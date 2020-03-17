2020-03-17T10:56:20+03:00
Общество

«Работы лишатся больше 10 тысяч человек»: в Новосибирске прошел митинг против сноса киосков

Власти хотят сократить торговлю на остановках в Новосибирске, народ рискует остаться без доступной розницы, а тысячи человек - без зарплаты
Татьяна СОЛОВОВА
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На митинг пришли многие новосибирцы. Фото: предоставлено ассоциацией предпринимателей Новосибирска.На митинг пришли многие новосибирцы. Фото: предоставлено ассоциацией предпринимателей Новосибирска.
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16 марта в парке «Березовая роща» собрались новосибирские предприниматели и их сотрудники, которые из-за сноса киосков, планируемого властями, могут в конце года остаться без работы. Часть киосков снесут в угоду так называемым «умным» остановкам. Другая часть будет ликвидирована в связи с включением городских дорог в реестр муниципальной собственности: федеральный закон запрещает размещать нестационарные объекты в полосе отвода автомобильных дорог. Исключение - заправки, шиномонтажки и другие автоточки.

- В Новосибирске сейчас работают более 3,5 объектов нестационарной торговли и услуг, в конце 2020 года у большинства из них заканчивается срок аренды земли. И для многих мэрия уже подготовила извещения о том, что срок аренды продлеваться не будет, - говорит Наталия Кошелева, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли. - А это значит, что лишатся работы более 10 тысяч человек.

Лозунги у пришедших на митинг были соответствующие: «Чиновники мэрии, чьи интересы вы лоббируете?», «Мы все нуждаемся в успехах малого бизнеса: и сам малый бизнес нуждается в них, и страна нуждается».

Большинство из продавцов киосков - люди преклонного возраста, и найти другую работу им крайне сложно. В связи с этим новосибирские предприниматели вспоминают опыт Калининграда, где постарались найти выход из подобной ситуации.

- В Калининграде перед чемпионатом мира по футболу 2018 года меняли облик города, но ни один из предпринимателей не пострадал. Владельцам нестационарных объектов, которые не могли остаться на прежнем месте, предложили альтернативу – другие места. А тем, кто отказался – таких было шесть человек – выплатили компенсацию по рыночной стоимости, - рассказывает Наталия Александровна. – Но у нас людей просто выгоняют!

Сибиряки озвучили свою позицию. Фото: предоставлено ассоциацией предпринимателей Новосибирска.

Сибиряки озвучили свою позицию. Фото: предоставлено ассоциацией предпринимателей Новосибирска.

Ситуация отразится и на обычном потребителе, ведь не будет удобных точек, где можно купить газеты или даже минералку либо ручку.

- Мы четко видим необоснованную дискриминацию действующих владельцев малых торговых форматов перед интересами крупного бизнеса, имеющего прочные связи с мэрией города. Развитие имеющегося сценария приведет к ухудшению конкурентной ситуации в торговле, - предполагают митингующие. - Все это повлечет за собой массовое закрытие, банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства.

Власти в ответ заверяют, что вместо старых торговых точек появятся «умные» остановки, в которых предусмотрены киоски. Мол, остановки с подогревом, Wi-Fi, современные и красивые. Но те, что уже есть в городе, - без интернета. «Интеллектом не блещут», - шутят горожане.

- В городе 3144 места размещения нестационарных объектов. Мы не планируем уменьшать это количество, наша задача - упорядочить торговлю, - подчеркнул Виталий Витухин, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска. - Сейчас рассматривается следующая пропорция: из 250 «умных» остановок 156 - с теплым блоком (нестационарным объектом, то есть с киоском) и 94 - без теплого блока (без нестационарного объекта).

Предприниматели к заявлению чиновников относятся скептически.

- Площадь киосков, которые предусмотрены на этих «умных» остановках, намного меньше требующихся. А увеличивать их размеры - значит нарушать закон, - отмечает Наталия Кошелева. - Сейчас на одной остановке можно увидеть киоски с прессой, мороженым, блинами. «Умная» же остановка с киоском предполагает только один объект с торговлей. Получается, исчезнут порядка 600 объектов.

Кстати, обычные горожане тоже не в восторге от «умных» остановок и пишут об этом в соцсетях.

- «Умные» остановки через месяц будут в ужасном состоянии: если есть теплый блок, там поселятся бродячие собаки и бомжи. Лучше бы дороги сделали! - пишет один из комментаторов Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

Новосибирские бизнесмены предлагают компромиссное решение, которое учитывало бы интересы всех.

- На данный момент нет документа, который четко регламентировал бы требования к внешнему виду киосков. Предприниматели совместно с городскими властями могли бы разработать эти требования, и те, кто согласился бы их выполнять, могли бы остаться работать. При этом важно, что и облик города изменится к лучшему, - считает Наталия Кошелева.

Прислушаются ли к пожеланиям предпринимателей городские власти, узнаем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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