2020-02-29T19:22:07+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Новосибирске: новшества, расписание, мнения педагогов

О том, что ждет выпускников на ЕГЭ 2020, рассказали в Новосибирском институте мониторинга и развития образования
Никита МАНЬКО
Поделиться:
ЕГЭ 2020 пройдет с изменениями.ЕГЭ 2020 пройдет с изменениями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Большинство выпускников в Новосибирске будут сдавать ЕГЭ 2020 году с 25 мая по 16 июня. Но некоторые школьники смогут сдать главные экзамены досрочно уже с 20 марта. Что ждет школьников на экзамене, рассказали эксперты.

«ДВОЕ СУТОК ПЕРЕДЫШКИ»

Новосибирские эксперты утверждают – сдавать ЕГЭ в 2020 году будет удобнее. Впервые между основными экзаменами есть два дня для подготовки.

- Особых изменений по расписанию предметов ЕГЭ нет. Но между основными экзаменами есть перерыв в два дня – такое сделали впервые. Это даст выпускникам 11 классов больше возможностей на подготовку перед сдачей. То же самое будет у выпускников 9 классов – они сдают ОГЭ с перерывом в два дня, – рассказал КП-Новосибирск заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

Эксперт отметил, что раньше выпускники сдавали по три ЕГЭ в неделю, теперь только по два.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ НА ЕГЭ 2020?

Обязательными экзаменами для любого выпускника 11 класса стали ЕГЭ по математике и ЕГЭ по русскому языку. Единый государственный экзамен по математике продлится 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамен по русскому займет 3 часа 30 минут (210 минут).

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕГЭ МОЖНО ВЫБРАТЬ?

Многие профильные вузы требуют для поступления сдать профильные экзамены. ЕГЭ по профильной математике, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории продлятся 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамены по химии и биологии займут ровно 3 часа 30 минут (210 минут).

Самыми короткими будут обязательный ЕГЭ по математике базового уровня, экзамен по географии – всего 3 часа или 180 минут.

Выпускники могут сдать ЕГЭ по пяти популярным иностранным языкам: английский, французский, немецкий, испанский и китайский. Без раздела «говорение» они займут ровно по 3 часа каждый.

Устный ЕГЭ по иностранному языку сдается отдельно. Эта часть экзамена включает 15 минут беседы на английском, французском, немецком, испанском – в зависимости от выбранного экзамена. Разговор на китайском будет короче – всего 12 минут.

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2020

Основная масса выпускников 11 класса текущего года сдают экзамены с 25 мая по 16 июня. Но если ученик решил сдать целый набор предметов и даты экзаменов совпали – не страшно, у них в резерве есть еще 10 дней с 19 июня по 29 июня.

25 мая – география, литература, информатика и ИКТ

28 мая – русский язык

1 июня- базовая и профильная математика

4 июня- история, физика

8 июня- обществознание, химия

11 июня- иностранные языки, биология

15 июня- иностранные языки (устно)

16 июня- иностранные языки (устно)

Резервные даты ЕГЭ 2020:

19 июня- география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (устно)

20 июня- иностранные языки, биология

22 июня- русский язык

23 июня- обществознание, химия

24 июня- история, физика

25 июня- математика базовая и профильная

29 июня- резерв по всем учебным предметам

Расписание ЕГЭ для выпускников прошлых лет и студентов колледжей:

Выпускники прошлых лет, студенты колледжей и техникумов, а также учащиеся экстерном будут сдавать ЕГЭ с 20 марта по 6 апреля. В это же время ЕГЭ сдают те, у кого нет общего среднего образования. В эти даты ЕГЭ сдают и дети эмигрантов, которые получают образование за рубежом.

20 марта – география, литература

23 марта- русский язык

27 марта- математика базовая и профильная

30 марта- иностранные языки, биология, физика

1 апреля- иностранные языки(устно)

3 апреля- обществознание, информатика и ИКТ

6 апреля- история, химия

Резервные даты ЕГЭ для выпускников прошлых лет:

8 апреля- резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устно), история

10 апреля- резерв: иностранные языки, литература, физика, обществознание, биология

13 апреля- резерв: русский язык, математика базовая, профильная

Расписание ЕГЭ для «двоечников»:

Если выпускник 11 класса не сдал обязательные экзамены по базовой математике и русскому языку – он не сможет подать документы в вуз, и останется с аттестатом только за 9 классов на руках. Тем, кто завалил экзамен дают шанс пересдачи в сентябре, иначе придется ждать ЕГЭ в 2021 году.

4 сентября – русский язык

7 сентября- базовая математика

Резервная дата ЕГЭ для «двоечников»:

22 сентября - математика базовая, русский язык

КСТАТИ

Самый лучший день ЕГЭ 2020 года

Педагоги уверены – по сути в расписании ЕГЭ 2020 года ничего не поменялось. Самым удачным днем в расписании стало 11 июня.

- 11 июня - отличный день для сдачи единого государственного экзамена по английскому языку! К этому времени прошло уже достаточно времени после последнего звонка, чтобы 11-классники успели осознать, что школа в прошлом. Они уже отрепетировали процедуру на обязательных экзаменах, у них было достаточно времени, чтобы собрать в кучу волю и знания. По сравнению с расписанием ЕГЭ 2019 года у них ещё остаётся минимум четыре дня для того, чтобы перевести дух и подготовиться к устной части экзамена 15 июня, – уверен учитель гимназии №14 «Университетская» Олег Аксенов. – Остаётся только пожелать успехов выпускникам!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Конференция, посвященная новым подходам к преподаванию истории и обществознания, открылась в «Просвещении»
20 февраля в Группе компаний «Просвещение» начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Современное школьное историческое и обществоведческое образование: состояние и перспективы развития»
«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Новости 24
«Сидел рядом с трупами и выл»: пес отказался уходить с места, где убили его друзей
«Его родным очень тяжело»: друзья рассказали о бывшем полицейском, покончившем с собой в Барабинске
В Барабинске покончил с собой бывший полицейский
В школе под Новосибирском рухнула крыша, но занятия там не прекратили
«Издает странные звуки»: спасенный дубонос удивил сибиряков своим пением
Новосибирец, который попал в аварию, устроил потасовку и проехался на капоте
Невероятно красиво: только посмотрите, что умеют гвардейцы
Под Новосибирском водитель, спасшийся из загоревшегося трактора, погиб под колесами встречного авто
Стало известно, почему новосибирец выпал с 9 этажа на улице Чапаева
Ушла из дома: в Новосибирске пропала 15-летняя школьница
«У него остались жена и дети»: в Новосибирске мужчина выпал с 9 этажа и погиб
Там пробка: иномарка перевернулась после столкновения с такси на мосту в Новосибирске
«Как свиньи»: сибирячка пожаловалась на соседей, которые скидывают снег в открытый люк
Ученые: «Отсроченный эффект воздействия производства нанотрубок на сибиряков неизвестен»
«Шортики не коротковаты?»: сибирячка взбудоражила соцсети откровенным танцем
«Прелестная пакостница»: белка Соня, настырно открывающая ванночку с песком, насмешила сибиряков
«Плюс еще одна фобия»: сибиряки купили форель с иглой внутри
Погода на 8 марта в Новосибирске: синоптики рассказали, что ждет сибиряков в праздник
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 28 февраля