«Весенние старты АО «РЭС» - спортивный праздник для всей семьи

Популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди членов профсоюза - одно из основных направлений работы ППО, ведь это способствует укреплению корпоративного духа, трудовой дисциплины и повышению производственных показателей.

В мероприятии приняли участие члены профсоюза из подразделений компании, территориально расположенных в Новосибирске и ближайшем пригороде, и их семьи. Всего на площадке собралось более 200 человек, причем число детворы самого разного возраста было практически равно количеству взрослых участников.

В рамках «Весенних стартов» активисты профкома АО «РЭС» организовали не только спортивные состязания, но и увлекательную спортивно-развлекательную программу для детей и взрослых.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Соревнования начались с лыжной эстафеты, в которой организаторы постарались задействовать именно семейные команды, тем самым обозначив преемственность поколений. Первыми стартовали отцы семейств на дистанции 2 километра, за ними - спортивные мамы (1 километр), они передавали эстафету самым маленьким участникам, которым предстояло финишировать, преодолев дистанцию 500 метров. Кроме того, в спортивной программе был предусмотрен индивидуальный зачет в беге на лыжах (среди мужчин, женщин и детей).

Параллельно лыжным гонкам шли состязания по пулевой стрельбе. Участники поражали мишени из пейнтбольных маркеров. Примечательно, что наибольшее количество очков заработали именно дети работников АО «РЭС», значительно превзойдя в меткости своих родителей.

Кроме официальных спортивных дисциплин, организаторы предусмотрели и шуточные состязания - «Веселые старты». Четыре команды, состоящие из представителей всех поколений, соревновались в таких народных забавах, как метание валенка, гонки на «плюшках» и перетягивание каната.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Гости праздника, не участвующие в соревнованиях или уже закончившие выступление, смогли насладиться общением с дружелюбными собаками породы хаски, покататься верхом на лошадях и в нарядных санях, а также подкрепиться вкусной «солдатской» кашей из полевой кухни и румяными блинами с чаем. Прекрасная погода, искрящийся на солнце снег и зажигательная музыка дополняли праздничную атмосферу.

В завершение мероприятия состоялось торжественное награждение победителей, призеров и участников «Весенних стартов АО «РЭС». Абсолютными победителями во всех индивидуальных зачетах стали работники аппарата управления и члены их семей, это в значительной мере обусловило результат общекомандного зачета, призовые места в котором распределились следующим образом:

I место - команда аппарата управления АО «РЭС»;

II место - команда филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети»;

III место - команда филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Но самый главный итог этого семейного спортивного праздника - отличное настроение, заряд бодрости и энергии, яркие эмоции и чувство сплоченности. В итоге «Весенние старты АО «РЭС» позволили неравнодушным к спорту и активному образу жизни работникам предприятия в очередной раз проявить себя, показать достойный пример своим детям, а также пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.