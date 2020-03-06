«Они били ее головой о батарею»: школьницы издевались над девочкой из-за зарядки для наушников

ЧП произошло в одной из школ Новосибирска. Перед Днем всех влюбленных три девочки-подростка избили семиклассницу Дашу. До этого они вымогали у нее деньги. После драки девочки безнаказанно ходят в школу, а пострадавшая - в больнице, у нее сотрясение головного мозга. Мама девочки боится, что виновницы останутся безнаказанными, и готова бороться за справедливость до конца.

Дашу избили в школе № 158 13 февраля. Перед уроком девочка зашла в туалет. Именно там и подкараулили ее обидчицы.

- Они схватили ее за волосы и стали бить головой о батарею. Потом повалили на пол и наносили удары ногами по лицу и телу. Дочь смогла вырваться от них и убежать, позвонила мне по телефону и все рассказала. Я тут же приехала, отвела дочь в кабинет к медику, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Туева, мама школьницы.

В кабинете медика Даша объяснила, почему на нее ополчились. Школьница не принесла зарядку от наушников, как того требовали «крутые девчонки».

- Оказалось, они ее давно «на счетчик» поставили. Сказали, раз она хорошо одевается, то пусть принесет им 3 тысячи рублей. Даша сразу сказала, что у нее нет таких денег. Тогда ей предложили украсть у родителей, - продолжает Наталья.

Даша ясно дала понять, что воровать у родителей не будет. Банду школьниц это не смутило, они забрали у девочки беспроводные наушники и велели принести зарядное устройство. Даша распоряжение не выполнила, поэтому и получила ногами по лицу. Итог: у девочки сотрясение головного мозга, синяки на теле и лице.

- Девочки, которые избили мою дочь, примерно одного возраста с ней. Двум из них по 13 лет, одна до сих пор в шестом классе учится, второгодница. Третьей - 16 лет, она поздно в школу пошла, поэтому сейчас в седьмом классе, - объясняет Наталья.

По словам женщины, девочки из неблагополучных семей. Одна из них находится под опекой и уже давно состоит на учете в отделе ПДН Калининского района. У других девочек мамы-одиночки. Женщины с Натальей не связывались и своих извинений не приносили.

- Я попросила директора перевести их в другую школу, но мне отказали. Объяснили тем, что по закону должны учить всех, кто этого хочет, - вспоминает сибирячка. - Так ведь мой ребенок тоже хочет учиться, только теперь боится в эту школу ходить.

Женщина написала заявление в полицию и администрацию Калининского района. Наталья планирует довести дело до суда. Она хочет, чтобы обидчицы Даши понесли заслуженное наказание, а также взыскать с их родителей моральную компенсацию.

- Сейчас по этому делу проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояяснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

КП-Новосибирск не удалось дозвониться до директора школы, чтобы получить комментарий. Мы также обращаемся в отдел образования мэрии Новосибирска с просьбой рассказать о предпринятых мерах урегулирования конфликта.