«Бывшая говорила - не получится. С той девушкой расстался»: сибиряк похудел на 45 килограммов, выкладывая ролики на YouTube

Бердчанин Павел Синицын - менеджер, который из-за лишних кило еще полтора года назад не помещался на одно сиденье в маршрутке. Сейчас он весит на полцентнера меньше и снимает ролики для канала в YouTube, своим примером помогая другим худеющим добиться хорошего результата. Как ему самому удалось за год превратиться в другого человека, она рассказал корреспондентам КП-Новосибирск.

Павел весил 173 килограмма. Фото: личный архив.

«ДЕВУШКА В МЕНЯ НЕ ВЕРИЛА»

Павел особо не заморачивался из-за своего веса, пока стрелка весов не показала 173 килограмма и не начались серьезные проблемы со здоровьем.

- У меня давление было под 200: врачи прямым текстом говорили, что надо худеть, иначе мне недолго осталось. Инсульт - это лишь один из исходов, который мне грозил, - рассказал КП-Новосибирск Павел.

Сибиряка бесил и еще один момент: невозможно было купить одежду в обычных магазинах. Со своим 68-м размером и ростом 183 сантиметра одевался бердчанин только в салонах для толстяков, где все стоит в разы дороже.

- Обычная майка там стоит минимум 2,5 тысячи рублей, а кофта - не меньше 3 тысяч, - приводит калькуляцию своего шопинга Павел.

Похудеть парню было непросто. Фото: личный архив.

Сибиряк пытался сесть на диету, но все шло крахом. Причем не верил в него даже близкий человек - его девушка.

- Она говорила: «Не получится, не пытайся». И еще - что я свой шарм потеряю. - Эти слова парень запомнил надолго. - Вскоре мы с той девушкой расстались.

Наверное, отчасти это стало переломным моментом. Толстяк-холостяк за неделю до своего 35-летия решил: надо что-то менять. И дал самому себе слово: на следующий день после праздника пойдет в спортзал.

«БЫЛО СТЫДНО ЗА СЕБЯ»

- Когда я пришел в спортзал, мне было так стыдно, что довел себя до такого состояния, - признается Павел. - Тренер вообще сначала отказался со мной работать - сказал, чтобы я принес справку от врача, что с таким давлением я могу заниматься и не помру во время тренировки.

Требование тренера парень выполнил. Врач заниматься разрешил, и Павел начал тренироваться. За первые 2,5 месяца сбросил больше 20 килограммов.

- Это был кайф: осознать, что я помещаюсь на одном сиденье в маршрутке и никому не тесно, - говорит Павел.

Павел пошел в спортзал и исключил из рациона вредное питание. Фото: личный архив.

Чтобы не сорваться, парень завел канал на YouTube: начал снимать ролики и рассказывать, как худеет.

- Для меня это был стимулом: кому хочется публично признавать свою слабость? - объясняет парень. - Тем более что на моих глазах один парень, который тоже начал ходить в зал, сдался: хватило на месяц. Сейчас я иногда встречаю его: он стал еще больше!

Павел полностью отказался от всех вредных продуктов. В его рационе остались только каши, овощи, фрукты, курица и рыба, запеченные или приготовленные на пару.

- Больше всего мне тогда хотелось холодного пива и сладостей, но я держался: полностью отказался от алкоголя, - гордится собой Павел.

Сибиряк похудел на 45 килограммов и перестал храпеть.Как я избавился от храпа.

Итог тренировок и диеты не заставил себя ждать: прошло немногим больше года, и сибиряк сбросил 45 килограммов.

- Теперь я одеваюсь в обычных магазинах: в любом из них есть подходящие вещи, - радуется парень. - У меня есть девушка, она тоже занимается спортом и во всем меня поддерживает.

А вот подписчикам, которые частенько пишут Павлу, он принципиально не дает никаких советов.

- То, как худел я, помогло именно мне, и не факт, что мои нагрузки и питание подойдут другим. Поэтому я всем советую сходить к врачу и найти грамотного тренера, - добавляет Павел. - Главное, чтобы вы худели не во вред здоровью.