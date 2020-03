Афиша Новосибирск на март: куда сходить, что посмотреть

Если вы не знаете, куда сходить в ближайшее время со своей семьей или друзьями, тогда самая полная афиша Новосибирск на март - то, что точно вам пригодится. Корреспонденты КП-Новосибирск постарались собрать для вас все самое интересное.

«ГАДЮКУ» ПОКАЖУТ ЗРИТЕЛЯМ МУЗТЕАТРА

Главная героиня постановки «Гадюка» – Ольга Зотова: это сильная личность, та, что «коня на скаку остановит». Она оказывается на месте кровавого разлома в жизни России – революции, а после сталкивается с обывателями, с теми, кто всё это время не знал горя и готов растоптать любого, кто чем-то от них отличается.

Спектакль создан на одном дыхании, чему способствует талантливая музыка маститого композитора Александра Колкера. Отсутствие разговорных диалогов компенсируется говорящей пластикой.

Эта постановка точно не оставит вас равнодушными!

«ГАДЮКА» (16+)

Новосибирский музыкальный театр, ост. «Стадион «Спартак», ул. Каменская, 43, тел.: (383) 224-54-59, 224-64-81.

13 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 300 до 650 руб.

URIAH HEEP отметит 50-летие в Новосибирске

В столице Сибири пройдет юбилейный концерт группы

URIAH HEEP – это настоящая легенда классического хард-рока. В этом году группе исполняется 50 лет, и в честь юбилея коллектив отправился в большое турне, частью которого станет и Новосибирск.

«Gypsy», «Bird of Prey» and «Walking in Your Shadow» - вам знакомы эти песни? Именно с них началась история группы URIAH HEEP. В конце 1987 года URIAH HEEP отыграли 10 исторических концертов в Москве, собравших в стенах спортивного комплекса «Олимпийский» в общей сложности 180 тыс. зрителей. Будучи первым западным коллективом мирового уровня, выступившим в Советском Союзе, группа возвращается в обновленном составе, чтобы снова вписать свои имена в историю!

URIAH HEEP – музыканты, ставшие «отцами» не одному поколению, и повлиявшие на творчество таких групп, как Queen. В музыке URIAH HEEP, выдержавшей множество испытаний, как временем, каждый находит что-то свое.

URIAH HEEP (12+),

Дворец культуры железнодорожников,

Ст.м. «Площадь Гарина – Михайловского»,

Ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49

31 марта, начало в 20.00

Цена билетов: от 2500 до 4700 рублей

Новый триллер покажут в Новосибирске. Фото: предоставлено организаторами.

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» ОБЕРНЕТСЯ КОШМАРОМ

Сюжет фильма «Остров фантазий» таков: загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте.

Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром? И что их поджидает в казалось бы райском месте?

Ответы на все эти вопросы вы узнаете в марте: фильм уже начали показывать в кинотеатрах.