2020-03-03T13:34:05+03:00
История современности

Здесь могут быть документы с информацией о ваших предках: Сибархиву исполнилось 100 лет

Уникальному хранилищу исполнилось 100 лет. Мы выяснили, что интересного может найти в архиве обычный житель Сибири
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Константин Захаров рассказал, как в архив приходят современные цифровые технологии.Константин Захаров рассказал, как в архив приходят современные цифровые технологии.
Изменить размер текста:

Здесь хранятся списки военнопленных в годы Первой и Второй мировых войн, копия постановления о расстреле Колчака. Есть фотографии, сделанные больше века назад. И, возможно, имеются данные о ваших прадедах. Это Сибархив, которому исполнилось 100 лет.

О том, как хранятся и используются документы крупнейшего госархива, - в интервью с начальником Управления государственной архивной службы Новосибирской области Константином Захаровым.

- Константин Владимирович, какие материалы хранятся в госархиве региона?

- У нас хранятся два вида документов: постоянного, то есть вечного, и временного срока хранения, которые отражают трудовую деятельность граждан. Раньше, особенно в 1990-х годах, массовые банкротства предприятий были обычным явлением. Мы выполняем социальную миссию, чтобы граждане могли подтвердить свою трудовую деятельность при назначении пенсий. Основной вид запросов в архив - социально-правовые. А из документов вечного срока хранения самый ранний датируется 1726 годом, он относится к Чаусскому острогу, изначально поставленному для военных нужд. Есть у нас документы и царских времен, и дореволюционные фонды, и материалы о правлении Колчака в Сибири, включая постановление о его расстреле. Основной пласт - это документы, которые формировались после революции. Все политические события тогда протоколировались и отражены в архиве. Имеется информация по истории всей Сибири.

Старейшим документам Сибархива – почти три сотни лет. Фото: предоставлено Сибархивом.

Старейшим документам Сибархива – почти три сотни лет. Фото: предоставлено Сибархивом.

- Насколько архив может быть полезен при изучении родословной?

- В последнее время граждане все чаще интересуются жизнью своих предков, и многие находят у нас нужные материалы. Основные генеалогические данные отражены в метрических книгах православных церквей, соборов, молитвенных домов, старообрядческих общин, римско-католических соборов, синагог. Самая ранняя такая книга в нашем архиве за 1754 год, а основной объем - с 1780 по 1934 год. Всего в Сибархиве 5600 таких книг. Также есть коллекция книг записи актов гражданского состояния 1919 - 1925 годов, где отражены данные о рождении, смерти, бракосочетании.

- Насколько удобно неподготовленным людям работать с такими материалами?

- Видя большой спрос, мы инициировали создание ГИС-приложения «Архивная служба Новосибирской области. Изучение родословной». На реальную карту региона нанесли информацию о том, где какая церковь находилась. Всего их более 400. Выбрав конкретную, пользователь может получить информацию по населенным пунктам, которые были к ней привязаны. Также в приложении есть информация, отражающая жизнь сельского населения. Это похозяйственные книги, они хранятся в муниципальных архивах и содержат данные с конца 1930-х - 1940-х годов. Кроме того, на сайте госархива есть раздел «Узнать родословную», помогающий вести поиск информации.

- Константин Владимирович, в этом году Сибархиву исполнился век. Как я понимаю, вы отмечаете большую дату интересными для жителей событиями.

- В юбилейный год будет проведено около 200 мероприятий различной направленности - всероссийская и районная конференции, конкурсы, викторины и квесты по значению и роли архивов в жизни современного человека, сохранению истории Отечества, изучению своего рода, традиционные и интерактивные выставки архивных документов, школьные уроки по архивной тематике, экскурсии по выставкам и архивам, творческие и тематические встречи, дни открытых дверей, чествование ветеранов, участие архивистов в теле- и радиопередачах, публикации в печатных средствах массовой информации и на электронных ресурсах, подготовка изданий, буклетов и многое другое.

Многие документы Сибархива оцифрованы, но хранятся и в оригинальном виде.

Многие документы Сибархива оцифрованы, но хранятся и в оригинальном виде.

Юбилей был 3 февраля. В этот день мы открыли уникальную выставку, представляющую не только традиционные архивные документы, но и печатные издания, музейные экспонаты, а также трансляцию применяемых современных технологий в деятельности архивов по реставрации документов, их оцифровке, переводу на пленочный носитель.

3 и 4 марта состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Историко-архивное наследие Сибири в системе современных региональных и международных коммуникаций».

- Мы много говорим с вами об истории, но давайте посмотрим и в будущее. Какое оно у Сибрахива?

- Все популярнее будет электронный документооборот - документы переходят в цифру, хотя некоторые их виды будут по-прежнему создаваться и храниться в бумаге. Однозначного подхода к долговременному хранению электронных документов в мире еще не придумали. Прорабатываем тему создания архивно-логистического центра для хранения документов с применением роботизированных технологий, так как заполненность наших площадей сегодня - порядка 95%. Применение современных технологий существенно повысит уровень сохранности и поиска документов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Белорус Андрей Трофимук, открывший крупнейшие нефтегазовые месторождения России, говорил: «Сибирь буквально на нефти плавает»
Главный геолог СССР родился в белорусской деревне Федьковичи, воспитывался в детском доме, а черное золото для советской страны искал, рискуя попасть в лапы НКВД
Детям говорили, что везут «на лечение», а потом расстреляли. За что у Канады требуют экстрадиции 96-летнего фашистского палача
Шокирующие документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнародовали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю [видео]
Новости 24
Не мог открыть дверь: сошедший с крыши снег завалил вход в дом пенсионера-инвалида
Оргкомитет регионального отделения «Единой России» готовится к внутрипартийным выборам
Сфотографируй маму и получи айфон: фотоконкурс к 8 Марта запустили новосибирские единороссы
«Вышел бы позже – прилетела бы на голову»: ледяная глыба, упавшая с крыши, разбила машину новосибирца
«Угрожал ножом»: новосибирец взял в заложники в магазине собственную жену
Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно приземлился в Перми
«Размером со спичечную головку»: в новосибирском дельфинарии родились ушастые медузы
«Унесли 5,5 миллионов»: иркутские воры обчистили коттедж и фирму в Новосибирской области
Сотрудники ЭПМ-НовЭЗ - в числе лучших
«Детей страшно водить»: жители Барабинска жалуются на бродячих собак у детсада
Стали известны подробности аварии под Новосибирском, где столкнулись тягач и иномарка
«Вскочила шишка, оказалось – это рак»: девочка из многодетной семьи может умереть без дорогого лекарства
«Не может летать»: новосибирцы спасают свиристель с травмированным крылом
Ищут очевидцев: на ОбьГЭСе автомобиль сбил 8-летнюю девочку
В мэрии Новосибирска рассказали, что сделают с рухнувшей на школьника рамой
«Это отвратительно»: новосибирцу продали тушенку с перерубленными костями
«Кормили один раз за зиму»: голодающему псу волонтеры ищут новых хозяев
«Первой любви не случилось»: в Новосибирске выбрали самых красивых школьников
Стало известно, что делал планер посреди заснеженного поля в Бердске
«Им нечего есть, поэтому выходят к людям»: жители Ордынского встречают ночью косуль
Гол в последнюю минуту: хоккейная «Сибирь» одолела екатеринбургского «Автомобилиста» в плей-офф
«Вы дали мне траванутую собаку!»: парень выкинул из машины пса, которого взял из приюта
Чудом остался жив: на видео попал момент, как школьник чуть не угодил под машину
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 2 марта
В мэрии сибирякам посоветовали начать шить маски из марли, чтобы защититься от коронавируса
«Хорошо, что никого не прибило»: в Новосибирске козырек подъезда обрушился из-за сошедшего с крыши снега
Под Новосибирском столкнулись тягач и иномарка: погиб пассажир
«Приехали полиция и скорая»: новосибирцев экстренно эвакуировали из супермаркета