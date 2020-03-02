2020-03-02T08:08:42+03:00
Общество

Смотрим в будущее: некоммерческие организации Новосибирской области примут участие в нацпроектах

Общественная палата организовала форсайт-сессию для НКО и областных министерств
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Общественная палата НСО во взаимодействии с министерством региональной политики провела стратегическую сессию.Общественная палата НСО во взаимодействии с министерством региональной политики провела стратегическую сессию.
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Как некоммерческие организации могут помочь в реализации национальных проектов? Такой вопрос обсудили представители Общественной палаты, областных министерств и НКО. Мероприятие прошло в актуальном формате форсайт-сессии. Это когда участники устраивают мозговой штурм, который помогает понять достоинства и недостатки прошлого опыта и учесть их в будущем. Собравшиеся обсуждали, как некоммерческие организации могут помочь в реализации национальных проектов в Новосибирской области. Пока НКО участвуют в нацпроектах время от времени, а хотелось сделать это системой.

- Новосибирские некоммерческие организации и их деятельность чаще всего известны за пределами региона. Мы все хотим, чтобы органы госвласти сформировали запросы для НКО. Нужно сконцентрировать совместные усилия, чтобы улучшить качество жизни в Новосибирской области, – отметила председатель комиссии Общественной палаты по развитию гражданских инициатив, добровольчества, благотворительности и СО НКО Елена Малицкая.

Так, например, министерство здравоохранения предложило некоммерческим организациям помогать информировать население об услугах здравоохранения, спектр которых расширяется благодаря нацпроектам. Также НКО могут оказывать психологическую помощь пациентам больниц. В Новосибирске, например, широко известны волонтеры из организации «Больничные клоуны». Добровольцы в ярких костюмах поднимают настроение детям, которые лежат в палатах. А министерство труда и социального развития видит некоммерческие организации в качестве своих помощников в надомном обслуживании.

Форсайт-сессия проходила в течение всего дня, работа велась в группах. Межведомственное взаимодействие было заложено уже здесь, ведь в каждой группе были представители разных министерств и некоммерческих организаций. Представители НКО услышали все вопросы областных министерств, обозначили свои ресурсы и внесли предложения.

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