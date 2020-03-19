От дома-капсулы до прибора, который видит сквозь стены: в Новосибирске прошла выставка «Активный отдых»

Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» прошла в «Новосибирск Экспоцентре». Товары и услуги представили более 50 производителей и поставщиков. Новосибирцы познакомились с новинками отрасли: лодки, моторы, квадроциклы, снегоходы, экипировка и рыболовные снасти.

Фото: Сибирская выставочная компания.

- Выставка стала для региона традиционной, но в этом году нам удалось заметно расшириться, привлечь новых участников - производителей и поставщиков техники, - отметила руководитель проекта, исполнительный директор Сибирской выставочной компании Елена Сайгашова.

Фото: Сибирская выставочная компания.

По мнению корреспондента КП-Новосибирск, самым запоминающимся экспонатом стало ноу-хау: профессиональная лодка RIB-JET-MASTER 5500. Как говорят специалисты, она не имеет аналогов в мире: благодаря композитному днищу с тоннелем лодке не страшно мелководье.

Фото: Сибирская выставочная компания.

Еще один экспонат - квадроцикл гигантских размеров. Такому «монстру» не страшны ни болота, ни рельефные дороги, ни даже горы. К слову, одно колесо этого гиганта при вашем росте 1,7 метра будет вам по шею.

Выделялся на общем фоне и прицеп - дом на колесах. Охотники и рыбаки называют его жилой капсулой. Внутри - комната на двух человек, есть полки, небольшое окно. Кроме того, в доме на колесах проведено электричество - можно включить свет, музыку или телевизор. В задней части жилой капсулы размещены настоящая кухня, плита, умывальник с горячей и холодной водой и полки для посуды.

Фото: Сибирская выставочная компания.

- Интерес к нам был большой. Впечатления о выставке - самые хорошие. Много новых контактов, знакомых, подписчиков. Все четыре дня мы рассказывали, показывали, объясняли… Даже присесть не было возможности - ноги вечером гудели, - рассказал сооснователь компании Иван Летта.

Фото: Сибирская выставочная компания.

Войска национальной гвардии, партнер выставки, представили экспозицию «Росгвардия. Безопасный регион». Посетители смогли ознакомиться с различными видами оружия и специальной техники, стоящих на вооружении Федеральной службы войск национальной гвардии. На выставке был развернут консультационный пункт лицензионно-разрешительной службы, где владельцам оружия предоставили возможность задать вопросы, касающиеся оборота оружия.

Фото: Сибирская выставочная компания.

Новосибирские спецназовцы научились «видеть» сквозь стены. Это стало возможно благодаря еще одному ноу-хау - стеновизору. Благодаря прибору бойцы действительно могут увидеть, что происходит за стеной: кирпич, бетон, железобетон - никакая преграда не помеха. При помощи стеновизора спецназовцы изучают ситуацию в помещении и решают, как действовать. В использовании прибор достаточно прост.

Фото: Сибирская выставочная компания.

- Бойцы прикладывают его к стене, и стеновизор сканирует пространство. Через 50 секунд прибор показывает, в каком месте наблюдается скопление людей, на каком расстоянии, месторасположение каждого человека и даже неодушевленных объектов. Серые точки - неодушевленные предметы, синие - люди. Также аппарат работает в режиме 3D, - объяснили КП-Новосибирск в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Стеновизор сканирует пространство на расстоянии до 20 метров. Это отечественное изобретение, работает на аккумуляторах. Минимальное время, на которое рассчитана их работа, - 3 часа.

Фото: Сибирская выставочная компания.

Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» прошла при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Ведомство приняло активное участие в деловой программе.

- Выставка развивается. В этом году в ней принимало участие большое количество компаний из разных регионов. У меня нет сомнений, что уже через год это будет крупнейшая отраслевая площадка за Уралом, - уверен заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

Фото: Сибирская выставочная компания.

Участники деловой программы обсудили перспективы сохранения охотничьих ресурсов и применения цифровых технологий в отрасли. В ходе круглого стола «Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях: состояние и перспективы» Агентство инвестиционного развития Новосибирской области представило проект долгосрочной областной целевой программы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Новосибирской области в 2020 - 2025 годах». Программа предполагает создание шести кластеров. В частности, кластер «Столица Сибири» направлен на активный городской отдых и изучение истории региона, деловой туризм. «Васюгань» будет интересен любителям охоты и рыбалки. Уникальные исторические места региона войдут в кластер «Кольцо истории».

Фото: Сибирская выставочная компания.

Представители бизнеса, власти и общественности всесторонне рассмотрели проблему воспроизводства запасов Новосибирского водохранилища и реки Оби. Ситуация малорыбья усугубляется браконьерством, нехваткой искусственных нерестилищ, промышленными, бытовыми и коммунальными сбросами сточных вод, безразличием общества и коррупцией. Диалог продолжится на площадке Законодательного собрания Новосибирской области.

Фото: Сибирская выставочная компания.

В 2021 году выставку «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» ожидает серьезное обновление. Расширится тематика экспозиции, темы деловой программы приобретут окружной и федеральный масштаб.