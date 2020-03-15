Постные блюда, которые вам захочется есть круглый год: рецепты от многодетной мамы

Постные блюда могут по-настоящему разнообразить ваше меню и понравиться вашим родным. Анастасия Илларионова, многодетная мама, поделилась с нами рецептами питательных постных блюд для всей семьи.

РУЛЕТИКИ С ГРИБАМИ

Надо:

120 мл воды

150 г муки

200 г белых грибов

1 луковица

1 морковь

2 ст. ложки томатной пасты

Растительное масло

Укроп

Соль по вкусу

ГОТОВИМ:

1. Замешиваем постное тесто на воде, растительном масле и муке с солью.

2. Для начинки пассеруем грибы с луком и морковью.

3. Раскатываем тесто в один слой толщиной 0,3 - 0,5 сантиметра, выкладываем сверху начинку, сворачиваем в плотный рулет.

4. Нарезаем рулет на кусочки толщиной по 2 - 2,5 сантиметра и выкладываем на сковороду.

5. Заливаем рулетики смесью воды и томатной пасты и ставим на средний огонь на 25 - 30 минут. Перед подачей посыпаем блюдо зеленью.

Сладкоежки кексы оценят. Фото: Андрей БОРОВИКОВ.

ШОКОЛАДНЫЕ КЕКСЫ

Надо:

160 г муки

140 г сахара

50 г какао

0,5 ч. ложки соды

0,5 ч. ложки разрыхлителя

0,5 ч. ложки соли

240 мл растительного молока

120 мл растительного масла

1,5 ч. ложки уксуса 9%

50 г измельченного шоколада

Для постной помадки:

3 - 4 ст. ложки ледяной кипяченой воды

3 ст. ложки порошка какао

3 ст. ложки сахарной пудры

1 - 2 ст. ложки картофельного крахмала

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем отдельно сухие и жидкие ингредиенты для теста, кроме шоколада.

2. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты, добавляем шоколадную крошку. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана.

3. Разливаем тесто по формочкам и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 - 25 минут.

4. Подмораживаем воду в морозилке, потом добавляем в нее какао, сахарную пудру и крахмал и быстро замешиваем помадку. Когда смесь немного постоит, то загустеет.

5. Вынимаем кексы из духовки, поливаем помадкой и при желании украшаем цветной кондитерской посыпкой.