«Хорошая мамочка»: в новосибирском зоопарке у кошачьих лемуров родилось трое детенышей

В новосибирском зоопарке – пополнение: потомство появилось сразу у двух самок кошачьих лемуров. Одна из хвостатых мамочек родила двойню, - другая – одного детеныша.

- Беременность лемуров катта длится около 4-4,5 месяцев, после чего рождается один, редко два детеныша. Самка, ставшая мамой, не сидит на месте: ей нужно искать еду, она ходит, лазает по деревьям, и малыш все время с ней, - рассказывают в новосибирском зоопарке. – Детеныши сразу цепляются всеми четырьмя конечностями за мех матери на животе. Самка обкручивает малыша своим хвостом – для большей безопасности. Первый месяц самка носит своего ребенка на животе, а потом детеныш перебирается к матери на спину.

Малыши и мамы чувствуют себя хорошо. Фото: новосибирский зоопарк / Андрей ПОЛЯКОВ.

Сейчас кошачьи лемуры вместе со своими малышами живут в павильоне тропический мир». Кстати, лемуры ката трогательно заботятся о малышах, так что у детенышей скоро появится много нянек.

- В первое время, когда детеныши маленькие, мама никому их не отдает. Но как только они подрастут и окрепнут, заботиться о них смогут все, - говорят в новосибирском зоопарке.- Уже к двум месяцам молодые лемуры смогут есть твердую пищу, однако до пяти месяцев они еще питаются молоком.

К слову, сейчас у лемуров беременны еще несколько самок. Так что скоро им придется заботиться о целом детском саде.

Малыши до 5 месяцев будут питаться молоком. Фото: новосибирский зоопарк / Андрей ПОЛЯКОВ.

СПРАВКА «КП»

Кошачьи лемуры – вегетарианцы, различных жучков и червячков они едят редко. Основу их рациона составляет растительная пища: фрукты, листья деревьев, мелкие травянистые растения, цветы. Свой день они начинают с принятия солнечных ванн: животные принимают позу йогов во время медитации, грея брюшко.

Цвет шерсти кошачьих лемуров в основном сизый, однако возможны переходы этого оттенка в ржаво-красные или пепельно-серые тона. Весят кошачьи лемуры примерно 3,5 килограмма. В длину достигают 45 сантиметров. Живут катта в юго-западной и южной части Мадагаскара.