2020-03-17T10:56:20+03:00
Общество

Музыкальная шутка великого Маэстро [викторина]

Ответьте на 5 простых вопросов о постановке "Фальстаф", которая пройдет в театре НОВАТ и выиграйте на неё билет!
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Комсомольская правда Новосибирск и Новосибирский театр оперы и балета подготовили для вас небольшую викторину с розыгрышем 3-х билетов на премьеру постановки «Фальстаф».

Билеты будут разыграны случайным образом среди всех участников викторины! Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно ответить на 5 вопросов и прислать свои результаты на почту aleksey.nikiforov@phkp.ru.

Результаты будут объявлены 31 марта.

*Победители будут выбираться в трех категориях.

1. Один билет будет разыгран среди тех, кто ответит правильно на все вопросы.

2. Второй билет разыграется между читателями, кто верно ответил на 3-4 вопроса из 6.

3. И третий билет будет разыгран среди тех, кто дал правильный ответ меньше чем на 3 вопроса.

1Кто является «литературным отцом» Фальстафа? В чьём произведении впервые появился этот персонаж.

Правильный ответ:Фальстаф - это один из самых популярных комических персонажей Шекспира, созданный на основе двух реальных исторических персон. Является центральным персонажем исторической хроники «Генрих IV» и комедии «Виндзорские насмешницы».

2Какой известный композитор стал автором музыкального произведения с названием «Фальстаф»?

Правильный ответ:Джузеппе Верди прославился именно тем, что его творчество является одним из величайших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Всего им было написано 26 опер. «Фальстаф» стал последней оперой, которую написал великий композитор. Впервые ее поставили в в 1893 году, когда Джузеппе было 80 лет.

3Где происходят события «Фальстафа»?

Правильный ответ:События «Фальстафа» происходят в Милане. В том же городе, где родился и сам автор оперы.

4В каком театре мира состоялось первое представление «Фальстафа»?

Правильный ответ:La Scala - самый известный театр оперы не только в Италии, но и во всем мире. Театр вмещает в себя 2030 зрителей. Неудивительно, что именно в Ла Скала состоялась премьера легендарной оперы.

5Когда и в каком театре Новосибирска впервые была представлена опера «Фальстаф»?

Правильный ответ:1 марта 2020 года в Новосибирском театре оперы и балета впервые в Новосибирске была поставлена опера «Фальстаф». Автором художественной концепции и режиссером-постановщиком спектакля выступил Вячеслав Стародубцев.

6Вы приглашены на показ одного из самых знаменитых спектаклей мировой музыкальной классики в ведущий театр Новосибирска. Готовы ли вы пойти?

Правильный ответ:На самом деле здесь любой ответ будет правильным! Занавес поднимается! Мы ждем вас, уважаемый зритель в театр НОВАТ на оперу «Фальстаф» по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный Проспект, 36
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не обязательно знать ответ на каждый вопрос, чтобы любить искусство и театр! Отправьте нам результаты ваших ответов, ФИО и телефон для связи на почту aleksey.nikiforov@phkp.ru и ждите результатов розыгрыша 31 марта в наших группах в социальных сетях и на сайте "Комсомольская правда Новосибирск"
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:А вы неплохо знаете историю театра и действительно любите искусство! Отправьте нам результаты ваших ответов, ФИО и телефон для связи на почту aleksey.nikiforov@phkp.ru и ждите результатов розыгрыша 31 марта в наших группах в социальных сетях и на сайте "Комсомольская правда Новосибирск"
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы искушенный человек и наверняка хотите посетить оперу как можно скорее! Отправьте нам результаты ваших ответов, ФИО и телефон для связи на почту aleksey.nikiforov@phkp.ru и ждите результатов розыгрыша 31 марта в наших группах в социальных сетях и на сайте "Комсомольская правда Новосибирск"
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