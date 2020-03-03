«Нам нужны здоровые дети»: Общественная палата приняла участие в круглом столе по вопросам школьной медицины

Сейчас постоянное присутствие медицинского работника в школах не предусмотрено - проводятся только профилактические осмотры. Однако возникает вопрос: почему осмотры направлены не на профилактику заболеваний, а на раннее выявление патологии? А учащиеся тем временем нуждаются в правильном и здоровом образовательном процессе.

Общественная палата Новосибирской области совместно с общественным советом при министерстве здравоохранения НСО и новосибирским Институтом гигиены Роспотребнадзора провели круглый стол на тему «Школьная медицина: проблемы и пути решения».

Как отметила заместитель председателя Общественной палаты Елена Потеряева, этот вопрос интересен и медицинским специалистам, и представителям власти и общественности. Проблема школьной медицины не нова и обсуждалась различными ведомствами Новосибирской области уже не раз. И сейчас важно найти конкретные пути решения вопроса. В рамках круглого стола выступили представители образования, минздрава, минобразования, а также Института гигиены.

Открыл дискуссию завкафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Роман Айзман. Роман Иделевич давно и успешно занимается вопросами не только образования и подготовки кадров, но и школьной медицины и охраны здоровья детей. По итогам выступления был внесен ряд предложений. Особое внимание уделили такому документу, как паспорт здоровья. С ним успешно работают некоторые школы НСО и других регионов Сибири. Паспорт мониторинга здоровья школьника - это комплексный документ с информацией о физическом развитии ученика, его психоэмоциональном состоянии, содержащий данные о ежегодной диспансеризации, информацию о прививках и медицинских осмотрах. Эти данные сверяются с единой базой данных по оценке здоровья школьников. Участники круглого стола пришли к мнению о том, что у учеников каждой школы должен быть такой паспорт.

Роман Айзман: - Медицинские школьные работники должны быть компетентными.Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ

«Дети - одни, а ведомства - два»

Заместитель минздрава НСО Андрей Лиханов отметил, что существует проблема межведомственного взаимодействия. Министерство образования и министерство здравоохранения должны совместно решать вопрос здоровья школьников.

- Минздрав оказывает медицинскую помощь в экстренном и неотложном виде. Нужно помнить, что министерство получает финансирование из системы обязательного медицинского страхования. У наших работников ограниченный круг полномочий, - отмечает Андрей Лиханов. - Охрана и здоровье детей в школах должны быть организованы на хорошем уровне. Дети не должны находиться между двумя ведомствами. А чтобы обеспечить каждую образовательную организацию медиком, необходимо привлечь еще тысячу сотрудников.

Далее в ходе дискуссии обсуждался вопрос о подготовке кадров. Сегодня в пяти медицинских вузах существует программа подготовки бакалавров - дошкольных и школьных врачей. Но, к сожалению, такая образовательная программа мало востребована и не престижна среди абитуриентов.

- К тому же данная программа содержит лишь элементы профилактической работы, - отмечает профессор Северного государственного медицинского университета Галина Дегтева. - Программа бакалавриата содержит минимум гигиенических вопросов. Я думаю, ее нужно корректировать.

Главный специалист допобразования и воспитания детей минобразования Новосибирской области Екатерина Головина отметила, что школа должна иметь соответствующие условия для медработников. Кабинеты, в первую очередь, должны быть лицензированы.

Елена Потеряева: - Мы обсудили вопросы, создали рабочую группу и получили результат.Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ

Дорожная карта здоровья детей

Работа круглого стола была активной и дала всестороннюю оценку вопросов школьной медицины. Прозвучало много предложений, в том числе о создании межведомственной рабочей группы по формированию дорожной карты «Школьная медицина: проблемы и пути решения». В состав группы войдут все компетентные уполномоченные лица.

- У нас уже есть положительный опыт по решению вопроса дошкольного и школьного питания для детей с заболеваниями разного рода, - подчеркнула зампредседателя Общественной палаты Елена Потеряева. - Методические рекомендации утверждены на федеральном уровне службой Роспотребнадзора. Мы уже прорабатываем механизмы внедрения в практику различных учреждений Новосибирской области. Мы обсудили вопросы, создали рабочую группу и получили результат.