2020-03-18T11:29:21+03:00
Общество

Как приготовить постное блюдо "Рулетики с грибами"

Рецепт от многодетной мамы Анастасии Илларионовой
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Фото: взято из видеоролика "Как приготовить постное блюдо "Рулетики с грибами"Фото: взято из видеоролика "Как приготовить постное блюдо "Рулетики с грибами"
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Уважаемые читатели, в этом году мы запускаем новый совместный проект с Новосибирской Митрополией. В течение этого года будем показывать вам небольшие интересные видеоуроки и мастер-классы о православных традициях. Начать решили с актуального - рецепты постных блюд! В этот раз - сытные, питательные рулетики с грибами. Болше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Как приготовить постное блюдо "Рулетики с грибами".Уважаемые читатели, в этом году мы запускаем новый совместный проект с Новосибирской Митрополией. В течение этого года будем показывать вам небольшие интересные видеоуроки и мастер-классы о православных традициях. Начать решили с актуального - рецепты постных блюд! В этот раз - сытные, питательные рулетики с грибами.

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