Постные блюда, которые вам захочется есть круглый год: рецепты от многодетной мамы
Постные блюда могут по-настоящему разнообразить ваше меню и понравиться вашим родным. Анастасия Илларионова, многодетная мама, поделилась с нами рецептами питательных постных блюд для всей семьи.
РУЛЕТИКИ С ГРИБАМИ
Надо:
120 мл воды
150 г муки
200 г белых грибов
1 луковица
1 морковь
2 ст. ложки томатной пасты
Растительное масло
Укроп
Соль по вкусу
ГОТОВИМ:
1. Замешиваем постное тесто на воде, растительном масле и муке с солью.
2. Для начинки пассеруем грибы с луком и морковью.
3. Раскатываем тесто в один слой толщиной 0,3 - 0,5 сантиметра, выкладываем сверху начинку, сворачиваем в плотный рулет.
4. Нарезаем рулет на кусочки толщиной по 2 - 2,5 сантиметра и выкладываем на сковороду.
5. Заливаем рулетики смесью воды и томатной пасты и ставим на средний огонь на 25 - 30 минут. Перед подачей посыпаем блюдо зеленью.
Сладкоежки кексы оценят. Фото: Андрей БОРОВИКОВ.
ШОКОЛАДНЫЕ КЕКСЫ
Надо:
160 г муки
140 г сахара
50 г какао
0,5 ч. ложки соды
0,5 ч. ложки разрыхлителя
0,5 ч. ложки соли
240 мл растительного молока
120 мл растительного масла
1,5 ч. ложки уксуса 9%
50 г измельченного шоколада
Для постной помадки:
3 - 4 ст. ложки ледяной кипяченой воды
3 ст. ложки порошка какао
3 ст. ложки сахарной пудры
1 - 2 ст. ложки картофельного крахмала
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем отдельно сухие и жидкие ингредиенты для теста, кроме шоколада.
2. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты, добавляем шоколадную крошку. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана.
3. Разливаем тесто по формочкам и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 - 25 минут.
4. Подмораживаем воду в морозилке, потом добавляем в нее какао, сахарную пудру и крахмал и быстро замешиваем помадку. Когда смесь немного постоит, то загустеет.
5. Вынимаем кексы из духовки, поливаем помадкой и при желании украшаем цветной кондитерской посыпкой.
ИСТОЧНИК KP.RU