Этот фильм взял «Оскар»: в Новосибирске покажут уникальную хронику военных лет

К 75-летию Победы было решено устроить просветительскую акцию для подрастающего поколения. Как ее организовать и как директора школ города и области могут заказать фильмы, обсуждали на расширенном заседании, организованном Общественной палатой региона.

Комиссия по вопросам культуры и сохранению культурного наследия совместно с комиссией по вопросам развития образования и науки Общественной палаты Новосибирской области провели расширенное заседание «Об использовании ресурсов Музея документального кино города Новосибирска в мероприятиях к 75-летию Великой Победы», в работе которого приняли участие руководители и специалисты сферы культуры и образования города Новосибирска, муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Председатель комиссии по вопросам культуры и сохранению культурного наследия Людмила Монахова, открывая заседание, отметила, что документальное кино и кино вообще оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на людей разного возраста. Поэтому в Год памяти и славы во многих регионах страны в планы мероприятий внесены встречи с использованием медиаматериалов. 75-летие Великой Победы - это чрезвычайно значимая для нашей страны дата и весомый повод для широкого показа военных картин, кинодокументалистики, записей встреч и бесед с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны.

В ходе работы круглого стола эксперты объяснили представителям районных администраций, как подать заявку на получение фильмов, и дали методические рекомендации.

Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны внесла большой вклад в развитие документальных фильмов. В Новосибирске продолжала работать студия кинохроники - сюда приехали эвакуированные работники центральных киностудий. Немало военных кинооператоров из Новосибирской области снимали уникальные кадры непосредственно на полях сражений и создавали фильмы.

- Военные кинооператоры - часть всех фронтов. Мы смотрим на войну их глазами. Они работали под девизом «Плачь, но снимай!», - рассказывает руководитель Музея документального кино Элла Давлетшина. - В 1942 году вышел уникальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Пленку привезли в Новосибирск - здесь делали его массовую печать. Так, фильм был показан по всей стране. Он стал первой советской кинолентой, получившей премию «Оскар» в 1943 году в категории «Лучший документальный фильм». Лента «Разгром немецких войск под Москвой» имела мировой успех и огромную ценность.

Этот и другие фильмы хранятся в архиве в Москве. При переходе на новые технологии все пленочные фильмы необходимо перевести в цифровой формат. В рамках проекта «Новосибирская кинохроника на фронте и в тылу» уникальные фильмы представят жителям Новосибирска. В первую очередь военную кинохронику хотят показать молодому поколению - школьникам. Медиапрограммы Музея документального кино Новосибирска до конца этого года будут предоставляться бесплатно.

Заместитель председателя комиссии по вопросам развития образования и науки Общественной палаты Светлана Сутягина поблагодарила всех участников заседания и предложила почтить память наших славных земляков, не вернувшихся с войны, минутой молчания.