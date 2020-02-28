Новосибирские семьи воспользовались маткапиталом на 55 миллиардов рублей

Что меняется в программе материнского капитала? Какие еще меры социальной поддержки действуют в регионе? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали депутаты областного парламента, члены фракции «Единая Россия» Александр Терепа и Игорь Гришунин.

- В Новосибирской области число владельцев сертификатов составляет уже более 190 тысяч семей. Пик пришелся на 2015 - 2016 годы. В этот период региональные органы Пенсионного фонда выдавали порядка 20 тысяч сертификатов в год. В 2017 году - 15 340, в 2018-м - 14 800, в 2019-м - 13 500, - назвал цифры Александр Терепа, который также является управляющим отделением Пенсионного фонда России по Новосибирской области.

- Александр Григорьевич, будет ли программа материнского капитала продолжена?

- Программа оценивается как наиболее востребованная россиянами мера государственной поддержки за последние годы. В регионе многие семьи, получившие право на эту меру государственной поддержки, так или иначе воспользовались средствами маткапитала - более 160 тысяч семей уже распорядились ими полностью или частично на сумму почти 55 миллиардов рублей. Дважды срок действия программы продлевался. По инициативе Президента РФ программа будет продлена вновь - до 31 декабря 2026 года.

- Каковы правила использования сертификата? Менялись ли они с годами? Куда чаще всего новосибирцы направляют материнский капитал?

- Размер материнского капитала в момент старта программы (с января 2007 года) составлял 250 тысяч рублей. Он неоднократно индексировался, а последняя индексация состоялась 1 января 2020 года. Сегодня размер маткапитала составляет 466 617 рублей. Направить эти средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей, в том числе и дошкольное, формирование будущей пенсии матери, получение средств капитала в виде ежемесячных выплат. С этого года материнский капитал будет предоставляться в связи с появлением и первого ребенка, если он рожден или усыновлен после 1 января 2020 года.

- Сталкиваются ли сотрудники Пенсионного фонда с фактами мошенничества, связанными с материнским капиталом?

- С попытками обналичить средства материнского капитала сотрудники органов ПФР сталкивались неоднократно. В основном речь идет о недобросовестных фирмах, которые предоставляли жилищные кредиты на покупку непригодного жилья. Однако для решения данной проблемы приняты меры на законодательном уровне: ограничен круг организаций, которые имеют право предоставлять жилищные кредиты, проверяется пригодность приобретаемого жилья. Владельцев материнского капитала защитили от недобросовестных застройщиков решением о перечислении средств на эскроу-счета, где деньги хранятся до тех пор, пока застройщик не исполнит свои обязательства. Бывают случаи предоставления недостоверных сведений самими гражданами. Но и здесь специалисты органов ПФР держат все под контролем.

Впрочем, материнский капитал - далеко не единственная важная для населения программа, действующая в стране. О мерах социальной поддержки мы поговорили с депутатом Законодательного собрания, председателем комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорем Гришуниным.

- Особое внимание в Послании Президента России было уделено как раз сферам социальной политики. Глава страны четко обозначил приоритеты: строительство и оснащение новых фельдшерско-акушерских пунктов, развитие первичной медико-санитарной помощи, подготовка кадров. В нашем регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» с прошлого года активно ведется строительство ФАПов. Построено уже 84 пункта, а в этом году запланировано строительство еще 41 ФАПа, - рассказал Игорь Федорович.

Он отметил, что многие действующие субсидии, пособия и льготы стимулируют рождаемость.

- Денежные выплаты при рождении ребенка, компенсация части платы за детский сад, а также помощь в трудоустройстве молодых мам, выделение многодетным земельных участков - все это направлено на будущее нашей Родины, - перечислил Игорь Гришунин. - Основной акцент президент сделал на демографию - на меры поддержки семей с детьми.

С этого года при рождении второго ребенка сумма материнского капитала будет составлять уже 616 тысяч рублей. Но это не все.

- Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получат право на ежемесячную выплату. Всех школьников с 1-го по 4-й классы планируется обеспечить бесплатным горячим питанием, и такой закон уже принят Государственной думой РФ, - добавил наш собеседник.