2020-03-19T12:30:41+03:00
Общество

«Единая Россия» приняла ряд важных мер в связи с пандемией коронавируса

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» объединят усилия по оказанию помощи ветеранам и членам их семей в связи с пандемией коронавируса
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.

- Мы тесно взаимодействуем с общественной организацией «Волонтеры Победы», которая находится в постоянном контакте с ветеранами. В каждом регионе у «Волонтеров Победы» есть собственная сеть с базой уже осуществленных контактов и есть понимание текущих потребностей ветеранов. Поэтому «Волонтеры Победы» обязательно должны присоединиться к нашей работе, - уверен Турчак.

Член президиума генсовета партии, руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что в резерве организации порядка 25 тысяч волонтеров.

Для организации этой работы подготовлен специальный образовательный курс на цифровой платформе - он будет доступен в приложении, там же волонтеры смогут найти всю необходимую для работы информацию.

«Единая Россия» окажет волонтерскую помощь медперсоналу в больницах

Волонтеры «Единой России» при необходимости окажут помощь медперсоналу в больницах. Речь идет о неквалифицированной работе, которая поможет разгрузить первичный медицинский персонал для выполнения прямых обязанностей. Об этом сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.

- Нас ждет большое количество обращений людей в больницы и поликлиники. Нагрузка на медицинский персонал вырастет. И в этом случае неоценимую помощь могут оказать партийные волонтеры, - считает Турчак.

«Единая Россия» будет информировать граждан о ситуации с коронавирусом с помощью мессенджеров

«Единая Россия» создаст 90 тысяч чатов (по количеству первичных отделений партии) в мессенджерах, чтобы информировать граждан о ситуации по пандемии коронавируса. Эту работу организуют региональные исполкомы вместе с депутатами. Также будет организован ежедневный обзвон граждан, входящих в группу риска (ветераны, пожилые люди, одинокие пенсионеры) по базе данных, собранной партийными общественными приемными в регионах. Об этом сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.

По словам Турчака, главная задача партийного актива - оказать реальную помощь людям и проинформировать их о ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предотвратив поток фейковых новостей.

- Мы должны пресекать сообщения о возникшем дефиците продуктов в магазинах и лекарств в аптеках, о повышении стоимости на товары первой необходимости. Мы начинаем вести постоянный мониторинг цен на эти категории товаров. В стране полностью сформированы запасы. В большинство торговых сетей направлены рекомендации по недопущению повышения цен на товары. Ретейлеры подтвердили, что держат ситуацию с запасами товаров и их поставками под контролем. Данные наших мониторингов должны оперативно направляться в региональные штабы, - отметил Турчак.

Координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров рассказал о задачах регионального отделения «Единой России»:

- «Единая Россия» обладает разветвленной сетью местных и первичных отделений, которые работают во всех районах области. Это мощный ресурс. Наша главная задача сейчас - оказать реальную помощь людям, проинформировать их о текущей ситуации с коронавирусом, предотвратив волну слухов и фейков. Партпроект «Народный контроль» будет мониторить магазины, торговые сети, следить за наличием лекарств в аптеках и ценами на товары первой необходимости. Самое важное - не допустить паники, а для этого нужно, чтобы у людей всегда была достоверная и надежная информация.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса, в том числе он попросил перейти на режим волонтерства, добровольческой помощи и оказывать людям всю необходимую помощь - от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки.

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