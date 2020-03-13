Роботы-хирурги, беспилотное такси и умные холодильники: как технология 5G изменит мир

Однажды этот период войдет в учебники истории: мобильный интернет начал переходить на технологию 5G. Эксперты прогнозируют, что за этим последует прорыв в промышленности, революция в медицине, а привычная бытовая техника начнет обмениваться данными в онлайн-режиме. Как и за счет чего это произойдет, объясняет директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин.

Топ-менеджер Tele2 Дмитрий Лопатухин считает, что мобильный интернет поможет мировой экономике.

Игры с облаками

Дверь в фантастическое будущее приоткрылась в России еще 8 августа 2019 года. Именно в этот день оператор Tele2 запустил пилотную сеть 5G в Москве. Сверхбыстрым интернетом покрыли Тверскую улицу от Кремля до Садового кольца.

Пока прочувствовать разницу между тем, как было, и тем, как стало, могут не многие. Большинство смартфонов еще не доросли до такой сети и не распознают ее. Но это вопрос нескольких лет, считают эксперты.

- Пока вы не купите в магазине смартфон, который работал бы в сети 5G, но следующие релизы ведущих производителей уже будут обладать этой функцией. На всех флагманах эта сеть будет доступна, - уверен Дмитрий Лопатухин.

Впрочем, желающих заглянуть в будущее приглашают на тест-драйв 5G в салон связи Tele2 - там же, в Москве, на Тверской, компания открыла 5G-хаб. Гостям дают, например, развлечься в онлайн-играх, пользуясь сверхскоростным интернетом. При этом сами игры не занимают места в мобильных устройствах. Они лежат в облачных хранилищах, а данные поступают на гаджеты. Фактически сам гаджет используется только в качестве терминала ввода-вывода данных. Таким образом новая мобильная сеть позволит экономить ресурсы смартфонов.

Оператор Tele2 первым в России запустил сеть 5G.

В день запуска сети 5G посетители сразились в пинг-понг. С невидимым для окружающих шариком. Спортивный снаряд можно было отбить лишь в очках дополненной реальности. Надеваешь - и вот он шарик. Его и гоняли первые испытатели 5G в России.

Оператор не случайно выбрал для теста такую игру: новое поколение мобильного интернета - это моментальная передача сигнала. Прежние сети могли дать задержку, и шарик пролетел бы мимо раньше, чем игроки увидели бы это. Скажем так, скорость изображения отставала бы от реальности. В этом и кроется главное чудо 5G - задержка сведена к минимуму. Здесь и открываются фантастические возможности.

Функция дополненной реальности поможет в медицине и промышленности. Фото: кадр из фильма «Черное зеркало».

Фантастический фильм с Брюсом Уиллисом станет явью

- Сеть 5G, предоставляющая сверхвысокие скорости передачи данных, позволит развиваться совершенно новым вещам. Тот же тактильный интернет… Он будет использоваться, например, в телемедицине. У врача появится возможность делать операцию дистанционно, - приводит пример Дмитрий Лопатухин. - Для хирурга будет создана среда, которая позволит проводить манипуляции со скальпелем и чувствовать сопротивление, словно он проводит операцию на теле пациента. А параллельно робот будет в точности повторять движения врача, но уже оперируя реального человека за много километров от специалиста.

Если бы такую процедуру стали проводить, например, с сетью 4G - рисков не избежать. Шевельнись пациент хоть на миллиметр, пока сигнал идет от врача к роботу - возникнут проблемы. А новая сеть позволит врачу и его «аватару» реагировать моментально.

Проводить такую операцию врач сможет, например, с теми же очками дополненной реальности. Кстати, фантасты нечто подобное уже предсказывали. Взять, например, фильм «Суррогаты». Там, правда, герой великолепного Брюса Уиллиса - не врач, а полицейский. Но суть - та же.

Сложные задачи на себя возьмут роботы. Фото: кадр из фильма «Лучше, чем люди».

Идеальное такси

Другое применение 5G - беспилотные такси. Да и не только такси, а вообще весь транспорт. Сейчас фиксировать местонахождение автомобиля позволяет технология GPS. Полезная штука, но она даже в сочетании с сетями 4G дает информацию примерно плюс-минус полметра-метр, а то и больше. А вот многочисленные вышки сети 5G сведут погрешность едва ли не к миллиметрам.

Вот и представьте систему умного города, где в едином сервере есть точнейшая модель каждого перекрестка с автомобилем, автобусом и даже мотоциклом рядом. Светофоры тоже завязаны в эту систему. Такая технология позволит каждой машине не только «видеть» ситуацию вокруг, но и предотвратить столкновения: искусственный интеллект не устает, не отвлекается на пассажира, не дремлет и не испытывает абстиненции.

В будущем мы станем ездить на беспилотных автомобилях. Фото: кадр из фильма «Назад в будущее».

- Техника станет еще умнее. Беспилотные автомобили, холодильники, которые заказывают еду сами, стиральные машины, выбирающие под белье оптимальный порошок, - описывает скорое будущее топ-менеджер Tele2. - А ведь эта технология будет применяться и в промышленности. Если сейчас на вредное производство вынужден идти человек, то благодаря технологии 5G он сможет управлять процессами на расстоянии.

По мнению Дмитрия Лопатухина, это не только облегчит труд человека, но и выведет всю мировую экономику на новый уровень.