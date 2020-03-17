Новосибирские экологи высказались за сохранение за производителями товаров права самостоятельного исполнения РОП

Изменения в регулировании сферы обращения с отходами и ход реализации в регионе Национального проекта «Экология» на круглом столе в Новосибирске обсудили представители бизнеса, власти и общественных экологических организаций. Озвученные в ходе мероприятия мнения экспертов-экологов лягут в основу резолюции, которая будет направлена в профильный комитет Государственной думы РФ.

5 марта в Новосибирске состоялся научно-практический круглый стол «Реформирование законодательства и экологические тренды», организаторами которого выступили Новосибирский государственный университет экономики и управления, Фонд защиты природы и охраны окружающей среды «Зеленый стандарт», министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, при поддержке комитета по охране окружающей среды мэрии города Новосибирска и пивоваренной компании«Балтика». Во встрече приняли участие министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, а также представители законодательной и исполнительной власти региона, крупных промышленных предприятий, вузовского и научного сообществ, экологических организаций и объединений, волонтерских экологических движений, независимые эксперты в сфере экологии и непосредственные участники сферы обращения с отходами.

В рамках круглого стола были затронуты актуальные для экологического сообщества вопросы.В частности, обсуждались проблемы и перспективы реализации Национального проекта «Экология» в Новосибирской области, а также реализация РОП и перспективы дальнейшего развития раздельного сбора отходов при возможных изменениях в законодательстве, которые могут отменить принцип самостоятельной реализации РОП производителями товаров, ввести 100%-й норматив утилизации, а также переложить ответственность за исполнение РОП на производителей упаковки.

Итоговая резолюция мероприятия будет направлена в комитет Государственной думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, профильные федеральные и региональные ведомства.

Михаил Михайлов, президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зелёный стандарт»:

- Сегодня в России стремительно меняется законодательство, регулирующее экологический сектор. Обсуждение в формате круглого стола с практиками производства и утилизации важно для реформирования нормативной базы с учетом мнений и возможности применения нововведений. Наш фонд выступил в роли одного из организаторов мероприятия, так как для нас важно снижение нагрузки на экологию страны через выстроенную систему сбора и переработки твердых коммунальных отходов. В этом контексте очень важно взаимодействие органов государственной власти, бизнеса и населения. Мы считаем, что опыт участников мероприятия может стать примером формирования правильных экологических трендов и полезным источником информации о реформировании законодательства.

В качестве одного из примеров эффективного исполнения РОП эксперты отметили опыт пивоваренной компании «Балтика». Компания с 2013 г, задолго до законодательного введения РОП, реализует проект по раздельному сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу», направленный на снижение экоследа упаковки продукции через развитие инфраструктуры по ее сбору и переработки. В рамках проекта «Балтика» сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами и устанавливает контейнеры для раздельного сбора вторсырья. Все собранные отходы, а это ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка, картон и прочее, - направляются на переработку. В Новосибирской области «Балтикой» и партнерами компании по раздельному сбору отходов упаковки установлено около 170 контейнеров. В рамках проекта за 2019 год в Сибири на переработку было направлено более 1500 тонн ПЭТ и более 2000 тонн картона.

Павел Арбатский менеджер по рециклингу ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в регионе Сибирь:

- Раздельный сбор - наиболее безопасный и перспективный способ обращения с отходами, который существенно уменьшает объемы размещаемого на полигонах мусора и вовлекает вторсырье в оборот, создавая условия для развития цикличной экономики. Результаты нашего проекта «Принеси пользу своему городу»позволяют говорить, что самостоятельная реализация РОП производителями товаров эффективна, и должна быть доступна всем компаниям-участникам рынка, особенно тем, кто уже имеет эффективный опыт такой работы.

Для реализации проекта в регионе пивоваренная компания «Балтика» проводит и просветительскую работу по повышению уровня знаний жителей о необходимости бытовой сортировки мусора, в том числе, совместные мероприятия с высшими учебными заведениями и общественными организациями по популяризации «зеленой экономики» и экологически ответственного поведения.