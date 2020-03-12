«Квартиру купил не папик, а папа»: сибирячку, уехавшую в Америку, обвинили в эскорте

Блондинку из Новосибирска - 25-летнюю Екатерину Соболеву - заклеймили в одном из пабликов. Девушка полгода назад переехала в США, в «Инстаграме» постит фото из Нью-Йорка и выкладывает видео с калифорнийским закатом. А в последнее время отвечает на кучу сообщений с обвинениями. Катю публично назвали эскортницей. Добавив, что на поездку в Америку девушка заработала интимом.

Девушка уверяет, что работает официанткой. Фото: www.instagram.com/sobolevaa_k

ОФИЦИАНТКА ИЗ НЬЮ-ЙОРКА

Скандальную информацию опубликовал канал «РШ»: в нем - сотни разоблачающих постов об эскортницах, а в подписчиках - более 250 тысяч человек, достаточно большая аудитория.

- Основное место обитания этой феи - Новосибирск, там у нее квартира, про которую она всем говорит, что куплена родителями. На самом деле с этой квартирой она вышла из отношений с одним мужиком, который заводом рулит в Сибири, - написали в паблике, выложив фото Кати. - После этих отношений начала кататься по темам: Европа, Алтай, в Новосибирске тоже постоянно с кем-то встречалась. Неоднократно рвалась переехать то в Москву, то в Америку. Как и большинство эскортниц, всегда все отрицает, типа примерная дочка, у которой обеспеченная семья. Но обитает в компании таких же. Ценник за последнее время у нее подрос, вроде 2 - 3 тысячи в день сейчас, но цена не жесткая, вполне можно договориться.

Катя утверждает, что у нее вымогали деньги. Фото: www.instagram.com/sobolevaa_k

Екатерина называет информацию вбросом и говорит, что из-за этого ее затравили в соцсетях.

- Когда мне на телефон стали писать какие-то странные люди и предлагать секс за деньги или спрашивать: «Как тебе не стыдно?», я сначала ничего не поняла. А потом друзья прислали скрин этого поста! Я к эскорту не имею никакого отношения, была в шоке! - рассказала КП-Новосибирск девушка.

Катя говорит, что работает официанткой в Нью-Йорке, параллельно учит в частной школе английский, готовится сдать обязательный экзамен и начать работать по специальности «управление персоналом». Зарплаты официантки на жизнь, конечно, не хватает. Но Катя говорит, помогают ей не «папики», а папа с мамой.

- Мне во всем помогают родители. Они и с переездом в США помогли, и сейчас материально поддерживают. Аренда комнаты обходится тут минимум 1200 долларов в месяц! Причем платить надо сразу за полгода вперед, - объяснила КП-Новосибирск Екатерина. - Что касается квартиры в Новосибирске, ее тоже родители купили!

Катя ничего паблику не платила. Фото: www.instagram.com/sobolevaa_k

«МНЕ ПИСАЛИ И ТРЕБОВАЛИ ДЕНЬГИ»

Екатерина считает, что в интернете не просто так всплыла информация о ней как об эскортнице. Это новый вид шантажа современных девушек.

- Вообще, с этим пабликом очень странная история вышла. После того, как опубликовали пост, мне начали писать и требовать деньги. Мол, если не заплачу, выставят еще один пост - с новым компроматом, - говорит Екатерина. - Я платить отказалась.

- Видели ли ваши близкие эти сообщения?

- Очень удивили некоторые подруги: они стали всерьез спрашивать меня об эскорте. Повторяю: я к этому отношения не имею. Я не знаю, кому нужно распускать эти сплетни! Администраторы группы уверяют, что прислал это кто-то из моих знакомых.

Заявление в полицию Екатерина подавать не стала, хотя юристы считают: за подобный пост она может получить компенсацию. Правда, суд будет не из легких.

Юристы советуют Кате обращаться в суд и полицию. Фото: www.instagram.com/sobolevaa_k

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это будет непростой процесс»

Вот как прокомментировала эту историю юрист Инесса Рябинина:

- Я бы рекомендовала девушке прежде всего написать заявление в полицию на администраторов паблика за клевету. Если правоохранители усмотрят в этом посте нарушения, то тогда уголовное дело будет заведено на администрацию паблика. Кроме этого, девушке надо написать претензию в паблик и потребовать данные о том, кто им предоставил порочащую информацию. Обязаны ответить. После этого следует подать иск в суд о возмещении морального вреда, в качестве ответчиков указать как администрацию паблика, так и того человека, кто предоставил информацию. И требовать компенсацию.

Как отмечает Инесса Юрьевна, наказать виновных будет тяжело:

- Это будет очень непростой процесс: придется доказывать, что информация о девушке как об эскортнице дошла до неопределенного круга лиц и опорочила девушку. Сколько такой процесс будет длиться - сказать сложно, в моей практике такого еще ни разу не было. К слову, организаторов паблика можно привлечь еще и за то, что они пользуются запрещенной соцсетью. Но при этом очень важно, чтобы они были гражданами России, поскольку запрещена она именно в нашей стране.