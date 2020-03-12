«Я рожаю вместе с мамочками»: откровения фотографа, которая снимает первые секунды жизни малыша

Молодые мамы хотят запечатлеть самый трогательный момент в их жизни - появление малыша на свет. Юлия заняла свое место в этой нише несколько лет назад. На снимках новорожденные сразу после появления на свет и мамы, испытывающие полное ощущение счастья. Интимный момент процесса на снимки, как правило, не попадает. Однако удивиться все равно есть чему. В своем дневнике девушка рассказала, почему тужится во время съемки, как акушерки стали ее ассистентками и падают ли отцы в обморок на фотосессии.

Девушку одевают так же, как и врача. Фото: личный архив.

«И УДАЛИТЬ ЖАЛКО, И СМОТРЕТЬ ТОШНО»

- Я начала фотографировать роды два года назад. Камеру взяла в руки именно ради этого жанра. Это произошло после моих собственных родов. Я рожала вместе с мужем и после появления ребенка на свет попросила акушерку сфотографировать нас на телефон. Фото получилось из серии «и удалить жалко, и смотреть тошно». Благодарна мужу, что он в родовом зале догадался немного нас поснимать. Это же один из важнейших дней в жизни! Важнее, чем свадьба! Но в то же время полноценные фотосессии этого процесса многие стесняются делать.

Когда сын подрос, я поняла, что было бы здорово, если бы кто-то приходил в родовой зал и снимал роды и их итог, пока роженица еще в эйфории от появления малыша на свет. Случайно наткнулась на аккаунт фотографа, который снимает роды. Разглядывая каждый снимок, я плакала от эмоций, которые они несут. Так ко мне и пришло четкое осознание того, что хочу фотографировать процесс появления детей.

Взвешивание - ответственная процедура. Фото: Юлия ДУДИНА.

Радует, что муж поддержал в этом выборе. Старшему поколению пришлось объяснять, что это такое. Моя бабушка говорит: «Пусть рожают на здоровье! Только бы не в праздники, выходные и не ночью». Переживает за меня. Бабушка мужа до сих пор в шоке, что есть такой вид съемок.

Большого спроса на такой формат фотосессий нет. Поиски пар я начала самостоятельно в социальных сетях. Молодые семьи стали откликаться на предложение.

Столкнулась с тем, что многие даже не знают о подобном жанре. Да и не во все роддома пускают фотографа.

Эмоции пап - самые яркие. Фото: Юлия ДУДИНА.

Свою первую съемку не забуду никогда. Я так нервничала, переживала, руки с камерой тряслись. Боялась пропустить самый ответственный момент, когда появляется головка. Второй попытки же не будет - шанс дается только один. Нельзя ведь сказать: «Малыш, а теперь давай точно так же еще разок». Нужно уметь подстроиться под свет в палате - в родильный дом не притащишь с собой фонари. Тайминга тоже нет, модель особо не позирует. Иногда приходится по несколько часов дежурить возле палаты. Мои съемки стоят 10 тысяч рублей. В сумму включено и ожидание.

Кстати, однажды поймать ответственный момент мне так и не удалось. Женщина, которая заказывала съемку, внезапно родила дома. Супруги не успели в родильное отделение. Мы просто посмеялись да забыли. Мол, ну с кем не бывает… О таких съемках заранее не договоришься, в планере все четко не распишешь. В моей работе не как у тамады: «Свободны даты 8 и 15!» Нет, такого не бывает. Все происходит неожиданно. Обычно я мамочкам говорю: «Звоните мне с самой первой схваткой». Тогда есть время собраться и приехать.

Юлия старается поймать самые важные для родителей моменты. Фото: Юлия ДУДИНА.

«ЗАЧЕМ КОМУ-ТО СЛЕДЫ КРОВИ РАССМАТРИВАТЬ?»

- Когда начала работать с молодыми семьями, порадовалась, что у них нет предрассудков. Помню, когда я рожала, получила тысячи советов от родственников, что в первый месяц нельзя никому показывать лицо ребенка, а если малыш плачет, нужно обмыть лицо водой три раза по часовой стрелке и вытереть подолом, а еще завязывать нити на запястье от сглаза. У моих пар нет подобных страхов от предков.

Каждый раз, когда захожу в родовую, морально поддерживаю мамочек. Сама не замечаю, как просто стоя рядом начинаю вместе с ними дышать и тужиться. После этого так пресс болит! Но это того стоит.

Поначалу врачи вообще не понимали, зачем я нужна в родовой. Смотрели на меня с удивлением и непониманием. Сейчас уже привыкли ко мне, я в родильном отделении почти как родная для всех врачей и акушерок. Они теперь отчасти мои ассистенты - знают, как лучше повернуть ребеночка, когда - замереть, чтобы получился хороший кадр.

Многие мамы поначалу спрашивали: «Почему у вас фото в черно-белом цвете?» Я в принципе люблю черно-белую фотографию. На таком снимке нечему отвлечь от главного.

Ну, а в родах это, конечно, еще и момент эстетики. Зачем кому-то рассматривать следы крови и прочих физиологических жидкостей? А так - просто серое пятнышко, все цивильно.

Я помню каждую пару, которую фотографировала. Один раз съемку заказала пара дрифтеров из Новосибирска. Их ребенок выбрал самую удачную дату для появления на свет - 10 октября, День гонщика. Профессиональный праздник мамы и папы, так сказать. Для молодого отца был сюрприз, что я буду вместе с ними, но против он ничего не имел.

Вторые роды, которые я буду помнить еще долго, - в новогоднюю ночь. Девушка умудрилась родить за пару часов до боя курантов и поздравления президента. Хорошо, что я успела домой. Мы быстро вместе с мужем накрыли праздничный стол за 20 минут и встретили Новый год. Вот так совместили два праздника в один день.

Самый трогательный момент - когда ребенка кладут маме на грудь. Фото: Юлия ДУДИНА.

«ДЕТЕЙ НУЖНО КОНФЕТКОЙ ВЫМАНИВАТЬ»

- Папы в родильном отделении - отдельная тема. Многие не понимают, что им предстоит провести в родзале не один и даже не два часа. Они пренебрегают пунктом «взять перекус», и после пары таких случаев я приезжаю не с пустыми руками: вместе с фотоаппаратом беру для новоиспеченных отцов фрукты, шоколад. Делаю все для того, чтобы мужчины были довольны.

В обморок при мне, к счастью, никто не падал.

На одних родах врач пошутил, что детей нужно конфеткой выманивать. Заботливый отец рванул из палаты с криком: «У меня есть, я сейчас принесу!» Благо врач вовремя среагировала криком: «Это шутка», - и папа вернулся в исходное положение - помогать маме.

У меня есть мечта - снять роды в воду. Очень надеюсь, что мое желание осуществится и мне подвернется такая роженица.