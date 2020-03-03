Здесь могут быть документы с информацией о ваших предках: Сибархиву исполнилось 100 лет

Здесь хранятся списки военнопленных в годы Первой и Второй мировых войн, копия постановления о расстреле Колчака. Есть фотографии, сделанные больше века назад. И, возможно, имеются данные о ваших прадедах. Это Сибархив, которому исполнилось 100 лет.

О том, как хранятся и используются документы крупнейшего госархива, - в интервью с начальником Управления государственной архивной службы Новосибирской области Константином Захаровым.

- Константин Владимирович, какие материалы хранятся в госархиве региона?

- У нас хранятся два вида документов: постоянного, то есть вечного, и временного срока хранения, которые отражают трудовую деятельность граждан. Раньше, особенно в 1990-х годах, массовые банкротства предприятий были обычным явлением. Мы выполняем социальную миссию, чтобы граждане могли подтвердить свою трудовую деятельность при назначении пенсий. Основной вид запросов в архив - социально-правовые. А из документов вечного срока хранения самый ранний датируется 1726 годом, он относится к Чаусскому острогу, изначально поставленному для военных нужд. Есть у нас документы и царских времен, и дореволюционные фонды, и материалы о правлении Колчака в Сибири, включая постановление о его расстреле. Основной пласт - это документы, которые формировались после революции. Все политические события тогда протоколировались и отражены в архиве. Имеется информация по истории всей Сибири.

Старейшим документам Сибархива – почти три сотни лет. Фото: предоставлено Сибархивом.

- Насколько архив может быть полезен при изучении родословной?

- В последнее время граждане все чаще интересуются жизнью своих предков, и многие находят у нас нужные материалы. Основные генеалогические данные отражены в метрических книгах православных церквей, соборов, молитвенных домов, старообрядческих общин, римско-католических соборов, синагог. Самая ранняя такая книга в нашем архиве за 1754 год, а основной объем - с 1780 по 1934 год. Всего в Сибархиве 5600 таких книг. Также есть коллекция книг записи актов гражданского состояния 1919 - 1925 годов, где отражены данные о рождении, смерти, бракосочетании.

- Насколько удобно неподготовленным людям работать с такими материалами?

- Видя большой спрос, мы инициировали создание ГИС-приложения «Архивная служба Новосибирской области. Изучение родословной». На реальную карту региона нанесли информацию о том, где какая церковь находилась. Всего их более 400. Выбрав конкретную, пользователь может получить информацию по населенным пунктам, которые были к ней привязаны. Также в приложении есть информация, отражающая жизнь сельского населения. Это похозяйственные книги, они хранятся в муниципальных архивах и содержат данные с конца 1930-х - 1940-х годов. Кроме того, на сайте госархива есть раздел «Узнать родословную», помогающий вести поиск информации.

- Константин Владимирович, в этом году Сибархиву исполнился век. Как я понимаю, вы отмечаете большую дату интересными для жителей событиями.

- В юбилейный год будет проведено около 200 мероприятий различной направленности - всероссийская и районная конференции, конкурсы, викторины и квесты по значению и роли архивов в жизни современного человека, сохранению истории Отечества, изучению своего рода, традиционные и интерактивные выставки архивных документов, школьные уроки по архивной тематике, экскурсии по выставкам и архивам, творческие и тематические встречи, дни открытых дверей, чествование ветеранов, участие архивистов в теле- и радиопередачах, публикации в печатных средствах массовой информации и на электронных ресурсах, подготовка изданий, буклетов и многое другое.

Многие документы Сибархива оцифрованы, но хранятся и в оригинальном виде.

Юбилей был 3 февраля. В этот день мы открыли уникальную выставку, представляющую не только традиционные архивные документы, но и печатные издания, музейные экспонаты, а также трансляцию применяемых современных технологий в деятельности архивов по реставрации документов, их оцифровке, переводу на пленочный носитель.

3 и 4 марта состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Историко-архивное наследие Сибири в системе современных региональных и международных коммуникаций».

- Мы много говорим с вами об истории, но давайте посмотрим и в будущее. Какое оно у Сибрахива?

- Все популярнее будет электронный документооборот - документы переходят в цифру, хотя некоторые их виды будут по-прежнему создаваться и храниться в бумаге. Однозначного подхода к долговременному хранению электронных документов в мире еще не придумали. Прорабатываем тему создания архивно-логистического центра для хранения документов с применением роботизированных технологий, так как заполненность наших площадей сегодня - порядка 95%. Применение современных технологий существенно повысит уровень сохранности и поиска документов.