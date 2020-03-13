«Что с ребенком? В интернете почитай!»: сибирячка обвиняет врачей в смерти трехмесячной дочки

В Барабинской больнице умерла трехмесячная Ева Климова. Врачи поставили диагноз «генерализованная вирусно-бактериальная инфекция и ее множественные последствия». Мама девочки Елизавета уверена: медики халатно отнеслись к лечению ребенка и не оказали нужной медицинской помощи. Ева умирала у мамы на глазах. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с Елизаветой и узнал подробности страшной истории.

Девочка успела встретить Новый год с семьей. Фото: личный архив.

«ТЕМПЕРАТУРА ДЕРЖАЛАСЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ»

Маленькая Ева появилась на свет 28 ноября 2019 года. Родилась здоровая, весила 3,5 кило. Родители регулярно возили ее на обследования, все прививки были поставлены вовремя.

- Ева только два раза ОРВИ переболела, и все. После этого никаких осложнений не было, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки - Елизавета.

27 февраля сибирячка повезла Еву на плановое УЗИ. Кабинет находится на первом этаже. По мнению мамы, именно там ребенок мог подхватить ОРВИ от других больных.

- Еве стало плохо на следующий день. Поднялась температура, и я вызвала «Скорую помощь». Медики осмотрели мою дочку, увидели, что горло красное, и во рту обнаружили что-то, похожее на стоматит, - вспоминает Елизавета.

На следующий день девушка вызвала на дом педиатра. Врач подтвердил диагноз «стоматит», посоветовал мирамистин. Лиза начала лечить дочку, но ничего не помогало - температура не спадала. Пришлось снова вызывать «Скорую», а потом педиатра.

- Утром 1 марта я обнаружила у Евы отек на лице. Он находил на глаз. Мы с мужем и ребенком срочно поехали в местную ЦРБ, нас госпитализировали, - продолжает мама девочки.

Мама думает, что девочку заразили в больнице. Фото: личный архив.

ЛЕЧИЛА ТЕМ, ЧТО ИЗ ДОМА ПРИВЕЗЛА

Елизавета беспокоилась - Ева увядала у нее на глазах. По словам молодой мамы, врачи не уделяли ей и ее дочке должного внимания. Смены медиков менялись одна за одной, и постоянного лечащего врача у них не было.

- Когда я подошла к медсестре узнать диагноз, она ответила в грубой форме. К сожалению, не запомнила, что женщина сказала мне, но когда я начала ее подробно расспрашивать, сказала: «В интернете прочитай». Я опешила, - говорит сибирячка.

2 марта у Евы появился насморк. Малышка то плакала, то успокаивалась. Еве срочно требовалось лечение, и Елизавете пришлось капать ей в нос капли, которые привезла из дома.

- Вечером стало еще хуже - из носа стали течь сопли с кровью. Ребенок перестал есть и справлять нужду. Дочь лежала на подушке без движения. Я позвонила маме, стала жаловаться на врачей. Мама обратилась в клинику, и только тогда все зашевелились. Еве поставили зонд и капельницу для кормления, - объясняет девушка.

Посмертный эпикриз. Фото: личный архив.

«ОНИ ПОСОВЕТОВАЛИ ЕВУ ПОКРЕСТИТЬ»

3 марта Ева снова начала ходить в туалет, но все еще была под капельницей. Несмотря на все это, врач привела в палату к молодой маме студентов-медиков. На вопрос: «Зачем?» - врач ответила, что «на ком-то же нужно учиться».

- Я снова позвонила маме. Она опять стала ругаться с сотрудниками, писала жалобы в минздрав. После этого Еву забрали в реанимацию, - объясняет девушка.

В реанимации врачи пытались бороться за жизнь ребенка. Девочка пережила одну клиническую смерть. Врачи посоветовали Еве позвать в реанимацию батюшку, чтобы покрестить ребенка. Родственники прислушались к совету. После крестин Елизавета вместе с мамой уехали домой. В 23.30 им позвонил врач и сообщил ужасную новость. Девочка умерла.

- Я не согласна с тем, что написано в посмертном эпикризе. Они пишут, что ребенок плохо сосал грудь. Да она вообще есть перестала в один момент! - возмущена молодая мама. - Если бы врачи были внимательнее ко мне и моему ребенку, инфекцию можно было бы вылечить, и моя дочь была бы жива!

Елизавета написала жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и региональное министерство здравоохранения.

ОФИЦИАЛЬНО

«Идет проверка»

В областном минздраве КП-Новосибирск прокомментировали ситуацию о смерти девочки:

- Мы проводим ведомственный контроль качества и медицинской деятельности. По результатам будет принято решение.