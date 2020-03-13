ЭКО в Новосибирске: клиники, цены, кому положена бесплатная процедура
ЭКО в Новосибирске позволяет женщине забеременеть даже в случае диагноза «бесплодие». Само зачатие происходит «в пробирке», затем оплодотворенную яйцеклетку возвращают в женский организм.
Процедуру ЭКО в Новосибирске проводят шесть клиник, стоимость стандартного набора - от 57,7 тысячи рублей. Но есть способ воспользоваться ЭКО бесплатно. В Новосибирской области уже шесть лет действует программа, по которой женщины могут бесплатно пройти процедуру ЭКО по полису обязательного медицинского страхования. По сообщению минздрава, в 2020 году квота составляет 1300 человек, обратиться за помощью могут зарегистрированные в браке пары и партнеры, не являющиеся супругами, одинокие
женщины и матери одного или нескольких детей.
КАК ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА БЕСПЛАТНОЕ ЭКО?
Начать следует с медицинского обследования в женской консультации поликлиники или в кабинете гинеколога частного медицинского центра. Подойдет любая организация, у которой есть лицензия на проведение акушерских и гинекологических услуг.
1. Сначала гинеколог определяет диагноз «бесплодие» и необходимость лечения с помощью ЭКО.
2. Специалист выписывает направление в Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции по адресу: Новосибирск, ул. Киевская, 14, к. 2.
На прием в данном центре необходимо предоставить:
- направление врача акушера-гинеколога на консультацию в центр;
- выписку из амбулаторной карты в двух экземплярах;
- копию паспорта - страницы с регистрацией;
- копию паспорта партнера с регистрацией;
- копию полиса ОМС;
- копию СНИЛС.
3. Специалист Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции определяет, насколько необходимо ЭКО. Если диагноз «бесплодие» подтверждается и для женщины это единственный шанс забеременеть, то пакет документов направляется на врачебную комиссию.
4. Комиссия клинического центра решает вопрос о необходимости процедуры и передает документы для включения в реестр. Информацию в реестре можно отслеживать на сайте. Данные обновляются раз в квартал.
5. Врачи оповещают женщину за три месяца до процедуры и затем приглашают в центр. Комиссия КЦОЗСиР выдает будущей роженице направление, которое действительно в течение 60 дней.
6. Женщина выбирает любое учреждение из четырех в списке Минздрава. Дальше нужно записаться на прием и принести пакет документов:
- направление на ЭКО;
- результаты всех обследований;
- паспорт - страницы с регистрацией;
- паспорт партнера с регистрацией;
- полис ОМС;
- СНИЛС.
7. При беременности необходимо пройти УЗИ в центре на сроке 8 недель.
8. Если не повезло и беременность не случилась - не стоит расстраиваться. Женщина имеет право быть включенной в реестр повторно, но не чаще двух раз в год.
ПРОЦЕДУРА ЭКО
Базовая программа состоит из пяти этапов:
- Стимуляция суперовуляции
- Забор яйцеклеток
- Оплодотворение яйцеклеток
- Культивирование эмбрионов
- Внутриматочное введение эмбрионов
Не входит в бесплатное ЭКО:
- Донорские яйцеклетки, сперма, эмбрионы
- Суррогатное материнство
- Криоконсервация и хранение половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов
- Генетическая диагностика эмбрионов
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АНАЛИЗОВ
- Оценка эндокринного и овуляторного статуса
- Оценка проходимости маточных труб и состояния органов малого таза
- Проверка состояния эндометрия, гистероскопия, биопсия тканей матки
- Исследование эякулята партнера
- Проверка половых инфекций у обоих партнеров
- Выявление антител к бледной трепонеме в крови (сифилис)
- Проверка на ВИЧ, вирусный гепатит B и C, вирусный простой герпес в крови и вирус простого герпеса 1-го, 2-го типа, а также цитомегаловирус
- Проверка на бактерии, паразитов, хламидии, микоплазму и уреаплазму
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ
- Общий анализ крови, биохимический общетерапевтический, коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
- Общий анализ мочи
- Определение антител класса M, G к вирусу краснухи в крови
- Микроскопическое исследование влагалищных мазков
- Цитологическое исследование шейки матки
- Ультразвуковое исследование органов малого таза
- Флюорография
- ЭКГ
- Для женщин до 35 лет - УЗИ молочных желез, старше 35 лет - маммография
- Женщинам, имеющим в истории болезни (в том числе у близких родственников) случаи врожденных пороков развития и хромосомных болезней и страдающим первичной аменореей, назначают осмотр (консультацию) врача-генетика и исследование хромосомного аппарата (кариотипирование)
ЭКО ДАЕТ ГАРАНТИЮ БЕЗОПАСНОСТИ?
Эффективность процедуры ЭКО в Новосибирской области составляет от 25 до 30%, утверждают эксперты минздрава Новосибирской области.
ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ЭКО В НОВОСИБИРСКЕ?
Квоты распределены между четырьмя клиниками Новосибирска:
- Новосибирский центр репродуктивной медицины
Адрес: ул. Героев Революции, 3, тел. (383) 230-90-44
- Медицинский центр «Авиценна», Новосибирский центр репродуктивной медицины «Мать и дитя»
Адрес: ул. Героев Революции, 3, тел. (383) 312-20-69
- Клиника профессора Пасман
Адрес: ул. Блюхера, 71/1, тел. (383) 303-03-03
- Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
Адрес: пр-т Академика Лаврентьева, 8, тел. (383) 363-51-50
ИСТОЧНИК KP.RU