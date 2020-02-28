2020-02-28T17:52:10+03:00
Общество

Самая дорогая выставка года: в Новосибирск привезли искусственные изумруды и огромные бриллианты стоимостью с квартиру

На площадке в «Новосибирск Экспоцентре» открылась выставка «Ювелирная Сибирь»
Екатерина КОМЯКОВА
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Такую красоту увидели сибиряки на выставки. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».Такую красоту увидели сибиряки на выставки. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Тысячи новосибирцев в первые дни весны отправляются на ставшую традиционной выставку «Ювелирная Сибирь» в «Новосибирск Экспоцентр». Здесь можно найти такие украшения, которые не встретишь ни в одном сетевом брендовом бутике. Авторские работы, необычные техники, мастерские приемы - украшения на этой выставке можно сравнить с произведениями искусства, которые достойны мировых музеев. Оттого еще приятнее, что обладателем экспоната может стать любой посетитель.

Работы отличаются фантазийностью, чувствуется игра смыслов. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Работы отличаются фантазийностью, чувствуется игра смыслов. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Выставка открылась на площадке «Новосибирск Экспоцентра», ее участниками стали 110 компаний из 25 городов России, Казахстана, Армении и Израиля. Здесь есть классические украшения, дизайнерские коллекции, представлен сегмент масс-маркет, а также есть уникальные работы премиум-класса. Как стало известно КП-Новосибирск, самый большой бриллиант на выставке имеет размер 4,88 карата, он украшает золотое (710-я проба) кольцо и стоит как однокомнатная квартира - 1,4 миллиона рублей. Но есть изделие и дороже: кольцо из белого золота с бриллиантом 2,59 карата, его цена - 2 миллиона рублей.

Подобные украшения вряд ли встретишь в привычных ювелирных супермаркетах. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Подобные украшения вряд ли встретишь в привычных ювелирных супермаркетах. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

К слову, для примерки подобных изделий на выставке есть специальная комната, куда клиенту принесут элитарные украшения. А за самими бриллиантами следит вооруженная охрана.

Даже оформление стеллажей заслуживает отдельного приза. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Даже оформление стеллажей заслуживает отдельного приза. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

В этом году на выставке представлена и национальная тема. Многие участники показали высокохудожественные авторские работы, которые подчеркивают самобытность ювелирного мастерства. Если уж мы затронули тему музеев - менеджеры некоторых компаний практически экскурсоводы, по украшениям на витрине они могут прочитать интересную лекцию о культуре своего народа.

Посетители интересуются, в какой технике выполнено то или иное украшение, какова его история или задумка автора. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Посетители интересуются, в какой технике выполнено то или иное украшение, какова его история или задумка автора. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

- Мы приехали из Алма-Аты и представляем работы нашего известного мастера Серика Рызбекова. В основном работы выполнены из серебра в технике горячей эмали. Среди работ и классика, и трансавангард - популярное в Европе направление на стыке между старинными, классическими работами и современным прочтением традиций, - рассказывает один из участников выставки. - В Казахстане в ювелирном деле некоторые каноны не меняются годами. Например, использование таких камней, как сердолик и бирюза. Они отражают мировоззрение казахов. Бирюза - небо, сердолик - земля, а срединное между ними - человек. Соответственно, носить такие изделия - значит иметь защиту земли и неба. Еще одна наша традиция - передача ювелирного изделия вместе с невестой. Когда девушку выдают замуж, с ней в новую семью переходит бойтумар. Это такой футлярчик ювелирной работы, куда вкладываются молитва, оберег и имена семи предков девушки. На руках у невесты обязательно должны быть браслеты. Один из них - бес блезик - состоит из пяти элементов и выполнен в технике зернения. У нас он тоже представлен.

Золото притягивает взгляды. Некоторые работы можно потрогать только в перчатках. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Золото притягивает взгляды. Некоторые работы можно потрогать только в перчатках. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Интересно и то, что изделия самого мастера Рызбекова имеют знак качества ЮНЕСКО, а выставки ювелира проходят по всему миру. Часто публика приходит на подобные мероприятия в поисках именно таких, оригинальных авторских работ, за которыми стоит какая-то история. Но в то же время выставка - это еще и площадка для бизнеса, для тех, кто ищет партнеров, новые связи, интересные предложения.

Ваза «Гуси-Лебеди». Интересно не только оформление, но и цена. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Ваза «Гуси-Лебеди». Интересно не только оформление, но и цена. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

К примеру, в первый день работы площадки здесь встретились представители Института геологии и минералогии СО РАН, которые выращивают кристаллы изумрудов, и ювелирной компании города Тольятти, изготавливающие украшения из этих самых сибирских камней. Оказалось, что ювелиры закупали сибирские изумруды у посредников в Бангкоке. Здесь же, в Новосибирске, удалось выстроить прямые отношения.

Фигурки из драгоценных металлов - для личной коллекции. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Фигурки из драгоценных металлов - для личной коллекции. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Кроме того, для представителей бизнеса на выставке организована обширная обучающая программа. В числе семинаров - мастер-класс по продажам и клиентскому сервису от консультанта всемирно известного бренда Тiffany. Оксана ДжиДжи из США пообщалась с коллегами с помощью телемоста. Другие образовательные классы - как вести инстаграм-страничку ювелирного бренда, правильно подбирать ювелирные коллекции, а также советы стилиста. Отдельное мероприятие было посвящено работе ломбардов.

Некоторые броши удивляют своими формами. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Некоторые броши удивляют своими формами. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Параллельно на выставке представлена программа для молодежи - возле стенда департамента образования подростки проходят мастер-классы по изготовлению ювелирных украшений, ребята погружаются в профессию полностью: учатся обрабатывать камни, собирают браслеты. Класс повыше - Всероссийский конкурс студенческих эскизных проектов имени кавалера ордена Фаберже Виктора Павлова. Это отличная возможность для студентов показать свои умения, сравнить свои работы с другими и получить критику и оценку от опытных мастеров.

Люди приходят сюда за тем, чтобы найти то, чего больше ни у кого нет. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Люди приходят сюда за тем, чтобы найти то, чего больше ни у кого нет. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Охват аудитории широкий. Предполагается, что за все время работы на выставку придут не менее 5 тысяч человек, хотя посетителей может быть и больше. В этом году здесь действительно есть на что посмотреть. Выставка будет работать и завтра, в субботу, 29 февраля.

Модные направления широко представлены на выставке. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

Модные направления широко представлены на выставке. Фото: предоставлено организаторами выставки «Ювелирная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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