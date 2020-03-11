«Хвастался, что завалил»: браконьера выдал снимок с мертвым медведем в WhatsApp

Охотник из Новосибирской области убил медведя на территории заказника - и стал хвастаться фотокарточкой с трофеем на форумах, пересылать ее по WhatsApp знакомым. Снимок разлетелся по разным номерам и в результате оказался в телефоне у местного егеря. Еще через пару недель на стрелка вышли правоохранители. Виновник уже сознался в браконьерстве и заплатил за убитого медведя. Как мессенджеры помогают найти преступника по фото - в материале КП-Новосибирск.

Убийство медведя произошло еще в августе прошлого года. Как выяснили в департаменте защиты животного мира Новосибирской области, житель города Оби 64-летний Виталий Капов (имя изменено. - Прим. ред.) решил съездить в родные места - село Иванкино, это недалеко от границ заказника «Каргатский». Пенсионер остановился у племянника Андрея - заядлого охотника и промысловика. К ним присоединился еще один человек, втроем мужики решили добыть медведя в тайне от всех, ведь охота на этого зверя в августе была запрещена.

Встреча с хозяином леса возрастом около четырех лет завершилась в пользу опытных стрелков. Тушу быстро разделали, мясо и шкуру отвезли в гараж к Андрею. Пенсионер Виталий спокойно вернулся домой и стал хвастаться трофеем в соцсетях. Отправил снимок на местный форум, а также друзьям. Те - своим друзьям, и так по цепочке картинка с охотником и мертвым медведем высветилась на экране смартфона местного егеря, охраняющего угодья Каргатского заказника. Тот сразу почуял: это не просто картинка из интернета. Интуиция подсказала: на фото местный медведь, да и места знакомые. Егеря ведь обходят свою территорию часто - каждый куст знают.

Фото в подобном жанре у охотника не одно. Фото: соцсети.

- Через неделю после убийства наш эксперт увидел фото и понял, что оно сделано в Каргатском районе. Егерь определил место забоя и собрал доказательства. Мы связались с жителями села Иванкино, у нас там есть секретный сотрудник. Нам сказали, что приезжали какие-то городские поохотиться, хвастались, что добыли медведя. Назвали фамилию, - пояснил КП-Новосибирск начальник оперативного отдела в департаменте охраны животного мира региона Семен Доплер.

Свидетели рассказали, что в тот день встретили охотников - они целенаправленно пошли на медведя и не скрывали своих намерений. Дальше найти человека на фото - чисто технический вопрос. Виталия пробили по базе охотничьих билетов, а затем узнали адрес по базе регистрации огнестрельного оружия. Полиция пришла не только к пенсионеру в городе Оби, но и к его племяннику в селе Иванкино. В гараже обнаружились останки медведя: мясо, шкура и голова, которую уже готовились повесить на стену.

Охотник признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Пенсионер выплатил 300 тысяч рублей в счет ущерба природе. Егеря предупреждают: суд может назначить еще и штраф до 500 тысяч рублей, а также изъять оружие с целью его реализации и погашения части долга.

Обычное ли это дело для егерей и полиции - искать браконьеров-хвастунов по фотографиям с добычей?

- Мы стараемся мониторить соцсети - группы охотников и рыболовов, тематические форумы и сайты. Иногда понимаем, что на фото - браконьер, но информации недостаточно, чтобы привлечь его к ответственности. А конкретно в этом случае местные жители помогли раскрыть дело, назвав имя и фамилию охотника, - говорит Семен Доплер.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Хвастливые болтуны под прицелом

Юристы считают, что одного фото с убитым медведем недостаточно, но если сопроводить его текстом и комментариями - можно попасть под уголовное дело.

- Скорее всего, охотник решил похвастаться и выложил не только фото - вел переписку, в которой признавался в добыче медведя. В полиции есть отделы «К» и «Е», где занимаются компьютерными преступлениями, так что переписку вполне могут добыть. А в дальнейшем можно определить место убийства и совместить остатки туши с освежеванным мясом, это для криминалистов не проблема. В таких случаях уже наступает уголовная ответственность, - прокомментировала юрист Инесса Рябинина.

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