина, 105/1

Церковь во имя Михаила Архангела

Адрес: ул. Большевистская, 229

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Адрес: ул. Гоголя, 179

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая»

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 74

Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских

Адрес: ул. Немировича-Данченко, 120/1

Вознесенский кафедральный собор

Адрес: ул. Советская, 91

Собор во имя Александра Невского

Адрес: Красный пр-т, 1а

ИСТОЧНИК KP.RU

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