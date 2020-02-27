«Сам виноват»: шестиклассники отбили почку школьнику из-за модных наушников

Семиклассник Костя* учится в новосибирской школе во вторую смену. 18 февраля в обед парнишка, как обычно, пришел на занятия, но после третьего урока ему понадобилась помощь врачей: школьника избили настолько сильно, что он оказался в реанимации. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

Костя получил серьезные травмы. Фото: личный архив.

«СЫН ВИСЕЛ НА МНЕ КАК ТРЯПОЧКА»

- О том, что сын подрался, мне по телефону сказала учительница. Попросила срочно приехать, - поделилась с КП-Новосибирск Ольга, мама школьника. - Я была в ужасе, когда увидела своего ребенка: он лежал на столе у психолога, не мог открыть глаз из-за огромного синяка. Я первым делом спросила учителей: «Почему вы не вызвали «Скорую помощь»?» Они ответили: «Откуда мы знаем, что у него за травмы?». А сын на мне просто висел. Его вырвало, он шел с трудом.

Мама отвезла Костю в больницу. Семиклассника положили в реанимацию, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ушиб почки, контузию глаза. Когда подросток немного пришел в себя, рассказал маме, что случилось.

- Сын вместе с шестиклассником из этой школы ходит на плавание. Мальчишки подружились. На перемене после второго урока они дурачились, толкались абсолютно по-дружески, - передает слова сына Ольга. - Вдруг какой-то другой шестиклассник схватил моего сына за плечо и спросил, что происходит. Костя ему ответил что-то вроде: «Чего лезешь? Все в порядке». Шестикласснику это не понравилось, началась потасовка. Разняла их учительница.

Когда третий урок закончился, Костя пошел к расписанию, оно висит возле кабинета психолога. Рядом - стол, за который сел Костя. И в это время он снова увидел своего обидчика. Только парень был уже не один, а с друзьями.

- Они пинали моего сына, несколько раз били ногой по глазу, - говорит Ольга. - Прекратилось все, когда снова вмешались учителя.

Мама подростка подала заявление в полицию.

«САМ ВИНОВАТ»

А вот у сотрудников школы, где учится Костя, совсем другая версия событий. Они винят во всем самого подростка.

- Костя - неуравновешенный подросток, резко реагирует на критику, да даже на любой взгляд. Эту драку начал он сам. Ребята просто спросили у него, сколько стоят его наушники. Так говорят все, кто присутствовал при этом, - заверила корреспондентов КП-Новосибирск директор. - Мы взяли объяснения со всех.

В распоряжении «Комсомолки» оказался школьный акт о расследовании несчастного случая, который произошел с Костей. Вот что говорят дети:

- Юра* на перемене после второго урока шел по узкому коридору второго этажа и увидел, как Костя прижимает к стенке шестиклассника. Юра подошел к ним и спросил: «Что происходит?» Костя ему ничего не ответил, Юра толкнул его в плечо. Костя в ответ толкнул Юру и сказал: «Ты быканул?» На что Юра ответил, что нет. Костя разозлился и повалил Юру, бил его. Потом подбежала учительница информатики и разняла их. Затем после третьего урока Юра подошел к столу, который стоит возле кабинета психолога. Там уже сидел Костя. Увидев его, Костя снял наушники и положил их в портфель. Юра в это время просто стоял, а Костя набросился на него, и они упали на пол.

На чьей стороне правда в этой истории, теперь предстоит выяснить прокуратуре и полиции. Мама Кости уже написала заявления в оба ведомства.

Отрывок из школьного акта о расследовании несчастного случая. Фото: личный архив.

* Имена изменены.

ОФИЦИАЛЬНО

Вот как прокомментировали ситуацию в министерстве образования Новосибирской области:

- Министерство образования Новосибирской области держит на контроле ситуацию, произошедшую в школе. Ведется взаимодействие с представителями МВД и мэрии города Новосибирска. Для изучения данного факта и принятия соответствующих управленческих и административных решений министерством образования Новосибирской области подготовлены и направлены в прокуратуру Новосибирской области документы для согласования внеплановой проверки в школе. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения.