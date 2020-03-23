Отменят ли Пасху 2020 в Новосибирске из-за коронавируса?
Отменят ли Пасху 2020 в Новосибирске - один из главных вопросов для верующих. Несмотря на угрозу коронавируса, представители Новосибирской епархии РПЦ не будут отменять службы во время одного из важнейших церковных праздников для верующих. В ночь с 18 на 19 апреля врачи будут дежурить у храмов, но мерить температуру на входе не станут. Как пройдет Пасха-2020 во время угрозы коронавируса - рассказали в пресс-службе Новосибирской митрополии РПЦ.
КАКОГО ЧИСЛА ПАСХА В 2020 ГОДУ
В 2020 году верующие отметят Пасху 19 апреля, в воскресенье. По данным пресс-службы Новосибирской митрополии РПЦ, праздник пройдет по плану, но без излишеств - никто не планировал крестный ход, автопробег или хоровые концерты в здании вокзала Новосибирск-Главный, как это бывало в прошлые годы. Связано это с мерами безопасности из-за коронавируса.
ЧТО МОЖНО НА ПАСХУ
1. Прийти на всенощное бдение
В полночь 19 апреля верующие приходят в близлежащий храм на пасхальную службу в честь Воскресения Христова. Священники советуют приходить в удобной, скромной обуви - верующим придется провести на ногах несколько часов. Обычно службы в честь Воскресения Христова продолжаются до 3 часов ночи. Затем прихожане возвращаются домой.
2. Снять запреты Великого поста
После 3 часов ночи 19 апреля 2020 года заканчиваются ограничения Великого Поста. Можно есть мясные, молочные продукты, сладкое, дозволяется выпить церковного вина - кагора. Главными символами праздника на столе являются крашеные яйца и куличи.
3. Освятить кулич
Традиционно на Пасху можно прийти в храм с куличом и освятить его. Священники большинства новосибирских храмов начнут освящать церковное блюдо 19 апреля с 12.00.
4. Позвонить в колокола
Традиционно на Пасху любой прихожанин может прийти в храм и позвонить в колокола. Это символизирует благую весть.
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА ПАСХУ
1. Крестить детей
Христианская традиция предполагает, что крестить детей нужно до Пасхи, во время Великого поста.
2. Нельзя венчаться
- Традиция Великого поста и Пасхи призывает к самоограничению и воздержанию. Но через неделю после Пасхи - с 26 апреля - начинается Красная горка, когда можно венчаться и любить в браке. По традиции в эту неделю происходит больше всего венчаний, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Федоров, настоятель храма в часть иконы Божьей Матери «Скоропослушница» на станции Мочище.
БУДУТ ЛИ ВРАЧИ СТОЯТЬ С ГРАДУСНИКАМИ НА ВХОДЕ В ЦЕРКОВЬ?
Нет. В Новосибирской митрополии сообщили, что у храмов в штатном режиме будут дежурить экипажи «Скорой помощи» и полиции. Но никаких дополнительных мер, связанных с угрозой коронавируса, пока принимать не планируют.
КОНКРЕТНО
Адреса храмов на Пасху 2020 в Новосибирске
Храм во имя святителя Митрофана Воронежского
Адрес: ул. Изоляторная, 5
Храм в честь преподобных отцов Киево-Печерских
Адрес: ул. Киевская, 11а
Православный Троице-Владимирский собор
Адрес: ул. Филатова, 14а
Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская»
Адрес: ул. Одоевского, 32
Храм во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы
Адрес: Лесное шоссе, 1, к. 1
Храм Иоанна Предтечи
Адрес: ул. Приморская, 7, к. 1
Православный приход во имя святителя Николая Чудотворца
Адрес: ул. Зоологическая, 8а
Храм во имя святого мученика Вонифатия Тарсийского
Адрес: ул. Столетова, 17а
Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца
Адрес: ул. Оптическая, 71
Храм во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского
Адрес: ул. Лескова, 131
Церковь во имя Архистратига Михаила
Адрес: ул. Приморская, 7
Приход храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского
Адрес: ул. Полярная, 22
Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы
Адрес: ул. Шатурская, 2а
Приход во имя преподобной Евфросинии Полоцкой Новосибирской епархии Русской православной церкви
Адрес: ул. Лазурная, 35
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
Адрес: ул. Громова, 19
Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Адрес: ул. Хилокская, 10/1
Храм во имя святого страстотерпца царя Николая
Адрес: ул. Никитина, 105/1
Церковь во имя Михаила Архангела
Адрес: ул. Большевистская, 229
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Адрес: ул. Гоголя, 179
Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая»
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 74
Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских
Адрес: ул. Немировича-Данченко, 120/1
Вознесенский кафедральный собор
Адрес: ул. Советская, 91
Собор во имя Александра Невского
Адрес: Красный пр-т, 1а
ИСТОЧНИК KP.RU