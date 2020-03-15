2020-03-15T16:55:48+03:00
Звезды

«Максим Галкин совсем не страшный»: девочка ждала три года, чтобы попасть на шоу «Лучше всех»

Новосибирская второклассница не только выступила на проекте, но и получила в подарок платье, которое ей сшили для эфира
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Максим Галкин поддержал Элю. Фото: предоставлено героями публикации.Максим Галкин поддержал Элю. Фото: предоставлено героями публикации.
Изменить размер текста:

9-летняя Элина Романова – второклассница из Новосибирска: девочка учится в школе №155, занимается плаванием и ходит в музыкальную школу. Благодаря своему голосу школьница и попала на шоу Максима Галкина «Лучше всех». Как прошли съемки, сама Элина и ее мама рассказали КП-Новосибирск.

Эля много лет мечтала попасть на шоу. Фото: предоставлено героями публикации.

Эля много лет мечтала попасть на шоу. Фото: предоставлено героями публикации.

«КОГДА РАСПОЮСЬ – ГОЛОС У МЕНЯ КОРОЛЕВСКИЙ»

- У нас – музыкальная семья: я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, муж – меломан – у нас дома хранится куча пластинок. Так что музыка в доме у нас играет постоянно, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия, мама Элины.

Сама девочка с самого детства любила подходить к маминому фортепиано и играть на нем:

- У Эли уже тогда неплохо получалось, хотя она еще и нот не знала: у нее очень хороший слух, - рассказывает Юлия. – В детсаду вообще все удивлялись, насколько точно она попадает в ноты. Тогда мы и решили, что дочке нужно учиться вокалу.

Эля исполнила джаз. Фото: предоставлено героями публикации.

Эля исполнила джаз. Фото: предоставлено героями публикации.

Девочка от занятий была в восторге: особенно, когда педагог начал учить ее правильно ставить голос.

- Дочка после занятий приходила и говорила: «Когда я распоюсь, голос у меня королевский», - вспоминает Юлия. – А сейчас она занимается еще и в музыкальной школе по классу композиции: учится сама создавать музыку.

Талантливая девочка стала участвовать в конкурсах, и на одном из них ее и заметили продюсеры шоу «Лучше всех» и предложили поучаствовать в проекте.

Девочке в подарок досталось платье. Фото: предоставлено героями публикации.

Девочке в подарок досталось платье. Фото: предоставлено героями публикации.

«ГАЛКИН МЕНЯ СМЕШИЛ»

- Ждать нам пришлось три года: каждый год у нас запрашивали материал, но съемки все переносились, - говорит Юлия. – В итоге состоялись они только сейчас.

В школе на съемки Элю отпустили без проблем: девочка учится на четверки и пятерки, так что ей разрешили пропустить четыре дня занятий. А на самом проекте школьнице больше всего понравился сам Максим Галкин:

- Максим меня постоянно смешил, и мне было совсем не страшно, - рассказала КП-Новосибирск Эля. – Жалко только, что во время выступления его на сцене не было: я с ним не спела.

Во время своего номера Эля исполнила джаз и трижды успела сменить костюмы. Кстати, один из нарядов достался девочке в подарок:

- Многие костюмы брались в аренду, но один из них – длинное красное платье – сшили специально для Эли. И нам его подарили после съемок. Дочка была в восторге! - благодарит мама девочки. - Вручили Эле в подарок еще цветы и сладости.

Кстати, школьнице так понравилось на шоу, что она не против еще раз штурмовать проект. Вот только с каким номером, еще не решила.

Новосибирская школьница выступила на шоу Лучше всех .15.03.2020

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валентина Талызина оказалась на карантине в реабилитационном центре: «Никакого инсульта. У меня был страшный стресс в Китае»
Народная артистка России рассказала, как проходит ее реабилитация, и к каким мерам прибегают медики, чтобы воспрепятствовать распространению вируса [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Огромные лиственницы, лавки-качели и антивандальные фонари: объясняем, каким будет сквер на Демакова
Синоптики рассказали, как изменится погода в Новосибирске на предстоящей неделе
Хотел проскочить на красный: под Новосибирском легковушка врезалась в электричку
«Люди могли погибнуть»: в Новосибирске снежная глыба рухнула с крыши на иномарку
Новосибирская судья Инна Петрунина может попасть под следствие за разглашение гостайны
В центре Новосибирска столкнулись две легковушки: пострадали маленькие дети
Стало известно, когда зрителям «Глобуса» вернут деньги за сорванный из-за пожара спектакль
«Мужчины предлагают сумки донести»: сибирячка подняла штангу весом в три раза больше себя
Министр образования: в новосибирских школах с понедельника объявят свободное посещение
В Барабинске «Скорая помощь» не смогла проехать к пациенту из-за заваленной снегом дороги
Новосибирец на иномарке врезался в сугроб: соседи час держали его до приезда полиции
«Ему нужна помощь»: в Новосибирске пропал пенсионер с косоглазием
А им не холодно: страусы, гуляющие по заснеженной дороге, рассмешили соцсети
Долг перед клиникой огромный: волонтеры просят помочь оплатить операцию собаке Рыжуле
На хлеб не намажешь: сибиряк пытался пронести в СИЗО телефон в упаковке масла
«Я не могу выйти из дома»: новосибирскую писательницу лечат от коронавируса
Новосибирцы смогут уехать на автобусе в Казахстан только по загранпаспорту