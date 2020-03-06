«Лежала в снегу 40 минут, ждала «Скорую»: педагог сломала ногу в центре Новосибирска

37-летняя Ольга Ваганова - педагог-логопед из Новосибирска, она работает с самыми трудными ребятишками с задержкой психического развития, помогает им начать говорить. А еще Ольга и сама мама - в одиночку растит 13-летнего сына. Но сейчас ей самой нужна помощь: сибирячка сломала ногу из-за гололеда и теперь пытается добиться компенсации от коммунальщиков.

«НЕ УВИДЕЛА, ЧТО ТАМ ЛЕД»

ЧП произошло около двух часов дня 29 ноября. Ольга после работы шла в налоговую, но так туда и не попала. У дома № 20 по улице Серебренниковской она поскользнулась на неочищенном тротуаре.

- Я даже сначала не поняла, что там лед. Передо мной был сугроб, который можно было обойти по тропинке, - объясняет Ольга. - Но как только я сделала шаг, правая нога «поехала». Я упала на левую сторону.

К Ольге тут же подбежали прохожие, стали вызывать «Скорую помощь».

- Я попыталась встать на ноги, но не смогла даже пошевелиться - боль была невыносимой, - продолжает Ольга. - Так и пролежала почти 40 минут, пока не приехала «Скорая».

Сибирячку отвезли в больницу, где врачи поставили неутешительный диагноз: «двойной оскольчатый перелом голени со смещением».

- Мне сделали операцию, установили штифт. Сейчас я могу передвигаться только с костылями, работать пока не могу. Хорошо, что с сыном помогают мои родные, - говорит Ольга.

Такой ответ прислало ДЭУ. Фото: личный архив.

«ГДЕ ВЫ УПАЛИ?»

Вот уже три месяца Ольга на больничном - скорее всего, не сможет выйти на работу до июня. В месяц сибирячка получает около 32 тысяч рублей, поэтому ее убытки составят 227 тысяч рублей. Плюс Ольга потратилась на лекарства, специальные компрессионные чулки, костыли. Педагог хочет взыскать с виновного и моральный вред. Общая сумма, в которую Ольга оценивает свою травму, - 300 тысяч рублей. Вот только получить компенсацию оказалось непросто.

- Я сделала запрос в мэрию Новосибирска, мне сообщили, что за этот участок тротуара отвечает местное ДЭУ. Я обратилась туда с претензией, отправила свое фото с места происшествия - свидетели помогли мне его сделать, когда я упала, - перечисляет свои действия сибирячка.

Но ответ организации поверг женщину в ступор:

- В документах не указано, где конкретно вы упали. Фотография не привязана к местности и не может быть доказательством по делу. В связи с отсутствием причинно-следственной связи вины учреждения не имеется оснований для возложения на ДЭУ обязанности по возмещению компенсации.

Чтобы разбираться с коммунальщиками, Ольге нужна помощь юриста, услуги обойдутся минимум в 30 - 50 тысяч рублей. У матери-одиночки, которая сейчас не работает, этих средств просто нет. Если вы можете помочь, то связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72 - мы обязательно передадим ваши контакты Ольге.