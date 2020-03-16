«Сказала, что нам с мамой надо учить русский!»: школьница обвинила кондуктора в травле из-за восточной внешности

В Новосибирске девочка-подросток обвинила кондуктора в оскорблениях и травле, которая началась со спора из-за школьной справки. Десятиклассница Зарина* вечером в воскресенье возвращалась вместе со своей мамой из торгового центра «Сибирский Молл». Чтобы добраться домой, им нужно было проехать 10 остановок на автобусе № 39. Однако поездка обернулась скандалом.

- Когда кондуктор подошла ко мне, я протянула ей свою школьную карту, - рассказала КП-Новосибирск Зарина. - Та попросила показать справку, что я учусь. Я открыла на телефоне фото моего паспорта и справки.

Тут и случился конфликт: кондуктор не поверила, что девочка учится в школе. Девочка говорит, что та стала требовать оригинал документа и оскорблять ее.

Та самая справка, которую предъявила девочка. Фото: личный архив.

- Она сказала, что на справке не видно двух печатей и что никакая я не ученица, - возмущается Зарина. - А потом назвала меня «чуркой», «понаехавшей», «нерусью»…

Мама Даши попыталась вступиться за дочку, но перепалка разгорелась с новой силой.

- Мама плохо говорит по-русски, и кондуктор сказала, что нам надо учить русский язык, - описывает ситуацию Зарина. - Я попыталась что-то ответить, но другие пассажиры стали делать мне замечания, мол, как я могу так говорить со старшими? Да, кондуктор лет на 20 старше меня, но кто ей давал право меня оскорблять?

В итоге мама девочки протянула кондуктору 100 рублей, чтобы заплатить за проезд.

- Кондуктор отсчитала мелочь и сдала нам на 50 рублей меньше. Мама сделала ей замечание, и кондуктор деньги вернула, - продолжает Зарина. - Взяла она только за проезд с мамы: видимо, стало совестно.

Зарина хочет, чтобы кондуктора наказали. Фото: личный архив.

Школьница вместе с мамой доехали до нужной остановки и уже на выходе подошли к кондуктору.

- Я ее открыто сфотографировала и сказала: «Вы ответите за свои слова». Мне было до слез обидно, что она при всех меня унизила. И я хочу, чтобы кондуктора наказали, - говорит Зарина.

Обещание девочка сдержала. Фото и гневный пост она разместила в соцсетях, в том числе в одной из самых крупных групп города - «Инцидент. Новосибирск». Также школьница написала жалобу на перевозчика в районную администрацию.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты КП-Новосибирск обратились в транспортную компанию, к которой относится автобус, где произошел конфликт. Но общаться с нами отказались.

- Мы ничего не комментируем, - заявили корреспондентам КП-Новосибирск в ООО «Белмарс-2005» и бросили трубку.

Теперь в этой ситуации предстоит разобраться мэрии Новосибирска: Зарина уже написала жалобу на кондуктора. КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

* Имя девочки изменено по требованиям законодательства.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Пишите заявление в прокуратуру»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Марина Пьянкова:

- В самом требовании кондуктора нет ничего противозаконного: женщина не увидела на фото печати, и подлинность документа вызвала у нее сомнения. Однако кондуктор должна была предложить школьнице и ее маме оплатить проезд наличными, а не оскорблять ребенка. Я советую девочке, вернее ее родителям, писать заявление в прокуратуру: действия кондуктора подпадают под статью 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Также можно подавать иск в суд.

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Об этом девочка рассказала в соцсетях (подробнее).