2020-03-20T12:23:47+03:00
Политика

«Голосовать за каждую отдельно - невозможно»: эксперты прокомментировали поправки к Конституции РФ

Председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания, член фракции «Единая Россия» в новосибирском парламенте и политический консультант ответили на популярные вопросы о судьбе главного документа страны
Анатолий КУПРИН
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Александр Терепа, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению ЗаксобранияФото: Полина Коваль.Александр Терепа, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению ЗаксобранияФото: Полина Коваль.
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Впереди у россиян - голосование. Жителям страны предстоит сказать свое слово о поправках к Конституции. Свои позиции уже высказали парламенты регионов. В Новосибирской области депутаты анализировали поправки на внеочередной сессии и поддержали предложенный пакет изменений.

- Предложенные поправки к Конституции Российской Федерации отражают современное состояние российского общества и государства, а также задают определенный вектор их дальнейшего развития. Очевидно, что данные изменения основного закона нашей страны потребуют глубокого их осмысления и с неизбежностью повлекут существенные изменения как федерального, так и регионального законодательства, - прокомментировал Александр Терепа.

Вскоре после сессии депутат, который, кстати, возглавляет комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, прокомментировал решение сессии в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

- Это важные поправки. Они касаются достаточно широкого круга вопросов, которые определяют и суверенитет страны, и формы организации и распределения полномочий, а также важнейшие вопросы социальной политики, - сказал Александр Григорьевич.

Обсуждая грядущие поправки на кухнях и в интернет-дискуссиях, люди задаются разными вопросами о предстоящем голосовании. Много говорится, например, о том, что решение предстоит принимать пакетом, то есть выбирать не конкретные поправки, а решать судьбу всех сразу.

Александр Терепа объясняет, что документ слишком объемный для голосования по пунктам.

- Государственной Думе пришлось работать над большим объемом материала - поступило более 390 поправок. Совет Федерации, региональные парламенты, Госдума учли порядка 200, включив их в итоговый документ. Это касается изменений в 41 существующую статью и появления пяти новых статей, - назвал цифры депутат.

С ним во многом солидарен и политический консультант Виктор Потуремский:

- Проголосовать за каждую поправку в этой ситуации невозможно. Ни по объему поправок, ни по содержанию документа. Конституция является целостным документом.

Потуремский также дал свою оценку предложенным поправкам.

- Самые востребованные - это поправки, закрепляющие социальную ответственность государства. Второе - то, что связано с суверенитетом, а также - ограничениями для госслужащих в наличии счетов, - говорит эксперт.

По его словам, критику предложенных поправок умышленно подогревают некоторые политтехнологи. Возможно, делая это в интересах политических оппонентов России.

- Я вижу, что у наших западных партнеров зубовный скрежет вызывают поправки, связанные с суверенитетом, то есть с запретом на отчуждение территории страны, - поделился мнением Потуремский.

Россиянам предстоит сказать свое слово 22 апреля - голосование назначено на эту дату.

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