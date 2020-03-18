Как приготовить постное блюдо "Рулетики с грибами"

«Не нужно приходить с канистрами!»: как я разливала святую воду, и почему из чудотворной она может превратиться в обычную

Помощь потребовалась в одном из храмов Новосибирска. К освященной воде подливали и обычную из шлангов. И в этом не оказалось ничего крамольного