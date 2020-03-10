«Я ее перекинула через себя! Какая я добрая!»: пятиклассница бьет детей и выкладывает это в «Инстаграм»

Новосибирскую школьницу обвиняют в жестокости по отношению к другим детям. В социальных сетях появились видео, где пятиклассница применяет борцовский прием против своего одноклассника: бросает мальчика на пол, заламывает руку, а тот даже двинуться не может. Видео выложила сама девочка - похвасталась в «Инстаграме». А вот еще ролик с ее же страницы - драчунья пытается достать сверстницу из кабинки туалета. Дергает дверку, встает на унитаз в соседней кабинке, подглядывает... Потом спрыгивает и ползет по полу - под дверь к своей жертве.

- Короче, эта девка обозвала меня, и я за ней побежала. А потом на улице я ее перекинула через себя! Какая я добрая, - объяснилась перед интернет-аудиторией Наташа*.

- Избивает сверстников, выкладывает на своей странице в «Инстаграме», смакуя происходящее, и очень гордится собой, - негодуют взрослые, пересылая друг другу видео.

Школьница пыталась достать обидчицу в туалете. Фото: скриншот из видео.

Прислали ролики и в редакцию КП-Новосибирск.

- Опубликуйте эти видео, пожалуйста. Может, кто-то узнает своих детей, которые пострадали от девочки! - обеспокоены родители.

А мы попытались понять, что это за девочка-драчунья. Наташа оказалась пятиклассницей из Новосибирска. Учится в школе, ведет активный образ жизни - занимается футболом, ходит на танцы. Родители и учителя в тихом шоке. На «Инстаграм» пятиклашки подписаны не были…

- Дочка мяч пинала с самого детства, была у нее страсть к этому. В школе записалась в футбольную секцию, только ей приходится заниматься с мальчиками - девчонок-футболисток не нашлось, чтобы собрать команду. Поэтому в основном общается с мальчишками. Вот, видимо, и… - пытается объяснить ролики мама девочки - Ангелина*.

В школе Наташу характеризуют наилучшим образом: в дневнике - четверки и пятерки, в классе - активистка. У девочки много друзей. Поведение сильно не страдает, при этом школьница может заступиться за себя.

- Когда Наташу задирают, она может дать сдачи. Был один случай в школе - одноклассник обидел чем-то, и дочка ему ответила. Мальчика не покалечила, но виноватой в итоге оставили именно ее, - не скрывает Ангелина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765631" frameborder="0"></iframe> Новосибирская школьница преследует ребенка в туалете.

Мама все-таки надеется, что ролики - это скорее шутка, желание прославиться в соцсети.

- Я знаю, что дочь снимает короткие видео - пранки. Как Наташа мне объясняла, все это происходит по договоренности с другими детьми. Про то, что на этих видео она дерется, я слышу впервые, - говорит Ангелина. - Я очень много времени провожу на работе, и у меня не всегда есть время следить за социальными сетями дочери.

В школе тоже отметили, что про видео слышат впервые и что никто из родителей учеников к ним не обращался.

- Жалоб на девочку не было. Но видео обязательно посмотрим, будем разбираться, - пообещала завуч школы в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск.

Воспитательную беседу с дочкой пообещала провести и мама.

Редакция КП-Новосибирск тем временем обращается к читателям. Если среди вас есть родители детей, которые тоже сняты на этих видео, обратитесь к нам в редакцию по WhatsApp: 8-923-145-11-03.

* Имя девочки и ее мамы мы изменили по этическим соображениям и в соответствии с требованиями закона.