«Максим Галкин совсем не страшный»: девочка ждала три года, чтобы попасть на шоу «Лучше всех»

9-летняя Элина Романова – второклассница из Новосибирска: девочка учится в школе №155, занимается плаванием и ходит в музыкальную школу. Благодаря своему голосу школьница и попала на шоу Максима Галкина «Лучше всех». Как прошли съемки, сама Элина и ее мама рассказали КП-Новосибирск.

Эля много лет мечтала попасть на шоу. Фото: предоставлено героями публикации.

«КОГДА РАСПОЮСЬ – ГОЛОС У МЕНЯ КОРОЛЕВСКИЙ»

- У нас – музыкальная семья: я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, муж – меломан – у нас дома хранится куча пластинок. Так что музыка в доме у нас играет постоянно, - поделилась с КП-Новосибирск Юлия, мама Элины.

Сама девочка с самого детства любила подходить к маминому фортепиано и играть на нем:

- У Эли уже тогда неплохо получалось, хотя она еще и нот не знала: у нее очень хороший слух, - рассказывает Юлия. – В детсаду вообще все удивлялись, насколько точно она попадает в ноты. Тогда мы и решили, что дочке нужно учиться вокалу.

Эля исполнила джаз. Фото: предоставлено героями публикации.

Девочка от занятий была в восторге: особенно, когда педагог начал учить ее правильно ставить голос.

- Дочка после занятий приходила и говорила: «Когда я распоюсь, голос у меня королевский», - вспоминает Юлия. – А сейчас она занимается еще и в музыкальной школе по классу композиции: учится сама создавать музыку.

Талантливая девочка стала участвовать в конкурсах, и на одном из них ее и заметили продюсеры шоу «Лучше всех» и предложили поучаствовать в проекте.

Девочке в подарок досталось платье. Фото: предоставлено героями публикации.

«ГАЛКИН МЕНЯ СМЕШИЛ»

- Ждать нам пришлось три года: каждый год у нас запрашивали материал, но съемки все переносились, - говорит Юлия. – В итоге состоялись они только сейчас.

В школе на съемки Элю отпустили без проблем: девочка учится на четверки и пятерки, так что ей разрешили пропустить четыре дня занятий. А на самом проекте школьнице больше всего понравился сам Максим Галкин:

- Максим меня постоянно смешил, и мне было совсем не страшно, - рассказала КП-Новосибирск Эля. – Жалко только, что во время выступления его на сцене не было: я с ним не спела.

Во время своего номера Эля исполнила джаз и трижды успела сменить костюмы. Кстати, один из нарядов достался девочке в подарок:

- Многие костюмы брались в аренду, но один из них – длинное красное платье – сшили специально для Эли. И нам его подарили после съемок. Дочка была в восторге! - благодарит мама девочки. - Вручили Эле в подарок еще цветы и сладости.

Кстати, школьнице так понравилось на шоу, что она не против еще раз штурмовать проект. Вот только с каким номером, еще не решила.