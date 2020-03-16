2020-03-16T21:51:58+03:00
Общество

Можно краситься, глядя под ноги: Новосибирск превратился в одну большую лужу

В городе весенняя капель - это красиво, но неудобно. Смотрим много ярких уличных фото и радуемся приходу тепла
Алена МАРТЫНОВА
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В солнечную погоду можно смотреться в лужи, как в зеркало.В солнечную погоду можно смотреться в лужи, как в зеркало.Фото: Алена МАРТЫНОВА

овосибирцы, подобно балеринам, перепрыгивают через лужи. Но это только начало - кругом возвышаются сугробы по полтора-два метра высотой, а с крыш домов коммунальщики сбрасывают на тротуары еще тонны снега. Мы подготовили самые мокрые снимки этой весны.

Весенний квест «Перепрыгни лужу» начался. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Весенний квест «Перепрыгни лужу» начался.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока ситуация не настолько критичная, чтобы переобуваться в резиновые сапоги. Солнце подсушивает дороги - и многие лужи спокойно можно обойти. Но в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, пойдет мокрый снег.

Больше всего воды во дворах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Больше всего воды во дворах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Больше всего огромных луж сконцентрировано во дворах жилых домов. И нужно проявить находчивость, чтобы преодолеть этот весенний квест.

Кое-где образовались целые озера. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кое-где образовались целые озера.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На площади Ленина возле оперного театра скоро можно будет кататься на роликовых коньках, а пока кое-где еще блестят неглубокие лужи. Между тем снега в сквере возле театра еще в избытке.

Кажется, что лужи возле оперного театра созданы исключительно для украшения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кажется, что лужи возле оперного театра созданы исключительно для украшения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда нам ждать настоящего снеготаяния и озер на улицах? Пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин постарался ответить на этот вопрос.

На самой же площади Ленина чистенько и относительно сухо. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На самой же площади Ленина чистенько и относительно сухо.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом нынешняя весна явно теплее. Апрель тоже ожидается более теплым, чем обычно. Так что можем позволить себе помечтать о том, что лето начнется раньше.

Но по дворам жилых домов еще долго будут течь ручьи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но по дворам жилых домов еще долго будут течь ручьи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В этом году и декабрь, и январь, и февраль входят в список самых теплых и самых снежных месяцев, в отличие от прошлого года. И весенние процессы развиваются активнее, чем год назад, - рассказал КП-Новосибирск Ренад Ягудин.

Коммунальщики продолжают сбрасывать снег с крыш на тротуары. Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

Коммунальщики продолжают сбрасывать снег с крыш на тротуары.Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

По словам Ягудина, активного снеготаяния можно ожидать во второй половине апреля.

Обильное снеготаяние начнется, скорее всего, во второй половине апреля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обильное снеготаяние начнется, скорее всего, во второй половине апреля.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сейчас у нас только предварительный прогноз на апрель - в Новосибирской области температура будет выше нормы на 2 - 3 градуса. И, в общем-то, переход температуры через 0 градусов предполагается во второй половине апреля. Тогда, видимо, и начнется бурное снеготаяние. Но это пока фоновая оценка ситуации. Потом мы ждем более типичную для марта-апреля погоду. Мы все-таки полагаем, что будут волны холода - в начале апреля ночью может быть до -19. Сибирь есть Сибирь.

Завтра обещают снег с ветром, так что сегодня - лучшее время для прогулок. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Завтра обещают снег с ветром, так что сегодня - лучшее время для прогулок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А в ближайшие три дня весеннее тепло будет сохраняться: днем температура будет повышаться от -2 до +4, а ночью - ощутимо холодать: от -6 до -11. Наслаждаться теплой весной помешают мокрый снег и промозглый ветер с порывами до 15 - 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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