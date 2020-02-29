Гороскоп на март 2020: кому повезет этой весной

Гороскоп на март 2020 порадует многих, и 8 марта не станет исключением. О том, когда лучше вручать подарки и с кем отмечать праздник, рассказала новосибирский астролог Елена Альмах.

ГОРОСКОП НА 8 МАРТА

8 марта выпадет на воскресенье, так что перед праздником можно отдохнуть. Как говорит ведический нумеролог Юлия Думрауф, число судьбы дня соответствует Венере – планете любви, красоты, женственности. Нужно признаваться в любви, делать предложения, дарить дорогие подарки.

Астролог Елена Альмах согласна с коллегой и предупреждает, что для женщин и мужчин это будет эмоционально насыщенный день. Куда применить эмоции: для любовных свиданий или же конструктивных перемен в личной жизни? Интуиция вам подскажет – 8 марта она будет на высшем уровне.

- Праздновать лучше с коллективом, но не на работе. Тогда легко появятся неожиданные знакомства, флирт, приключения, эмоциональное и духовное общение, подарки и похвалы. Но будьте осторожнее. Подарки же хорошо вручить до 17 часов 8 марта, – говорит астролог Елена Альмах.

ГОРОСКОП НА МАРТ 2020

А вот что, по мнению астролога Елены Альмах, ждет знаки зодиака в течение месяца:

Овен – странное у вас представление о красоте, вы не находите?.. Это, скорее всего, подростковый протест. Не пора ли взрослеть?

Телец – время перемен не закончилось! Но помните, что любые перемены нужно начинать с себя. И желательно заканчивать тоже собой. Дерзайте!

Близнецы – дела начнут налаживаться после праздника, а до этого постарайтесь «зачистить хвосты», вернуть все на свои места. Тщательнее!

Рак – нынче вы на «переднем краю» борьбы за семейное благополучие. Нужно активнее двигаться, бороться и искать, найти и не сдаваться!

Лев – а не навести ли вам порядок в семейных отношениях? Вам необходим общий взгляд на ситуацию и непредвзятое мнение постороннего человека.

Дева – обращайте внимание на детали, даты, сроки, цифры, знаки препинания; читайте сноски, дополнения и сохраняйте чеки. Аккуратнее!

Весы – не пытайтесь быть святее Папы Римского, не все можно решить миром. Нынче вам придется «показать зубы». А вот «кусаться» не обязательно.

Скорпион – ваша сила - в дотошном внимании к деталям и в тщательном исполнении, в деловой сообразительности в сочетании с трезвой наблюдательностью.

Стрелец – вас будет отвлекать от важных дел огромное количество неотложных задач. Подумайте, насколько важны ваши «важные» дела?

Козерог – месяц обновления, избавления от старого багажа. В первой половине месяца определите, от чего хотите избавиться, во второй – действуйте!

Водолей – вот и настало время взрослеть! Потренируйтесь до июля, а с конца года все уже будет по-серьезному. Готовьтесь!

Рыбы – самое полезное, что вы можете сделать в марте, это собраться вместе с единомышленниками и найти точки соприкосновения и сотрудничества.