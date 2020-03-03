Как работает новосибирский завод, выпускающий технику для ФСБ, ФСО и гражданской авиации

На стеллажах в небольшом помещении - старые радиостанции, приемники, телевизоры, которым больше 50 лет. Мы - на заводе «Электросигнал», в музее с продукцией прошлого века. Эта комната - словно машина времени переносит в те годы, когда советские войска давали отпор фашисту, когда рабочие восстанавливали после войны страну.

Завод был основан в Воронеже. Но не успел отметить десятый день рождения - началась Великая Отечественная война. «Электросигнал» эвакуировали в Новосибирск. Сюда, подальше от линии фронта, уже успели переехать другие предприятия. Площадей не хватало: людей подселяли к местным жителям, заводы размещали в зданиях кинотеатров и институтов… А под «Электросигнал» отдали пять площадок, в том числе аптекоуправление и площади ликеро-водочного завода.

Работа «Электросигнала» была стратегически важна для Советского Союза - предприятие обеспечивало связь на фронте.

- За годы войны новосибирский «Электросигнал» обеспечил средствами радиосвязи каждый самолет и каждый третий танк, - говорится в исторических хрониках предприятия.

Многие эвакуированные рабочие приехали в Новосибирск даже без посуды. Ее делали сами, прямо здесь.

Когда война отгремела, многие офицеры связали с заводом свою дальнейшую судьбу - пришли сюда трудиться.

- В город возвращались участники войны, устраивались на работу. Вот - семейная пара Кораблевых, вот - Лихомановых, сейчас у нас работает их сын, - фотографии ветеранов показывает помощник генерального директора Галина Игнаткина. - А вот - Нинель Сергеевна Дементьева, которая оставила свою подпись на Рейхстаге после его штурма. Награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Отметив Победу, завод продолжил выпуск военной радиотехники. Но теперь обеспечивал нужды и мирного населения: люди хотели узнавать новости, слушать радио.

- Это приемник «Москвич». Он пошел в серийное производство в 1945 году. Правительство уже думало о товарах народного потребления, и заводу дали задание выпустить радиоприемник для мирного населения. А вот - «Чайка», такие приемники появились в 1954 году, «Рекорд» с проигрывателем внутри - в 1961-м. Потом появилась радиола «Арфа» - у нее уже модернизированный вид, использованы другие материалы, - знакомит с экспонатами Галина Алексеевна.

Галина Игнаткина пришла на завод, когда была школьницей.

Наша собеседница родилась в разгар войны. Была еще старшеклассницей, когда пришла на «Электросигнал». Тогда, говорит, предприятие заключило договор со школой, и подросткам разделили шестидневную учебную неделю на две части: три дня ходишь на уроки, три дня - на завод. А выпускной класс, соответственно, учился уже не один год, а два.

Галина Игнаткина не просто застала приход эры телевидения - по сути она была свидетелем ее зарождения. Из цехов «Электросигнала» вышло 6 миллионов телевизоров. Именно здесь с 1960-х годов шел выпуск легендарных «Изумрудов». Здесь включали в розетку первые цветные телевизоры, и это было сенсацией для советских зрителей.

Приемник и проигрыватель – два в одном. Наши деды с удовольствием пользовались такой техникой.

Вот уже десятки лет завод выпускает продукцию для мирного населения, но больше - для армии и силовых структур. В 1990-х годах много солдатских жизней спасла созданная электросигнальцами радиостанция «Альфа-160».

Сейчас техникой новосибирского завода пользуются в армии, МВД, ФСБ и ФСО. Радиостанция «Электросигнала» установлена на борту и президентского самолета.

- Наши радиостанции применяются и в военной, и в гражданской авиации. Обеспечиваем связь в аэропортах, производим радиостанции для военно-морского флота, в том числе для подводных лодок. Изготавливаем радиостанции железнодорожного назначения, участвуем в разработке новых средств связи, - перечисляет генеральный директор «Электросигнала» Николай Рычков. - Конечно, провели микроминиатюризацию всех наших производств - механику поменяли на электронику. Это позволило значительно изменить технологии. Высвободились площади, сейчас строим индустриальный парк.

«Электросигнал» делает радиостанции для силовиков.

Радиостанции, когда-то огромные, как тумбочки, теперь стали компактными. Да и сборка техники с электронной начинкой не требует огромных цехов. «Электросигнал» подстроился под правила нового века, и продукция его по-прежнему востребована. Но теперь на свободные территории приглашают и будущих соседей - резидентов нового индустриального парка.