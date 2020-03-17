Музыкальная шутка великого Маэстро [викторина]
Комсомольская правда Новосибирск и Новосибирский театр оперы и балета подготовили для вас небольшую викторину с розыгрышем 3-х билетов на премьеру постановки «Фальстаф».
Билеты будут разыграны случайным образом среди всех участников викторины! Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно ответить на 5 вопросов и прислать свои результаты на почту aleksey.nikiforov@phkp.ru.
Результаты будут объявлены 31 марта.
*Победители будут выбираться в трех категориях.
1. Один билет будет разыгран среди тех, кто ответит правильно на все вопросы.
2. Второй билет разыграется между читателями, кто верно ответил на 3-4 вопроса из 6.
3. И третий билет будет разыгран среди тех, кто дал правильный ответ меньше чем на 3 вопроса.
1Кто является «литературным отцом» Фальстафа? В чьём произведении впервые появился этот персонаж.
2Какой известный композитор стал автором музыкального произведения с названием «Фальстаф»?
3Где происходят события «Фальстафа»?
4В каком театре мира состоялось первое представление «Фальстафа»?
5Когда и в каком театре Новосибирска впервые была представлена опера «Фальстаф»?
6Вы приглашены на показ одного из самых знаменитых спектаклей мировой музыкальной классики в ведущий театр Новосибирска. Готовы ли вы пойти?