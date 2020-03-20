2020-03-23T06:13:46+03:00
Общество

Готовим постные шоколадные кексы

В помощь мамам мы покажем, как сделать постное блюдо для детей к чаю.
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Фото взято с сайта freepik.comФото взято с сайта freepik.com
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Пост – время, когда надо задуматься о душе, ограничения напоминают нам о бренности этого мира. Поэтому мы и отказываемся от различных вкусных блюд в это время. Самым маленьким ребятам бывает сложно отказаться от сладкого. В помощь мамам мы покажем, как сделать постное блюдо для детей к чаю. Шоколадные кексы с помадкой для вас готовит многодетная мама Анастасия Илларионова.

Уважаемые читатели, в этом году мы запускаем новый совместный проект с Новосибирской Митрополией. В течение этого года будем показывать вам небольшие интересные видеоуроки и мастер-классы о православных традициях. Начать решили с актуального - рецепты постных блюд! В этот раз - сытные, питательные рулетики с грибами. Болше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Готовим постные шоколадные кексы.Пост время, когда надо задуматься о душе, ограничения напоминают нам о бренности этого мира. Поэтому мы и отказываемся от различных вкусных блюд в это время. Самым маленьким ребятам бывает сложно отказаться от сладкого. В помощь мамам мы покажем, как сделать постное блюдо для детей к чаю. Шоколадные кексы с помадкой для вас готовит многодетная мама Анастасия Илларионова.

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

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