ЕГЭ 2020 в Новосибирске: новшества, расписание, мнения педагогов

Большинство выпускников в Новосибирске будут сдавать ЕГЭ 2020 году с 25 мая по 16 июня. Но некоторые школьники смогут сдать главные экзамены досрочно уже с 20 марта. Что ждет школьников на экзамене, рассказали эксперты.

«ДВОЕ СУТОК ПЕРЕДЫШКИ»

Новосибирские эксперты утверждают – сдавать ЕГЭ в 2020 году будет удобнее. Впервые между основными экзаменами есть два дня для подготовки.

- Особых изменений по расписанию предметов ЕГЭ нет. Но между основными экзаменами есть перерыв в два дня – такое сделали впервые. Это даст выпускникам 11 классов больше возможностей на подготовку перед сдачей. То же самое будет у выпускников 9 классов – они сдают ОГЭ с перерывом в два дня, – рассказал КП-Новосибирск заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

Эксперт отметил, что раньше выпускники сдавали по три ЕГЭ в неделю, теперь только по два.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ НА ЕГЭ 2020?

Обязательными экзаменами для любого выпускника 11 класса стали ЕГЭ по математике и ЕГЭ по русскому языку. Единый государственный экзамен по математике продлится 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамен по русскому займет 3 часа 30 минут (210 минут).

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕГЭ МОЖНО ВЫБРАТЬ?

Многие профильные вузы требуют для поступления сдать профильные экзамены. ЕГЭ по профильной математике, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории продлятся 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамены по химии и биологии займут ровно 3 часа 30 минут (210 минут).

Самыми короткими будут обязательный ЕГЭ по математике базового уровня, экзамен по географии – всего 3 часа или 180 минут.

Выпускники могут сдать ЕГЭ по пяти популярным иностранным языкам: английский, французский, немецкий, испанский и китайский. Без раздела «говорение» они займут ровно по 3 часа каждый.

Устный ЕГЭ по иностранному языку сдается отдельно. Эта часть экзамена включает 15 минут беседы на английском, французском, немецком, испанском – в зависимости от выбранного экзамена. Разговор на китайском будет короче – всего 12 минут.

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2020

Основная масса выпускников 11 класса текущего года сдают экзамены с 25 мая по 16 июня. Но если ученик решил сдать целый набор предметов и даты экзаменов совпали – не страшно, у них в резерве есть еще 10 дней с 19 июня по 29 июня.

25 мая – география, литература, информатика и ИКТ

28 мая – русский язык

1 июня- базовая и профильная математика

4 июня- история, физика

8 июня- обществознание, химия

11 июня- иностранные языки, биология

15 июня- иностранные языки (устно)

16 июня- иностранные языки (устно)

Резервные даты ЕГЭ 2020:

19 июня- география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (устно)

20 июня- иностранные языки, биология

22 июня- русский язык

23 июня- обществознание, химия

24 июня- история, физика

25 июня- математика базовая и профильная

29 июня- резерв по всем учебным предметам

Расписание ЕГЭ для выпускников прошлых лет и студентов колледжей:

Выпускники прошлых лет, студенты колледжей и техникумов, а также учащиеся экстерном будут сдавать ЕГЭ с 20 марта по 6 апреля. В это же время ЕГЭ сдают те, у кого нет общего среднего образования. В эти даты ЕГЭ сдают и дети эмигрантов, которые получают образование за рубежом.

20 марта – география, литература

23 марта- русский язык

27 марта- математика базовая и профильная

30 марта- иностранные языки, биология, физика

1 апреля- иностранные языки(устно)

3 апреля- обществознание, информатика и ИКТ

6 апреля- история, химия

Резервные даты ЕГЭ для выпускников прошлых лет:

8 апреля- резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устно), история

10 апреля- резерв: иностранные языки, литература, физика, обществознание, биология

13 апреля- резерв: русский язык, математика базовая, профильная

Расписание ЕГЭ для «двоечников»:

Если выпускник 11 класса не сдал обязательные экзамены по базовой математике и русскому языку – он не сможет подать документы в вуз, и останется с аттестатом только за 9 классов на руках. Тем, кто завалил экзамен дают шанс пересдачи в сентябре, иначе придется ждать ЕГЭ в 2021 году.

4 сентября – русский язык

7 сентября- базовая математика

Резервная дата ЕГЭ для «двоечников»:

22 сентября - математика базовая, русский язык

КСТАТИ

Самый лучший день ЕГЭ 2020 года

Педагоги уверены – по сути в расписании ЕГЭ 2020 года ничего не поменялось. Самым удачным днем в расписании стало 11 июня.

- 11 июня - отличный день для сдачи единого государственного экзамена по английскому языку! К этому времени прошло уже достаточно времени после последнего звонка, чтобы 11-классники успели осознать, что школа в прошлом. Они уже отрепетировали процедуру на обязательных экзаменах, у них было достаточно времени, чтобы собрать в кучу волю и знания. По сравнению с расписанием ЕГЭ 2019 года у них ещё остаётся минимум четыре дня для того, чтобы перевести дух и подготовиться к устной части экзамена 15 июня, – уверен учитель гимназии №14 «Университетская» Олег Аксенов. – Остаётся только пожелать успехов выпускникам!