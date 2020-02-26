«На руки ребенка брать не разрешали, могла потрогать его только за ножку»: сибирячка рассказала, как родила сына с ДЦП

Глебу Мурадову 4 года. Мальчик очень любит слушать музыку, смотреть сказки и обожает поющие игрушки. Глеб умеет сидеть и стоять, но пока только с поддержкой. У малыша страшный диагноз: «ДЦП». Ежегодно мальчик проходит реабилитацию в Новосибирске. Сейчас семье снова требуется денежная помощь на лечение.

Подготовка Глеба к операции. Фото: личный архив.

ПРОТКНУЛИ СУХОЖИЛИЕ И ЗАДЕЛИ НЕРВ

Беременность у Юлии протекала без осложнений. Все УЗИ, скрининги были пройдены вовремя. Плод развивался согласно срокам. Как говорят в подобных случаях, ничего не предвещало...

- Подошло время брать основные анализы, в том числе и кровь из вены. Долго не могли попасть в нее, поэтому кололи несколько раз, - рассказала КП-Новосибирск Юлия. - Обычно брали кровь из кисти - там вены лучше видно. Только медработник не услышал меня.

Итог печальный: женщине проткнули сухожилие и задели нерв. У Юлии резко начало жечь руку и сводить судорогами. Домой она вернулась с болью и слезами на глазах.

- Через сутки у меня резко отошли воды, и Глеб родился раньше положенного срока. Для своего срока Глеб родился крупным и с тугим четырехкратным обвитием пуповиной вокруг шеи, - продолжает девушка. - Но я рожала самостоятельно, мне не назначили кесарево, потому что не сделали предродовое УЗИ.

Диагноз мальчика. Фото: личный архив.

Ребенка сразу забрали в реанимацию. В первый день Юлии не дали посмотреть на малыша. Когда молодая мама увидела ребенка, то пришла в ужас: в кувезе лежало фиолетовое тельце, усыпанное датчиками и катетерами.

- Глеб три дня находился между небом и землей. Никаких прогнозов врачи не давали. Малыш потерял 500 граммов, пока лежал в реанимации. Глеб находился там семь дней. Потом еще в патологии провел больше 20 дней. А после этого еще две недели - в неврологическом стационаре, - вспоминает Юлия. - Ребенка на руки брать не разрешали. Могла потрогать только ножку или пальчик аккуратно.

Первый раз Юлии удалось взять Глеба на руки через 1,5 месяца. Домой вернулись с целым набором неврологических диагнозов. Среди них был и основной: «гипоксически-ишемическое геморрагическое поражение ЦНС».

- Ребенок развивался с грубой задержкой. Я думала, что потрачу декретные на пеленки, распашонки, детскую кроватку… Только все деньги ушли на врачей - мануального терапевта, остеопата. Провели несколько обследований, - говорит женщина. - Специалистов вызывали на дом.

«200 - 300 СЕРИЙ ЗА СУТКИ»

После одного страшного приговора молодая мама услышала еще один серьезный диагноз: «эпилепсия».

- В шесть месяцев невролог назначил физиолечение, курс мануальной терапии и курс лекарств для стимуляции мозга. Он не проводил никакого дообследования, а сыну, как выяснилось позже, нельзя было принимать такие лекарства, - объясняет Юлия. - Из-за этого у него были тяжелые судороги, до 200 - 300 серий подряд за сутки. Хорошо, что вовремя начали курс гормонотерапии и нашли хорошего врача...

Когда Глебу был год, Юлия открыла группу по сбору денег. Сибирячка тогда отвезла Глеба в Китай на сложную операцию - подсадку стволовых клеток через трепанацию черепа. Все прошло успешно.

- Ребенок начал меняться: стал проявлять больше эмоций, реагировать на свет и тень. Глеб стал более расслабленный, начал руками-ногами подтягивать к себе предметы. Нужна была вторая подсадка стволовых клеток, но я отказалась - побоялась рисковать жизнью ребенка, - добавляет Юлия.

Первая реабилитация проходила под наблюдением китайских специалистов, только в Новосибирске. Юлия увидела эффект от зарубежных методов.

Ребенок проходит реабилитацию у китайских специалистов. Фото: личный архив.

- Мы делаем точечный массаж, ЛФК, занимаемся в бассейне, разрабатываем суставы, - перечисляет женщина. - Анализы сдаем постоянно, проводим обследование почти всех внутренних органов. Дома тоже занимаемся. Покупали разные тренажеры. Делаем еще специальную гимнастику, чтобы мышцы расслаблять.

Сейчас реабилитация Глеба в Новосибирске с приезжими китайскими специалистами перенесена из-за карантина по коронавирусу. Врачи должны были прилететь из Поднебесной в феврале этого года. Но процедуры отложили до весны. И у Юлии есть время собрать деньги.

- У Глеба очень большой прогресс: слышит хорошо, значительно улучшилось зрение - нас видит и узнает, есть пока сам не может, но держит предметы в руках крепко. Например, сосиску, бублик какой-нибудь, произносит несколько слогов и что-то лопочет по-своему, - описывает успехи сына сибирячка.

На курс реабилитации Глебу требуется 583 700 рублей. Пока собрано всего 164 тысячи рублей. Если вы хотите помочь малышу, переходите по ссылке.