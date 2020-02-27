2020-02-27T16:39:19+03:00
Общество

«Сам виноват»: шестиклассники отбили почку школьнику из-за модных наушников

14-летний подросток оказался в реанимации после драки на перемене. Учителя во всем винят самого ученика
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Подростки не пощадили семиклассника. Фото: стоп-кадр.Подростки не пощадили семиклассника. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Семиклассник Костя* учится в новосибирской школе во вторую смену. 18 февраля в обед парнишка, как обычно, пришел на занятия, но после третьего урока ему понадобилась помощь врачей: школьника избили настолько сильно, что он оказался в реанимации. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

Костя получил серьезные травмы. Фото: личный архив.

Костя получил серьезные травмы. Фото: личный архив.

«СЫН ВИСЕЛ НА МНЕ КАК ТРЯПОЧКА»

- О том, что сын подрался, мне по телефону сказала учительница. Попросила срочно приехать, - поделилась с КП-Новосибирск Ольга, мама школьника. - Я была в ужасе, когда увидела своего ребенка: он лежал на столе у психолога, не мог открыть глаз из-за огромного синяка. Я первым делом спросила учителей: «Почему вы не вызвали «Скорую помощь»?» Они ответили: «Откуда мы знаем, что у него за травмы?». А сын на мне просто висел. Его вырвало, он шел с трудом.

Мама отвезла Костю в больницу. Семиклассника положили в реанимацию, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ушиб почки, контузию глаза. Когда подросток немного пришел в себя, рассказал маме, что случилось.

- Сын вместе с шестиклассником из этой школы ходит на плавание. Мальчишки подружились. На перемене после второго урока они дурачились, толкались абсолютно по-дружески, - передает слова сына Ольга. - Вдруг какой-то другой шестиклассник схватил моего сына за плечо и спросил, что происходит. Костя ему ответил что-то вроде: «Чего лезешь? Все в порядке». Шестикласснику это не понравилось, началась потасовка. Разняла их учительница.

Когда третий урок закончился, Костя пошел к расписанию, оно висит возле кабинета психолога. Рядом - стол, за который сел Костя. И в это время он снова увидел своего обидчика. Только парень был уже не один, а с друзьями.

- Они пинали моего сына, несколько раз били ногой по глазу, - говорит Ольга. - Прекратилось все, когда снова вмешались учителя.

Мама подростка подала заявление в полицию.

Мама подростка подала заявление в полицию.

«САМ ВИНОВАТ»

А вот у сотрудников школы, где учится Костя, совсем другая версия событий. Они винят во всем самого подростка.

- Костя - неуравновешенный подросток, резко реагирует на критику, да даже на любой взгляд. Эту драку начал он сам. Ребята просто спросили у него, сколько стоят его наушники. Так говорят все, кто присутствовал при этом, - заверила корреспондентов КП-Новосибирск директор. - Мы взяли объяснения со всех.

В распоряжении «Комсомолки» оказался школьный акт о расследовании несчастного случая, который произошел с Костей. Вот что говорят дети:

- Юра* на перемене после второго урока шел по узкому коридору второго этажа и увидел, как Костя прижимает к стенке шестиклассника. Юра подошел к ним и спросил: «Что происходит?» Костя ему ничего не ответил, Юра толкнул его в плечо. Костя в ответ толкнул Юру и сказал: «Ты быканул?» На что Юра ответил, что нет. Костя разозлился и повалил Юру, бил его. Потом подбежала учительница информатики и разняла их. Затем после третьего урока Юра подошел к столу, который стоит возле кабинета психолога. Там уже сидел Костя. Увидев его, Костя снял наушники и положил их в портфель. Юра в это время просто стоял, а Костя набросился на него, и они упали на пол.

На чьей стороне правда в этой истории, теперь предстоит выяснить прокуратуре и полиции. Мама Кости уже написала заявления в оба ведомства.

Отрывок из школьного акта о расследовании несчастного случая. Фото: личный архив.

Отрывок из школьного акта о расследовании несчастного случая. Фото: личный архив.

* Имена изменены.

ОФИЦИАЛЬНО

Вот как прокомментировали ситуацию в министерстве образования Новосибирской области:

- Министерство образования Новосибирской области держит на контроле ситуацию, произошедшую в школе. Ведется взаимодействие с представителями МВД и мэрии города Новосибирска. Для изучения данного факта и принятия соответствующих управленческих и административных решений министерством образования Новосибирской области подготовлены и направлены в прокуратуру Новосибирской области документы для согласования внеплановой проверки в школе. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения.

Шестиклассники отбили почку школьнику из-за модных наушников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Конференция, посвященная новым подходам к преподаванию истории и обществознания, открылась в «Просвещении»
20 февраля в Группе компаний «Просвещение» начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Современное школьное историческое и обществоведческое образование: состояние и перспективы развития»
«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Новости 24
Стало известно, почему у перинатального центра собрались пожарные машины
«Люди на грани истерики»: напуганные коронавирусом сибиряки стали чаще вызывать скорую помощь
«Разве так можно?»: скорая помощь отказалась приезжать к ребенку с температурой
Сибиряку, изнасиловавшему и убившему собаку, дали три года колонии
Больница извинилась перед родственниками ветерана войны, которую медсестра предлагала привязать к кровати
Анатолий Локоть – об эвакуации школ из-за писем с угрозами: «Очень надеюсь, что виновных накажут»
Дрозды перепутали время и начали любовные игры
Изменение правил игры: в Новосибирске увеличат число депутатов
«Будет жить в вольере с кондиционером»: тигрицу из новосибирского зоопарка отправили в Эмираты
Единственный в мире глухой программист из Новосибирска разработал переводчик жестового языка
Под Новосибирском женщина утонула в яме с водой
«Не могу выйти из дома»: сибирячка на коляске ищет того, кто бы смог вынести ее на улицу
«Лежал на столе, не мог открыть глаз»: шестиклассники жестоко избили школьника на перемене
«Ну вот, что за тварь?»: соседи возмутились тому, что у двери бабушки кто-то справил нужду
«Стыдно перед дочкой»: сибиряк требует прекратить рекламировать презервативы
«Его трясло, не мог открыть дверь»: у водителя на парковке супермаркета случился приступ эпилепсии
Три лыжных перехода: юные спортсмены почтят память воинов-земляков
«Спросила боксеры по акции»: сибирячка поскандалила с продавцом элитного магазина из-за мужских трусов
«Ее пытали током»: в Бердске будут судить сибиряков, вымогавших у девушки деньги
«Вау! Это — пожар!»: фото невероятного рассвета в Новосибирске восхитили «Инстаграм»
«Воняет, дышать невозможно»: сибирячку возмутил уснувший рядом с банкоматом бомж
«Чуть в столб из-за нее не влетел»: автомобилисты жалуются на опасную яму на улице Большевистской
«Было тревожно»: ХК «Сибирь», проигрывая в начале матча 0:2, вырвал победу у рижского «Динамо»