Гламурная доставка: красотка стала курьером, чтобы выровнять зубы и попасть на подиум

Жительнице Новосибирска Алисе Субботиной 19 лет. Стройная блондинка окончила девять классов сельской школы, а потом бросила учебу и уехала в большой город. Сейчас девушка работает курьером: разносит еду, чтобы заработать деньги на брекеты и стать моделью. Зачем это Алисе и каковы ее шансы в модельном бизнесе, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

С таким курьером парни частенько знакомятся. Фото: личный архив.

«БРОСИЛА КОЛЛЕДЖ И СТАЛА КУРЬЕРОМ»

После девяти классов в селе Ключики Сузунского района Алиса пыталась учиться: пошла в колледж, но вскоре его бросила. Так что пришлось решать, что делать дальше.

- Для меня дело принципа: если я не учусь, значит, не должна брать деньги у родителей. Поэтому стала искать работу, - рассказала КП-Новосибирск Алиса. - Многие мои знакомые работают курьерами, я тоже решила попробовать.

Была у Алисы и еще одна причина пойти разносить еду: заработать деньги, чтобы выровнять зубы и стать моделью. Брекеты нынче дорогое удовольствие.

- Подиум - моя мечта. Я как-то раз оплатила профессиональную фотосессию, чтобы у меня были красивые снимки. И мне очень понравилось позировать, менять наряды. Поняла, что хочу быть моделью, - говорит Алиса.

pawuk_01 Алиса стесняется своих зубов

Но в модельное агентство сибирячку не взяли.

- Когда я пришла, мне сразу сказали: рост у меня маленький - 168 сантиметров. И если я хочу стать моделью, то должна сделать акцент на лице. У меня должна быть идеальная улыбка, - передает разговор Алиса. - А у меня нижние зубы кривые, и чтобы привести их в порядок и вылечить, нужно больше 100 тысяч рублей! Вот и работаю.

Так девушка и попала в службу доставки еды. Теперь курьер с ангельской внешностью приносит клиентам суши и пиццу.

pawuk_01 У Алисы - модельная внешность.

«КЛИЕНТЫ ПИШУТ В СОЦСЕТЯХ И ХОТЯТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

- Обычно я беру смену по 4 - 8 часов, зарабатываю по 400 - 600 рублей. Если ресторан находится от меня не дальше 2 километров, то всегда иду пешком. Если нет - еду на автобусе или метро, - описывает рабочие будни Алиса. - Конечно, есть смены и длиннее - по 12 часов. Я пару раз такие брала, но потом отказалась. Это физически очень тяжело для девушки.

Алиса берет заказы и в отдаленные районы. Правда, иногда бывают ЧП.

pawuk_01 Алиса разносит еду по 4-8 часов в сутки.

- Однажды в частном секторе навстречу шел пьяный мужик с бутылкой водки. Было темно, никого рядом - я тогда очень испугалась: мало ли что можно от такого ждать, - делится Алиса. - Но все, к счастью, обошлось.

А вот одному из клиентов Алиса очень понравилась: по номеру телефона, с которого сибирячка звонила во время доставки заказа, он нашел девушку в соцсетях и написал ей.

- Мы переписывались какое-то время, но потом общение сошло на нет, - признается сибирячка, добавляя, что сердце ее сейчас свободно.

pawuk_01 Неровные зубы - проблема не только Алисы, но и многих моделей.

«У МНОГИХ МОДЕЛЕЙ КРИВЫЕ ЗУБЫ»

Зато в работе курьера для Алисы есть очевидный плюс: она постоянно много двигается, так что у нее отличная фигура. Какой-то слишком большой проблемы с зубами мы тоже не заметили, поэтому решили показать снимки девушки Наталье Грель, руководителю учебного центра модельного агентства Elite Stars - одного из крупнейших в городе.

- То, что у девушки неровные нижние зубы, - не проблема, а ее особенность. У многих известных моделей тоже неидеальные зубы, но это ничуть им не мешает в работе. Надо очень постараться, чтобы эту особенность было видно на снимках!

pawuk_01 В модельном агентстве уверены, что у Алисы есть шанс

- Так ей и не надо ничего делать с зубами?

- На снимках серьезной проблемы я не вижу! Лицо у нее красивое, симметричное. Пусть приходит к нам - посмотрим, что сможем ей предложить!

Предложение агентства мы передали Алисе. Обязательно расскажем, чем закончилась эта встреча!

pawuk_01 Красотка стала курьером, чтобы выровнять зубы и попасть на подиум

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