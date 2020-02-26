Поднялся на тюльпанах: парень заработал на BMW 5 и Porsche Panamera, продавая цветы на 8 Марта

Андрею Довганю 28 лет. За плечами у парня несколько бизнес-проектов. Но в Новосибирске его знают именно как продавца тюльпанов. На этих цветах парень заработал свой первый миллион рублей и исполнил заветную мечту - купил первую крутую иномарку. Андрей рассказал КП-Новосибирск, как начинал цветочный бизнес, где брал деньги и чем балует себя и семью с заработка на тюльпанах.

Андрею вместе с партнером приходилось торговать цветами и из машины. Фото: личный архив.

ИНВЕСТОРОМ СТАЛА БУДУЩАЯ ТЕЩА

Довгань переехал в Новосибирск из маленького городка на Дальнем Востоке. В столице Сибири решил получить высшее образование - в Сибстрине учился на инженера-строителя.

- На третьем курсе я начал работать таксистом. А на пятом - решил попробовать себя в качестве предпринимателя - продавать тюльпаны перед 8 Марта. А почему нет? Мне это было интересно, - рассказал КП-Новосибирск Андрей.

Бизнес-план придумывал вместе с соседом по комнате в общежитии. Встал вопрос: где взять деньги на воплощение идеи? Инвестором стала будущая теща. Андрей занял у нее 20 тысяч рублей, а пообещал вернуть на тысячу больше.

- Был 2014 год. Мы закупили небольшую партию тюльпанов и договорились с руководством университета. Пришли в экономический отдел и заплатили 2 тысячи рублей за аренду площади. Торговали прямо в холле 6-го и 7-го числа. А в сам праздник, 8 Марта, продавали остатки прямо с машины. В тот год мы продали 700 тюльпанов, - вспоминает Андрей.

Заработав свои первые 30 тысяч рублей чистой прибыли, парни почувствовали кайф (то есть доход - меньше 10 тысяч) и решили продолжить цветочный бизнес. Кстати, займ теще Андрей вернул. Как и обещал, на тысячу больше.

- В 2015 году мы решили рискнуть и начать продавать тюльпаны перед 8 Марта еще и оптом. Нашей торговой точкой стала квартира в многоэтажном доме возле педуниверситета. Было удобно, потому что там жил мой друг, - признается мужчина. - Чтобы создавать нужную температуру для цветов, приходилось постоянно выстужать лестничную площадку, где мы хранили цветы. Заморозили все, что можно, включая соседей. Они очень возмущались, что в подъезде холодно.

Андрей рассказывает про то время с улыбкой. Он до сих пор помнит удивленные глаза клиентов, которые, приехав за цветами, ожидали увидеть подвал, а поднимались в квартиру. В тот год парни продали 18 тысяч тюльпанов и заработали на двоих 120 тысяч рублей прибыли. Неплохая сумма для начинающих бизнесменов.

Ребята арендовали склад, где хранили цветы. Фото: личный архив.

«ТЮЛЬПАНЫ ИСПОЛНИЛИ МЕЧТУ»

В 2016 году ребята арендовали небольшой киоск. Андрей и его друг снова пошли на риск и закупили сразу 20 тысяч тюльпанов. Начали активно заниматься рекламой. Размещали на бесплатных площадках - сайты с объявлениями, социальные сети. Чтобы создавать комфортную температуру для цветов в помещении, недостаточно было только двери открывать. Пришлось импровизировать - выбили стекло молотком, чтобы создавать сквозняк.

- С каждым годом количество проданных тюльпанов росло. Например, в 2017 году мы обернули уже 10 миллионов, продавая цветы перед 8 Марта как оптом, так и в розницу, - говорит Андрей. - Из них 2 миллиона рублей - чистая прибыль. Когда продавали оптом, то делали упор на тех, кто будет торговать с машин.

По словам парня, больше всего пользуются спросом отечественные тюльпаны. Сорта абсолютно разные, да и цвета тоже. Нельзя сказать, что большим спросом пользуется только одна цветовая гамма. Сибиряк закупает товар в разных уголках России. Например, в калужских, алтайских, новосибирских теплицах.

У парня - шикарные авто. Фото: личный архив.

Жене на 8 Марта Андрей также дарит тюльпаны. Сибиряк признается, что иногда эти цветы вызывают отвращение, ведь за несколько рабочих дней символа женского праздника в его жизни становится слишком много.

- Перед праздниками оптом чаще всего закупают мужчины. Они более предприимчивые. А в розницу в основном покупают девушки для своих мам, бабушек, подружек, - объясняет молодой человек.

Сейчас сибиряк поставляет тюльпаны в Краснодар, Калининград, Владивосток. Для себя Андрей решил, что будет делать приятные бонусы и себе.

- У меня была мечта - хотел хорошую машину. Остановил выбор на BMW 5. Так что накопил с цветов на свою мечту - купил иномарку, - улыбается Андрей. - В этом году приобрел уже Porsche Panamera.