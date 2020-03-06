«У вас просто заикание»: медики неделю не могли разглядеть у сибирячки микроинсульт и отправили ее домой

Молодая жительница Новосибирска столкнулась с проблемой в сфере бесплатной медицины. Ей резко стало плохо, начал заплетаться язык, отнялась рука, но медики упорно не хотели ставить диагноз «инсульт». В результате сибирячка неделю провела в отделении неврологии, где, по ее словам, ее лечили лишь обезболивающими. О больничных мытарствах молодая мама рассказала «КП» - Новосибирск».

ПОЛЗАЛА НА КАРАЧКАХ

31-летняя Владлена Гунько - мама в декрете. На руках - годовалый малыш, забот с ним, естественно, хватает. 9 декабря, когда муж был на работе, молодая женщина почувствовала резкий упадок сил. Разболелась голова, сильные препараты не помогали.

- Хотела ребенку сделать смесь и вдруг почувствовала, что одна рука не шевелится. Когда совсем прихватило и я уже только на карачках от кровати до ребенка смогла добраться, поняла: пора «Скорую» вызывать, - рассказывает Владлена.

Медики по телефону долго не могли понять, что именно говорит женщина - у нее заплетался язык. Наконец прибыли.

- Сделали кардиограмму, померили давление, начали вводить «Мексидол» уколом, но мне от него стало плохо, и полную дозу я не получила. Мне предложили отправиться в стационар, но ребенка-то с кем оставить? Решила мужа дождаться, - объясняет сибирячка.

К ночи женщине стало хуже, снова вызвала «Скорую». Владу привезли в больницу № 11. Свои ощущения женщина описывает так:

- Земля будто из-под ног уходит, голова кружится, говорить не могу.

Диагноз, который поставили сибирячке в больнице № 11. Фото: личный архив.

«НЕ ПО НАШЕЙ ЧАСТИ»

В больнице сибирячку встретил невропатолог. Провел осмотр и сразу сказал, что по его части ничего нет. Повода для госпитализации тоже нет.

- Сказал, что не видит ни инсульта, ни инфаркта. Основывался на анализах крови, которые я сдала. Спросила у врача, почему же я тогда говорю как пьяная. Он ответил, что у меня просто заикание. Но я же с детства не заикалась, - удивляется Влада. - Посоветовал пройти МРТ - может, там что обнаружится.

Из больницы до дома Влада доехала на такси, записалась на МРТ. И все-таки решила заглянуть к своему участковому в поликлинику.

- Терапевт посмотрел на меня огромными глазами: «У тебя инсульт! Езжай в больницу на «Скорой», в таком положении можешь ведь и не дойти!», - вспоминает сибирячка.

К тому времени женщина находилась в таком состоянии уже третий день. Владлена попала в ту же самую больницу. Врач ее принял другой, но признаков инсульта снова не увидел.

- На этот раз мне поставили другой диагноз: либо опухоль головного мозга, либо рассеянный склероз. Я совсем упала духом. Но в этот раз меня хотя бы госпитализировали, - продолжает Владлена.

Только 15-го числа сибирячка прошла МРТ, на снимке все чисто: ни склероза, ни опухоли.

- Заведующая отделением сказала: «Вот видите, как все хорошо. Ничего у вас нет по нашей части», - передает реакцию врача сибирячка.

17 декабря Владу выписали. В справке диагноз: «хроническое стрессовое расстройство с умеренными вестибулярными нарушениями и переходящей очаговой микросимптоматикой». Пациентку попросили наблюдаться у невролога и психотерапевта. При этом во время выписки на первом этаже Влада просто упала на пол - ноги подкосились, так они дрожали. Головные боли не прошли, нарушения речи тоже остались.

- Дома у меня начали трястись руки - я не могла даже есть сама. Вызвала терапевта на дом. И снова уже другой терапевт уверенно сообщил: «Инсульт налицо. Пройдите МРТ с контрастным веществом, а не то, что вам тогда назначили». Терапевт назначил мне и таблетки, которые я сразу стала принимать, - говорит женщина.

Перепуганная и изрядно уставшая от беготни по врачам Владлена, почувствовав облегчение после приема препаратов, решила в больницу больше не ходить.

Диагноз: «ТИА» (транзисторно-ишемическая атака), по-другому - микроинсульт. Фото: личный архив.

МАМА НАСТОЯЛА

Однако родители настояли - отправили дочь в Клинику имени Мешалкина - платно к нейрохирургам. Если под вопросом была опухоль мозга - может, и правда что-то серьезное? Там Владе сделали то самое МРТ с контрастом, еще какие-то анализы. По ним врачи определили: опухоли нет, а вот микроинсульт все-таки был.

- У меня была ишемическая атака, которая вызвала микроинсульт. Направили на УЗИ, на прием к кардиологу. Но знаете, я боюсь. Столько по этим врачам набегалась, что думаю: пока не болит, лучше в больницу не соваться, - признается женщина…

«КП» - Новосибирск» обращается в минздрав Новосибирской области с просьбой уточнить, как получилось, что врачи в течение недели не могли распознать микроинсульт, ведь основные его признаки знают даже дети: нарушение речи, онемение конечностей… Почему женщине сразу не назначили более тщательное обследование, пока она лежала в стационаре? Владлене же советуем отбросить страхи и заняться своим здоровьем, подобные проблемы - не шутки.

НА ЗАМЕТКУ

Признаки микроинсульта

- Резкая, нарастающая головная боль, возможно головокружение

- Онемение части лица, руки или ноги

- Ухудшение зрения, вспышки или черные точки, потемнение в глазах

- Нарушение координации движений (человек может упасть или пошатнуться)

- Раздражение на яркий свет или громкие звуки

- Повышение артериального давления

- Тошнота и рвота

- Нарушение речи (иногда человек не может назвать свое имя)

ВАЖНО

Если вы заметили у себя признаки микроинсульта, срочно обратитесь к врачам, даже если вам вскоре стало лучше. Подобное состояние может повториться, причем в ближайшее время и в более тяжелой форме.