2020-03-06T08:51:51+03:00
Недвижимость

В Новосибирске возводится дом-клон со стеклянным углом

На карте новостроек Новосибирска появился клон Дома на Республиканской от ГК «Расцветай», расположенного в Дзержинском районе
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Дом на Республиканской ГК «Расцветай» был сдан в декабре 2019 года.Дом на Республиканской ГК «Расцветай» был сдан в декабре 2019 года.
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«Акация на Красногорской» полностью скопировала визуальный образ жилого объекта от известного застройщика. Технология строительства, дизайн фасадного полотна, этажность, планировочные решения и концепция благоустройства придомовой территории - все выполнено в стиле Дома на Республиканской.

«Акация» - новый бренд панельного домостроения на рынке недвижимости Новосибирска в сегменте «доступное жилье». Компания располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным расположением. Сейчас в разработке у застройщика два проекта.

Дом «Акация на Красногорской».

Дом «Акация на Красногорской».

«Акация» не просто скопировала жилой объект ГК «Расцветай» - она тем самым сразу установила достаточно высокий уровень требований к возводимым объектам. Новый застройщик будет придерживаться тех же принципов, что и известная новосибирская компания: строить быстро и не в ущерб качеству. Отметим, что Дом на Республиканской был возведен всего за восемь месяцев. Сдача 17-этажного дома намечена на I квартал 2021 года.

«Акация на Красногорской» возводится в Заельцовском районе, рядом с Красным проспектом, что обеспечивает отличную транспортную развязку и шаговую доступность всех необходимых объектов социальной инфраструктуры. В 7 минутах ходьбы - на улицах Жуковского и Красном проспекте - остановки общественного транспорта (21 маршрут), в 15 минутах езды на автомобиле - станция метро «Заельцовская» и площадь Калинина, а в 20 минутах езды на общественном транспорте - Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Рядом есть все, что необходимо для полноценной и безопасной жизни: супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница № 1 ‎ и поликлиника № 27, отделение полиции № 3 «Заельцовский», четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский кадетский корпус.

Дом «Акация на Красногорской».

Дом «Акация на Красногорской».

«Акация на Красногорской», как и Дом на Республиканской, рассчитан на 95 квартир площадью от 26,3 до 79,3 кв. м. Сейчас в продаже представлены варианты жилья стоимостью от 2,040 млн руб.: однокомнатные и просторные двух- и трехкомнатные квартиры. Изюминка проекта - нестандартные эффектные планировки «со стеклянным углом», благодаря которому комнаты становятся более светлыми и просторными.

Придомовая территория «Акации на Красногорской».

Придомовая территория «Акации на Красногорской».

Дом «Акация на Красногорской» возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства.

Отдел продаж «Акация на Красногорской»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607,

тел. (383) 258-77-44

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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