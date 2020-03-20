«Больше не доставляют любовь»: что стало с влюбленными курьерами, покорившими соцсети

Они - как Троя и Спарта, как Монтекки и Капулетти: эти влюбленные из конкурирующих служб доставки не должны были быть вместе. Но «враги» - новосибирцы Дмитрий Некрасов и Юлия Ястребова - встречаются уже больше года. А знаменитое фото, где они целуются, продолжает собирать сотни лайков и комментариев в соцсетях. Корреспонденты КП-Новосибирск решили выяснить, как сложилась судьба у влюбленных курьеров, и позвонили Диме. И первым же ответом он нас удивил.

Фото, которое сделало ребят знаменитыми.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- А мы больше не курьеры! - заявил КП-Новосибирск парень. - Я теперь администратор в автосалоне, а Юля работает в кол-центре офиса микрозаймов.

- О прежней работе не скучаете?

- Не особо. Тяжело было в морозы с рюкзаком ходить, особенно Юле - она же девушка. А так у нас все хорошо, мы вместе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693258" frameborder="0"></iframe> Мы их нашли: «Комсомолка» встретилась с влюбленными курьерами из конкурирующих служб доставки.Татьяна СОЛОВОВА

- Вам в Delivery обещали поездку в Париж оплатить, с перелетом и проживанием, а в «Яндекс.Еда» - посещение Лувра и Диснейленда. Состоялось ваше путешествие?

- Нет. Сначала у нас не было загранпаспортов - и понадобилось время, чтобы их сделать. В итоге мы попросили перенести поездку на 2020 год. Обе компании пошли нам навстречу.

- А теперь снова отмените поездку из-за коронавируса?

- Мы уже поговорили о переносе поездки, но не из-за коронавируса. У Юли проблемы со здоровьем, и ей нужно пройти лечение. Диагноз называть я не буду, скажу только, что на лечение нужно время. И с работой курьером болезнь никак не связана.

Многие думали, что история Димы и Юли – пиар, но ребята, похоже, действительно влюблены.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- Но хотя бы кольцо, которое пообещали в службе доставки «Пешкарики», вам подарили?

- Тоже нет, - смеется Дмитрий. - В «Пешкариках» сразу оговорили условие: подарят кольцо за несколько часов до вылета в Париж, когда все документы будут у нас на руках. Так что соберемся во Францию - все и получим!

Впрочем, прошло уже больше года. Может, все-таки это была пиар-акция трех служб доставки? Уважаемые читатели, как думаете, Юля и Дима увидят Эйфелеву башню? Верите в их любовь?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693362" frameborder="0"></iframe> История влюблённых курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еда».Они настоящие! Мы нашли современных «Ромео и Джульетту» из конкурирующих служб доставки.

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