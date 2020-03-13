«Смотрю на наших мальчиков, и сердце замирает»: на лжемаму умирающих близнецов подписались более тысячи человек

Молодые мамочки из Новосибирска смогли разоблачить мошенницу. Женщина жила выдуманной жизнью: выкладывала фото чужих домов и интерьеров в свой «Инстаграм», а также в приложение «Мамлайф». Но чужие пороги и диваны - ладно. Аферистка постила снимки с чужими детьми, выдавая их за своих. При этом рассказывала слезные истории о том, как борется за жизнь рожденных за границей близнецов. В подробностях фальшивой жизни разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

В социальных сетях у Елены была счастливая жизнь. Красивый загородный дом в Новосибирске, трое детей, муж-бизнесмен. Армия подписчиков росла: приятно смотреть на ухоженную женщину, которая успевает и «Инстаграм» вести, и за детьми следить. Да и дом, судя по фото, хозяйка содержала в идеальной чистоте. Картинки - как из глянца. А сама жизнь - ну просто сериал с нотками драмы. Елена написала, что в ее жизни случилось невероятное. Не прошло и полгода после последней беременности (а было, как она писала, кесарево), сибирячка вновь увидела две полоски. Забеременела аж двойней. Беременная вместе с мужем-бизнесменом и детьми уехала отдыхать в Австралию - в Мельбурн. Там заболел живот, «разрыв матки» - в общем, сибирячку экстренно «прокесарили». Вернее, так она рассказывала в соцсетях. Лена выложила слезный пост, что стала мамой двойни, но детки недоношенные, еле дышат. Один весит 1 килограмм, другой - 1,4…

- Им еще сидеть и сидеть в животе... Смотрю на наших мальчиков, и сердце замирает, - писала мама, выкладывая фото детишек в кювезе.

- Крепкого здоровья вашим зайчикам! - сочувствовали подписчики.

Сибирячке нравилось жить фальшивой жизнью. Фото: Instagram.com/https://mom.life

Чего уж греха таить, аудитория смахивала слезы платочком. Сопереживала. И только самые внимательные подписчики начали обращать внимание на нестыковки.

- Мы нашли несоответствие сначала на одном из фото. На фотографии ребенка была бирка, а на нем - явно иностранное имя. И дата рождения - октябрь. Стали внимательно рассматривать все фотографии. То кольца у родителей на разных руках, то ребенок на своих родителей не похож, то дети вообще разные. В общем, куча нестыковок, - рассказала КП-Новосибирск одна из подписчиц женщины - Наталья.

Сибирячка поделилась своими сомнениями с другими мамами. Девушки стали прогонять фотографии Елены через разные приложения, и выяснилось, что дама просто украла чью-то чужую жизнь.

Большинство фотографий Елена брала из аккаунта жительницы Польши. Фото: Instagram.com/https://mom.life

- Мы нашли оригиналы. Я вышла на блог фотографа и узнала, что на его работах изображена некая Магдалена из Польши. Потом нашла и ее страничку в «Инстаграме». Не поверите, обнаружила такие же фотографии, как и у нашей Елены из Новосибирска, - объясняет Наталья.

Молодые мамы до сих пор в шоке и не понимают, зачем Елене нужно было красть чужую жизнь. Ведь все фотографии легко прогнать через «Яндекс.Картинки» и другие специальные приложения. Возможно, кто-то из аферистов специально создал страницу, чтобы потом собирать деньги на лечение несуществующих близнецов.

- Слава богу, ей денег никто не переводил. Для чего вообще была эта комедия, я не понимаю. Возможно, когда у нее якобы закончились бы деньги, Елена открыла бы сбор. Это не факт, конечно. А может, она просто тролль. Или у кого-то весеннее обострение, кто-то не в себе, - рассуждает разоблачившая Елену сибирячка.