«Мы сами рыли линию обороны, окопы, траншеи»: в Барабинском районе реконструировали события военных лет

Чем гордятся молодые жители Новосибирской области? Они знают, что у нас есть оперный театр, семикилометровый Красный проспект и самый длинный метромост в мире. А знают ли жители нашей области, что в 1942 году в небольшом городе Барабинске из совсем юных ребят была сформирована 29-я отдельная лыжная бригада? В состав бригады вошли призывники из Новосибирской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, Башкирии. Здесь, в Барабинском районе, проходила военная подготовка. А бой бригады 10 марта 1943 года в районе населенного пункта Ивот в Брянской области помог выиграть время для организации обороны остальной части конно-стрелковой группы. Для того чтобы подвиг не был забыт, Центр патриотического воспитания организовал в этом году областную профильную смену «Сибирский рубеж». Педагоги и участники смены рассказали «КП» - Новосибирск» о самых ярких моментах этого события.

Все участники смены смогли стать настоящими солдатами на несколько дней. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

По следам своих героев

Мероприятие проходило в селе Юный Пионер Барабинского района на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Зернышко». С 28 февраля по 6 марта 17 юношеских команд стали настоящими взводами. На смену приехали курсанты военно-патриотических клубов, объединений и юнармейских отрядов. Стать участниками могли юноши и девушки в возрасте от 13 до 18 лет. Целую неделю ребята осваивали огневую подготовку, учились ориентироваться на местности, оказывать первую помощь. Главное - совершили несколько лыжных переходов. Самый длинный - 17 километров - из города Барабинска в село Кожевниково.

- К нам приехали 85 участников из 10 районов области, из Бердска и Искитима. Мы хотели показать современным детям, насколько трудно было солдатам в длинных лыжных переходах в военное время. Ведь те ребята из 29-й лыжной бригады были немногим старше, чем наши участники, им было по 18 - 20 лет, - рассказывает замдиректора Центра патриотического воспитания Алена Гусишная. - Мы взяли архивные документы c сайта Минобороны: сводки с фронта, карты хуторов, где проходили бои. Когда наши участники узнавали о том, что пришлось преодолеть их ровесникам, равнодушных не оставалось.

Дмитрий Гребенщиков: - Идея появилась давно, и сейчас она нашла воплощение. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Настоящие солдаты нашего времени

Организаторы смены провели не просто спортивные соревнования. Важно было затронуть души и сердца детей, чтобы они прочувствовали события военных лет.

- Информация о 29-й лыжной бригаде долгое время не разглашалась. Благодаря нашей смене и дети и взрослые многое узнали о своих земляках и истории Новосибирской области, - отмечает руководитель областной профильной смены «Сибирский рубеж» Дмитрий Гребенщиков. - Сам я со студенческих времен знал о подвиге наших бойцов. Мой педагог физической культуры Леонид Бойков родился и вырос в селе Кожевниково, где проходила подготовка 29-й бригады. Леонид Андреевич, будучи ребенком, ходил в лыжные походы и видел наших солдат. Наблюдал, как проходят их учения, разговаривал с ними. И потом, став педагогом, Леонид Бойков водил нас в лыжные походы, рассказывал о своих детских годах. Один из переходов был из Барабинска в Новосибирск и длился восемь дней.

Благодаря тем воспоминаниям у Дмитрия Гребенщикова появилась идея провести профильную смену для ребят со всей Сибири. Позже Дмитрий поделился своей идеей с руководителем Центра патриотического воспитания.

Юноши и девушки в течение недели чувствовали себя настоящими солдатами. Руководители решили повторить структуру военной роты. Дисциплина, взводы вместо команд, расписание дня - все для того, чтобы ребята были «в строю».

Программа оказалась насыщенной: пешие лыжные переходы, мастер-классы по военно-спортивным дисциплинам, основы военно-полевой медицины в зимний период. Также ребята смотрели фильмы о войне, учились ориентироваться по карте и компасу, работали с настоящим полевым телефонным аппаратом. Во время лыжных переходов участники рыли линии обороны, окопы, траншеи. Как признаются сами ребята, «было непросто, но интересно!» Каждый день был расписан по минутам.

Все участники стали одной большой семьей. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Смена «Сибирский рубеж» - школа молодых бойцов

Сюда приехали и те ребята, которые хотят поступать в военные учебные заведения.

- Я очень хотел поехать на смену «Сибирский рубеж». В первую очередь за эмоциями. Здесь мы можем хотя бы частично воспроизвести события, участниками которых стали наши земляки. Я понимаю, что им было труднее в сотни раз. Те лыжные марш-броски были гораздо длиннее, снаряжение - тяжелее, - говорит участник военно-патриотического клуба «Патриоты спецназа» Искитимского района Александр Рыжнов. - Мне запомнился каждый день смены. Здесь я многому научился: специальная и огневая подготовка, рукопашный бой, огневые позиции…

Александр уже сейчас твердо уверен, что свяжет свою жизнь с военной сферой. Хочет попасть в воздушно-десантные войска.

Как известно, ни один солдат 29-й отдельной лыжной бригады не вернулся домой. Но теперь столько людей знают о тех событиях и будут чтить память о своих героях-земляках. Смена «Сибирский рубеж» - это уникальная возможность для ребят не просто узнать о тех или иных датах и событиях, а прочувствовать все на себе. Дети собирались домой со слезами на глазах - никто не хотел уезжать. Организаторы отметили, что в планах сделать смену ежегодным мероприятием.