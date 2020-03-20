2020-03-20T08:16:45+03:00
Недвижимость

Лайфхак при вирусе: в Новосибирске застройщик предложил онлайн-экскурсии, чтобы обезопасить горожан в этот период

Коронавирус внес свои коррективы в планы миллионов людей
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ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».
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Отменены массовые мероприятия, люди стали меньше посещать места с большим скоплением людей и в целом стараются минимизировать все социальные контакты. В связи с этим ГК «Расцветай» предлагает новые услуги - экскурсии и консультации по своим объектам в режиме онлайн, а также дистанционную покупку квартиры.

Воспользовавшись онлайн-экскурсиями и консультациями, а также дистанционным оформлением сделки, теперь каждый желающий может выбрать и приобрести подходящий вариант жилья в новостройках ГК «Расцветай», не выходя из дома.

ЖК «Расцветай на Маркса». Фото: ГК «Расцветай».

ЖК «Расцветай на Маркса». Фото: ГК «Расцветай».

Как дистанционно определиться с выбором квартиры? ГК «Расцветай» предлагает следующий алгоритм. Свяжитесь с отделом продаж застройщика, подробно расскажите о своих предпочтениях, затем менеджер проведет онлайн-трансляцию экскурсии по объекту, во время которой расскажет о качестве используемых материалов, особенностях планировочных решений, выполнит необходимые замеры, продемонстрирует вид из окна и в режиме живого диалога ответит на все интересующие вопросы. Далее, для создания целостного впечатления специалист ГК «Расцветай» вышлет визуализацию проекта, подборку планировок и другую необходимую документацию.

Расцветай на Гоголя (онлайн-экскурсия).

Второй этап - процедура государственной регистрации права собственности. Здесь ГК «Расцветай» также предлагает комфортную дистанционную схему решения этого вопроса - услугу электронной регистрации, воспользовавшись которой можно оформить право собственности на новую квартиру без посещения Росреестра и МФЦ и, что немаловажно, без дополнительных расходов. В любом удобном мессенджере покупатель отправляет необходимый пакет документов менеджеру ГК «Расцветай», который в дальнейшем и предоставит их в Росреестр. Процедура регистрации занимает от 3 до 5 дней - готовые зарегистрированные документы приходят на электронную почту клиента.

Дом на Федосеева. Фото: ГК «Расцветай».

Дом на Федосеева. Фото: ГК «Расцветай».

Оплатить покупку новой квартиры можно также не выходя из дома. Необходимую сумму покупатель может перевести на расчетный счет застройщика из любого банка, в котором он имеет расчетный счет и доступ в личный кабинет.

При необходимости специалисты ГК «Расцветай» могут дистанционно подобрать ипотечную программу и получить решение в любом из банков-партнеров.

Приглашаем воспользоваться онлайн-услугами от ГК «Расцветай» и оценить удобство данного предложения.

Подробности можно узнать по тел. (383) 255-66-44

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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