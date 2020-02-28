2020-02-28T05:56:23+03:00
Общество

«Не хотела завышать оценки»: родители двоечников вынудили директора школы сбежать из села

Теперь новенькую школу могут закрыть. А взрослые стали жалеть, что объявили учителям войну
Никита МАНЬКО
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Строгий директор отказывалась ставить пятерки просто так. В итоге рассорилась со всем селом. Фото: Предоставлено Еленой Сорокиной/ok.ru/group/51636601225458Строгий директор отказывалась ставить пятерки просто так. В итоге рассорилась со всем селом. Фото: Предоставлено Еленой Сорокиной/ok.ru/group/51636601225458
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Заведующая сельской школой была вынуждена уволиться и поменять место жительства - ее невзлюбило все село. Родители учеников затравили женщину в соцсетях, а люди перестали с ней здороваться на улице. После громкой отставки единственный филиал школы может быть закрыт, хотя здание построили всего 15 лет назад. В запутанной истории разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

У сибирячки - множество наград. Фото: личный архив.

У сибирячки - множество наград. Фото: личный архив.

«ЭТО ЗОНА СТРОГОГО РЕЖИМА»

Скандал в селе Усть-Тандовка Барабинского района случился несколько недель назад - родители учеников буквально выжили 38-летнюю заведующую филиалом Новочановской школы Елену Сорокину с рабочего места.

Елена переехала в село шесть лет назад. Начала работать учителем биологии, а через год стала заведующей филиалом школы. Уже к тому моменту односельчане прозвали ее декабристкой - так женщина сама описывала свой переезд из села Яркуль в интервью местной газете.

Как говорит Елена, еще будучи учителем она стала замечать недоработки прежнего руководства - учителя уходили раньше учеников, а местные отличники и хорошисты вдруг не могли сдать ОГЭ даже на тройку.

Женщина переехала в Усть-Тандовку вместе с младшей сестрой, которая устроилась в школу учителем математики и немецкого. В итоге получился семейный подряд: Елена - директор, ее сестра - учитель, тоже строгая по характеру. Вскоре у сестер появился первый враг - мать пятиклассника с ОВЗ. Мальчик три года учился по адаптированной программе, но в пятый класс пошел в обычную школу. С учебой начались проблемы - хватал двойки. Мама требовала хотя бы тройку. Сорокина была неприступна. Родительница писала жалобы в отдел образования. Другие мамы тоже подтянулись - шумели, что детям занижают оценки. Однако проверка чиновников показала обратное: успеваемость учеников повысилась, они стали лучше сдавать ОГЭ.

- Это зона строгого режима! В этой школе норма - называть учеников дебилами, умственно отсталыми, бить тетрадками! - жалуются в соцсетях родители. Но пока доказать, что на уроках детей бьют, взрослым не удалось. Все с чьих-то слов.

Педагог уедет в другое село. Фото: личный архив.

Педагог уедет в другое село. Фото: личный архив.

«УШЕЛ УЧИТЕЛЬ - ЗАКРОЕТСЯ И ШКОЛА»

В середине декабря произошло еще одно ЧП. Школьный сторож, молодой парень, упал с приставной лестницы, когда полез на крышу, которую должен был очистить от сосулек.

- Упал и раздробил голеностоп! - возмущается мама сторожа. - Для того чтобы самой выйти сухой из воды, директор настоятельно рекомендовала ему сказать, что он шел по дороге и упал!

Впрочем, директор это отрицает. А вот то, что отношения с односельчанами зашли в тупик, признает. Последней каплей стала сцена в местном магазине. Там работала мама ученика - того самого мальчишки с ОВЗ. Слово за слово - женщины поскандалили.

- Родители стали меня травить в «Инстаграме», в «Одноклассниках». Когда за меня вступился старшеклассник из другого села, его тоже стали оскорблять и вынудили удалить пост. На улице со мной перестали здороваться. Люди переходят на другую сторону, увидев меня. Меня сделали изгоем, - рассказала КП-Новосибирск Елена Сорокина. - Я не захожу в магазин - продукты мне приносит сын-студент. После всего этого у меня случился нервный срыв. И я не первый «ликвидированный» учитель в селе. Мне же не жалко пятерку поставить. Я просто объективно оценивала знания детей, не хотела завышать оценки, готовила их к экзаменам, пыталась разобраться с этим бардаком. А в ответ получила вот такое спасибо.

Районный профсоюз учителей, когда узнал о сложившейся ситуации, помог Елене с путевкой в санаторий на две недели. Но по возвращении женщина все равно написала заявление об увольнении. С должности она уходит с 1 марта. Покидает не только школу, но и село. Уже купила дом в другом населенном пункте. Сестра директора Ольга пока остается преподавать математику и немецкий до конца года в селе Усть-Тандовка, а потом, может быть, переедет вслед за родственницей.

Родители, которые выживали директора, должны быть довольны. Но они же могут оказаться в проигравших. Детей теперь некому готовить к ОГЭ по географии и биологии, так как эти предметы вела Сорокина. В селе всего 22 ученика, а с уходом директора и ее сестры-учительницы школу могут и вовсе закрыть.

- Конфликт надо было притушить и разобраться на месте, а не раздувать постами в соцсетях. В жалобе написали, что директриса - пятно на репутации школы. Но теперь этот скандал - пятно на репутации всего села. Детей некому готовить к ОГЭ, есть риск закрытия школы. Думаю, что виноваты обе стороны, - говорит депутат Усть-Тандовского сельсовета Раиса Гаценбиллер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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