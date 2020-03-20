«Хозяева смотрели на это в окно»: собака покусала беременную женщину, но уколы от бешенства ей ставить нельзя

В Бердске произошел вопиющий случай: на женщину, которая на восьмом месяце беременности, напала собака, разорвала ногу. Все это произошло на глазах у шестилетнего сына и мужа.

- Мы шли в сторону остановки «Спартака». Жена с ребенком решили обойти лужи - ей тяжело через них перепрыгивать, - рассказал КП-Новосибирск Николай Аникеев, муж сибирячки. - Когда она поравнялась с одним из частных домов, в ворота просунула морду и лапы собака, похожая на немецкую овчарку, и вцепилась жене в ногу. Супруга резко ее отдернула, на месте укуса образовалась большая рваная рана, хлынула кровь. А у жены проблемы со свертываемостью… Сын в это время побелел как стена, его трясло - он сильно испугался.

Пес вцепился женщине в ногу. Фото: личный архив.

Николай начал долбить по воротам, чтобы хозяева вышли на улицу. Сначала думал даже не о том, чтобы скандалить - хотел попросить помощи. Но никто не открывал.

- Хозяева смотрели на это в окно. Просто игнорировали, - возмущен Николай.

После этого мужчина стал бить по припаркованной рядом машине. Только тогда вышел мужчина лет 50.

- Он начал говорить, что «собака привита, беспокоиться не о чем». Я просил отвезти нас в больницу, а он отказывался. Сказал, что он сам медик, может оказать помощь. Потом вышла его жена, сказала, что собака прибилась к ним, и они сами не знают, что с ней делать: пес крушит все в доме, рвет цепи, - пересказывает Николай.

Сибирячка получила серьезную травму. Фото: личный архив.

В итоге хозяйка пса отвезла семью в больницу. Там рану беременной женщины обработали и зашили. Уколы от бешенства ей ставить нельзя. По словам Николая, семья консультировалась у рабиолога - врача, занимающегося вопросами профилактики бешенства. Он сказал, что если слюна собаки не попала в кровь, то без уколов можно обойтись.

- Удивительно, но джинсы не прокушены, несмотря на то, что рана серьезная, - делится муж пострадавшей женщины. - Тем не менее жена будет проходить обследование и сдавать анализ, ведь это не шутки - ей скоро рожать.

Беременная женщина обратилась за помощью к врачам. Фото: личный архив.

Пока семья тратит на лечение по 200 рублей в день - столько уходит на дорогу до больницы: сибирячка ездит на перевязки. По всей видимости, эти расходы увеличатся. Николай Аникеев намерен добиваться того, чтобы хозяин пса выплатил компенсацию. Даже несмотря на то, что, по словам полицейских, хозяина собаки, скорее всего, вряд ли сурово накажут: собака хоть и наполовину, но была на частной территории да и тяжелого вреда здоровью не причинила.

- Мимо того дома ходит много народа - и старики, и дети, а собака постоянно гавкает и кидается на ворота, их уже нужно менять. Собака была в ограде, но не привязана. Неизвестно, на кого она в следующий раз нападет, - говорит Николай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767797" frameborder="0"></iframe> В Бердске собака разорвала ногу беременной женщине.

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