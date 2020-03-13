ЭКО в Новосибирске: клиники, цены, кому положена бесплатная процедура

ЭКО в Новосибирске позволяет женщине забеременеть даже в случае диагноза «бесплодие». Само зачатие происходит «в пробирке», затем оплодотворенную яйцеклетку возвращают в женский организм.

Процедуру ЭКО в Новосибирске проводят шесть клиник, стоимость стандартного набора - от 57,7 тысячи рублей. Но есть способ воспользоваться ЭКО бесплатно. В Новосибирской области уже шесть лет действует программа, по которой женщины могут бесплатно пройти процедуру ЭКО по полису обязательного медицинского страхования. По сообщению минздрава, в 2020 году квота составляет 1300 человек, обратиться за помощью могут зарегистрированные в браке пары и партнеры, не являющиеся супругами, одинокие

женщины и матери одного или нескольких детей.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА БЕСПЛАТНОЕ ЭКО?

Начать следует с медицинского обследования в женской консультации поликлиники или в кабинете гинеколога частного медицинского центра. Подойдет любая организация, у которой есть лицензия на проведение акушерских и гинекологических услуг.

1. Сначала гинеколог определяет диагноз «бесплодие» и необходимость лечения с помощью ЭКО.

2. Специалист выписывает направление в Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции по адресу: Новосибирск, ул. Киевская, 14, к. 2.

На прием в данном центре необходимо предоставить:

- направление врача акушера-гинеколога на консультацию в центр;

- выписку из амбулаторной карты в двух экземплярах;

- копию паспорта - страницы с регистрацией;

- копию паспорта партнера с регистрацией;

- копию полиса ОМС;

- копию СНИЛС.

3. Специалист Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции определяет, насколько необходимо ЭКО. Если диагноз «бесплодие» подтверждается и для женщины это единственный шанс забеременеть, то пакет документов направляется на врачебную комиссию.

4. Комиссия клинического центра решает вопрос о необходимости процедуры и передает документы для включения в реестр. Информацию в реестре можно отслеживать на сайте. Данные обновляются раз в квартал.

5. Врачи оповещают женщину за три месяца до процедуры и затем приглашают в центр. Комиссия КЦОЗСиР выдает будущей роженице направление, которое действительно в течение 60 дней.

6. Женщина выбирает любое учреждение из четырех в списке Минздрава. Дальше нужно записаться на прием и принести пакет документов:

- направление на ЭКО;

- результаты всех обследований;

- паспорт - страницы с регистрацией;

- паспорт партнера с регистрацией;

- полис ОМС;

- СНИЛС.

7. При беременности необходимо пройти УЗИ в центре на сроке 8 недель.

8. Если не повезло и беременность не случилась - не стоит расстраиваться. Женщина имеет право быть включенной в реестр повторно, но не чаще двух раз в год.

ПРОЦЕДУРА ЭКО

Базовая программа состоит из пяти этапов:

- Стимуляция суперовуляции

- Забор яйцеклеток

- Оплодотворение яйцеклеток

- Культивирование эмбрионов

- Внутриматочное введение эмбрионов

Не входит в бесплатное ЭКО:

- Донорские яйцеклетки, сперма, эмбрионы

- Суррогатное материнство

- Криоконсервация и хранение половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов

- Генетическая диагностика эмбрионов

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АНАЛИЗОВ

- Оценка эндокринного и овуляторного статуса

- Оценка проходимости маточных труб и состояния органов малого таза

- Проверка состояния эндометрия, гистероскопия, биопсия тканей матки

- Исследование эякулята партнера

- Проверка половых инфекций у обоих партнеров

- Выявление антител к бледной трепонеме в крови (сифилис)

- Проверка на ВИЧ, вирусный гепатит B и C, вирусный простой герпес в крови и вирус простого герпеса 1-го, 2-го типа, а также цитомегаловирус

- Проверка на бактерии, паразитов, хламидии, микоплазму и уреаплазму

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

- Общий анализ крови, биохимический общетерапевтический, коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

- Общий анализ мочи

- Определение антител класса M, G к вирусу краснухи в крови

- Микроскопическое исследование влагалищных мазков

- Цитологическое исследование шейки матки

- Ультразвуковое исследование органов малого таза

- Флюорография

- ЭКГ

- Для женщин до 35 лет - УЗИ молочных желез, старше 35 лет - маммография

- Женщинам, имеющим в истории болезни (в том числе у близких родственников) случаи врожденных пороков развития и хромосомных болезней и страдающим первичной аменореей, назначают осмотр (консультацию) врача-генетика и исследование хромосомного аппарата (кариотипирование)

ЭКО ДАЕТ ГАРАНТИЮ БЕЗОПАСНОСТИ?

Эффективность процедуры ЭКО в Новосибирской области составляет от 25 до 30%, утверждают эксперты минздрава Новосибирской области.

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ЭКО В НОВОСИБИРСКЕ?

Квоты распределены между четырьмя клиниками Новосибирска:

- Новосибирский центр репродуктивной медицины

Адрес: ул. Героев Революции, 3, тел. (383) 230-90-44

- Медицинский центр «Авиценна», Новосибирский центр репродуктивной медицины «Мать и дитя»

Адрес: ул. Героев Революции, 3, тел. (383) 312-20-69

- Клиника профессора Пасман

Адрес: ул. Блюхера, 71/1, тел. (383) 303-03-03

- Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Адрес: пр-т Академика Лаврентьева, 8, тел. (383) 363-51-50