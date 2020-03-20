Фильм «Съесть слона»: удивительная история актеров с синдромом Дауна

21 марта в 00.00 (с пятницы на субботу) Первый канал в прямом эфире покажет премьеру фильма об истории из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актеры с синдромом Дауна. После премьерного показа картина будет доступна эксклюзивно и бесплатно на платформе МТС ТВ.

Краткий синопсис

Фильм «Съесть Слона» - история из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актеры с синдромом Дауна. История о мечте главной героини стать актрисой, об испытаниях ее друзей по театру на пути к премьере спектакля на площадке ООН в Женеве. Фильм является частью комплексной инклюзивной программы МТС, направленной на социализацию, обучение, творческое развитие и трудоустройство людей со специальными нуждами.

Социально значимое кино

- Стратегия МТС сегодня ориентирована на решение актуальных социальных вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты и сервисы делали общество более открытым и современным, создавали комфортную среду для жизни людей. Именно поэтому первым реализованным проектом «МТС Медиа» стал социальный документальный фильм. Он создан в уникальном формате, который не ставит своей задачей напрямую вызвать сострадание у зрителя, а стремится заинтересовать и даже развлечь его этой удивительной историей. Мы уверены, что фильм найдет отклик у аудитории, поможет понять, что у всех людей одинаковые желания - радоваться жизни, творить, любить, - отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.

МТС и Первый канал создали совместное предприятие для развития и продвижения видеоконтента в интернете. Фильм «Съесть слона» выходит уже в рамках партнерства вещателя и оператора.

Кадр из фильма «Съесть слона». Фото предоставлено МТС.

О чем нам пытается сказать режиссер

- Я не пыталась создать прямое социальное высказывание, - комментирует фильм автор идеи и режиссер фильма Юлия Сапонова. - Мне не нравится разделение людей на «они» и «мы» даже в положительном ключе. С помощью обычной, понятной для каждого истории я хотела поделиться со зрителем своей любовью к необычным, на первый взгляд, героям. Этим фильмом мне хотелось передать другим хотя бы часть уникальных подарков, которые я получила от общения с ребятами. Для меня это попытка разделить со зрителем любовь к жизни и восхищение ее многообразием. И я буду очень счастлива, если он в том числе послужит изменению отношения общества к любым неординарным людям.

- Этот фильм должен приносить исключительно положительные, радостные эмоции, тогда такой опыт может послужить для зрителя толчком к изменению модели поведения, вдохновить, сформировать положительный опыт взаимодействия со «сложной» темой. За время съемок было отснято 360 часов хронометража, основной конфликт картины поменялся, команда фильма собиралась по ходу работы. Было потрясающее ощущение общности. Это был трудный, но захватывающий процесс, - рассказывает продюсер картины Олеся Овчинникова.

- Фильм «Съесть слона» важен тем, что не говорит о диагнозе героев прямо, ни к чему в лоб не призывает. Фильм показывает ребят с синдромом Дауна обычными людьми, которые независимо от наличия синдрома находятся в абсолютно жизненных для миллионов людей ситуациях: испытывают страх, выясняют отношения, испытывают чувства друг к другу. Для нас это достаточно новая постановка вопроса. К людям с дополнительной хромосомой относятся или с неприятием и отчужденностью, а вследствие этого матери отказываются от своих особенных детей в роддоме, либо испытывают к ним жалость. А на самом деле людей с синдромом Дауна не нужно жалеть. Как и любому другому человеку, им нужна простая человеческая поддержка, - уверен председатель попечительского совета Благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» Дмитрий Сергеев.

Проект создан при поддержке Первого канала, проекта «ВзаимоДействие» медийным подразделением МТС и фондом «Синдром любви».