«Мой мальчик кричал, а дети не слышали»: первоклассник превратился в «старичка» после того, как на него упал шкаф в детском лагере

2,5 года назад падение шкафа в детском лагере резко изменило жизнь семилетнего Аркадия Сулепова*. Сейчас ребенок может пройти не больше километра день - ноги болят, как у старичка. Мальчик страдает хроническим артритом. Почему суд назначил в качестве компенсации всего 50 тысяч рублей и есть ли шанс на выздоровление - в материале КП-Новосибирск.

КАК УПАЛ ШКАФ, НИКТО НЕ ВИДЕЛ

Первая же поездка в детский лагерь обернулась для Аркаши тяжелой травмой с последствиями на всю жизнь. Вечером 6 июля 2017 года дети собрались петь песни у костра. Аркадий замерз, поэтому побежал в раздевалку за своей курткой. Схватил ее и только успел повернуться - как огромный шкаф рухнул и придавил ребенка к полу.

- От удара пострадали сразу пять позвонков, и погребенный под шкафом сын едва мог пошевелиться. Мой мальчик кричал, звал на помощь, но все дети и взрослые ушли на свечку - ежевечернюю встречу, и помочь было некому, дети его не слышали, - вспоминает мама пострадавшего мальчика Наталья Сулепова. - В итоге мой ребенок нашел в себе силы буквально выползти из-под шкафа, а через час его на полу обнаружили воспитатели.

Сотрудникам лагеря показалось, что мальчик оправился. Они не стали сразу обращаться в медсанчасть. Но утром следующего дня ребенок не мог пошевелиться и встать с кровати. Только тогда Аркашу отправили к медикам. Первоклассник оказался в больнице, где поставили неутешительные диагнозы: «компрессионный перелом пяти позвонков» и «подозрение на сотрясение головного мозга».

- Почти месяц Аркадий провел на растяжке в больнице, осенью началась трудная реабилитация в корсете. Внезапно у сына стали болеть ноги, а в марте 2018 года он перестал ходить совсем. Мой мальчик постоянно плакал от боли - причиной оказалось вялотекущее воспаление тазобедренных суставов, которое привело к операции. - Женщина считает болезнь последствием травмы.

Ребенка отправили в больницу только на вторые сутки. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ, предоставлено родителями ребенка.

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ДАЛИ

Раньше Аркадий был обычным первоклассником из многодетной семьи - учился на четверки, записался на греко-римскую борьбу, мечтал стать конструктором самолетов. Но после травмы попал на индивидуальное обучение, потому что не мог даже дойти до школы - болели спина и ноги.

- Только мы начинали вытягивать позвоночник в детской городской больнице - сыну сразу становилось хуже. Оказалось, что при артрите физиолечение проводить нельзя, но врачи нам этого не говорили. Сказали, что болезнь неизлечима, в результате у сына 20-процентная нетрудоспособность, он сидит на обезболивающих. Но инвалидность нам не дали, - говорит мама.

Корректировать лечение пришлось в областной больнице, мальчику помогла главный детский ревматолог области Наталья Благитко. Сейчас ребенок ходит в школу, но из-за обезболивающих его часто тошнит. К тому же в школе он не может дать сдачи и догнать обидчика, в результате сверстники отбирают у беззащитного ребенка то спиннеры, то другие игрушки.

При этом мальчик не жалуется на постоянные боли - плачет только дома. Аркадий мечтает стать робототехником, чтобы строить стройных и крепких роботов, но семья с тремя детьми и ипотечным кредитом не может позволить себе дополнительные курсы.

Мальчик серьезно пострадал. Фото: предоставлено родителями ребенка.

«НА КРЕЩЕНОГО ШКАФ НЕ УПАДЕТ»

В 2019 году семья Сулеповых написала заявление в прокуратуру и отсудила у лагеря 250 тысяч рублей - компенсацию вреда здоровью. Затем родители попытались отсудить еще 1,5 миллиона рублей - моральный ущерб, но 2 марта 2020 года Центральный районный суд постановил выплатить ребенку всего 50 тысяч.

- «Ребенок крещеный? Нет? В этом вся и проблема - на крещеного шкаф не упал бы», - говорила мне тогда начальник лагеря. А сейчас она ушла на повышение - заведует службой соцподдержки детей с инвалидностью. И мне к ней, что ли, на поклон идти? - возмущена Наталья Сулепова.

Юристы центра «Территория развития» утверждали, что в той ситуации лагерь виноват не был - якобы у ребенка слишком хрупкие кости. Семья Сулеповых хотела бы подать апелляцию на решение суда, но супруги не могут позволить себе оплатить услуги юриста или судмедэкспертов. Врачи же разводят руками - заболевание хроническое, и артрит будет мучить Аркашу еще долгие годы.

* Имя и фамилия ребенка изменены по требованиям закона.

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