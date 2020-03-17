Музыкальная шутка великого Маэстро [викторина]

Комсомольская правда Новосибирск и Новосибирский театр оперы и балета подготовили для вас небольшую викторину с розыгрышем 3-х билетов на премьеру постановки «Фальстаф».

Билеты будут разыграны случайным образом среди всех участников викторины! Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно ответить на 5 вопросов и прислать свои результаты на почту aleksey.nikiforov@phkp.ru.

Результаты будут объявлены 31 марта.

*Победители будут выбираться в трех категориях.

1. Один билет будет разыгран среди тех, кто ответит правильно на все вопросы.

2. Второй билет разыграется между читателями, кто верно ответил на 3-4 вопроса из 6.

3. И третий билет будет разыгран среди тех, кто дал правильный ответ меньше чем на 3 вопроса.