«Желчнокаменная болезнь продолжает молодеть с каждым годом»

Сергей Гмыза, руководитель клиники хирургии медицинского центра «Авиценна», заведующий хирургическим отделением стационара, врач-хирург, к.м.н. В эфире Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о желчекаменной болезни и о методах безболезненного лечения.

- Сергей Владимирович, можно ли простым языком рассказать, что такое желчекаменная болезнь?

- Желчекаменная болезнь – это заболевание, при котором в организме создаются условия, когда желчь, вырабатываемая печенью и находящаяся в желчных протоках, в желчном пузыре, начинает менять свои свойства. Образуются соли, кристаллы, которые объединяются в камни. У человека формируются камни в протоках и желчном пузыре. Камни в свою очередь вызывают изменения, которые носят воспалительный характер. Это хронический холецистит, хроническое воспаление желчного пузыря, хронический холангит. Всё это ведёт к каскаду изменений, которые будут прогрессировать, если ничего не делать по этому поводу.

- Известны ли причины возникновения болезни и кто в зоне риска?

- Это заболевание мультифакторное. Нет единственной причины. Среди факторов основными являются такие, как - женский пол. Женщины страдают от этой болезни чаще, чем мужчины. Хотя здесь стоит отметить, что по статистике мужчины уже догоняют женщин в последние годы. Ещё одна причина – это возраст. Чаще всего болеют люди старше 40 лет. Здесь уточню, в настоящее время есть такое явление – "желчекаменная болезнь молодеет с каждым годом". В нашей практике есть несовершеннолетние пациенты с этим заболеванием. Третий фактор – это особенности питания. Перенесённая беременность и роды способствуют образованию камней. Лишний вес – тоже меняет обменные процессы. Это я назвал самые частые факторы. Но на самом деле, список достаточно длинный, есть десятки факторов, способствующих образованию камней.

- Каким образом эта болезнь проявляется. Появляется так называемая колика?

- Одна из самых частых жалоб пациентов – это появление дискомфорта в правом подреберье, в верхней части живота. Нередко встречаются такие описания: "как будто кирпич положили под рёбра". Многие говорят, что это печень болит. Но по статистике большинство из этих людей неправы. Печень болит крайне редко. Зачастую такие неприятные ощущения даёт воспаление желчного пузыря - хронический холецистит.

- Существует такое понятие, как колика. Это что значит?

- Это одно из ярких проявлений желчекаменной болезни. Это приступ. Тяжесть и дискомфорт – это проявление хронического воспаления на фоне желчекаменной болезни. Колика – это как раз ситуация обострения. Чаще всего она связана с перемещением камня внутри желчного пузыря. Это и даёт приступ острой боли. Это заставляет пациента срочно искать способ купирования этой боли.

- Нередки случаи, когда наши соотечественники не спешат в больницу. Мол, авось пронесёт. Но эта болезнь опасна осложнениями.

- Совершенно верно. Желчекаменная болезнь сопровождается рядом осложнений. Самые опасные из них – это острое воспаление стенок желчного пузыря, острый холецистит, которое приводит к его расплавлению и может закончиться летальным исходом. Такие осложнения сначала лечатся консервативно, терапевтическими методами. Если это не помогает, тогда мы вынуждены оперировать человека в срочном порядке.

- «Авиценна» – медицинский центр с мировым именем. Какие у вас есть преимущества при лечении желчекаменной болезни?

- Желчекаменная болезнь – это одно из самых изученных хирургией заболеваний. Лечится в хирургическом отделении плановой операцией. Это лапароскопическое удаление желчного пузыря вместе с камнями. Лапароскопическое – это операция без разреза на животе, через небольшие проколы. Такая технология позволяет пациенту быстро восстанавливаться. Через 2-3 часа пациент может ходить, есть и пить. Это позволяет пациента на следующий день отпустить на домашнее (амбулаторное) лечение. Операция выполняется под современным наркозом. Анестезия с каждым годом совершенствуется, практически не оказывает негативного воздействия, хорошо переносится человеком. Через 3-5 дней он может вернуться к своей работе и повседневной жизни. Еще одно преимущество лечения в нашем центре: мы обладаем возможностью выполнения томографии (магнитно-резонансной и рентгеновской мульт спиральной). Эти технологии обследования необходимы при подозрении на осложнения желчекаменной болезни.

- Как наш радиослушатель, читатель может попасть к вам на приём? Что для этого необходимо?

- Прежде всего нужно сделать УЗИ. С результатом УЗИ можно обратиться к хирургу. В частности, можно прийти на приём ко мне. Можно связаться с нами при помощи электронной почты. На сайте «Авиценна» есть специальный раздел. Там мы также даём развёрнутый ответ на каждое обращение. Плюсом такой связи над телефонным звонком является то, что можно отправить схемы, картинки, списки обследований, которые делают ответ врача более понятным для пациента. А записаться вы можете в удобное для вас время, в том числе и выходные дни.

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